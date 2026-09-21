'काश ये खूबी मेरे पास होती...', SKY भी हुए वैभव सूर्यवंशी के मुरीद! जाहिर कर दी ये बड़ी ख्वाहिश

भारतीय क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव पिछले कुछ समय से टीम से बाहर चल रहे हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने साल 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी हासिल की थी.

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टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बावजूद सूर्यकुमार यादव को फॉर्म के आधार पर टीम से बाहर जाना पड़ा. हालांकि, सूर्या एक बार फिर टीम में वापसी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. एक इंटरव्यू के दौरान सूर्यकुमार ने टीम इंडिया में वापसी की इच्छा जाहिर की थी.

सूर्यकुमार यादव अपनी गजब की शॉट-मेकिंग और 360-डिग्री बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. उन्होंने टी20 क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं और असंभव लगने वाले शॉट्स को भी आसान बनाया है. लेकिन हाल ही में जब उनसे यह पूछा गया कि वे किसी अन्य खिलाड़ी की कौन सी स्किल चुराना चाहेंगे तो उनका जवाब काफी हैरान करने वाला था.

सूर्यकुमार यादव भी वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत पर फिदा हो गए हैं. ह्यूमन ऑफ बॉम्बे यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान सूर्यकुमार ने खुलकर अपनी पसंद शेयर की. उन्होंने कहा कि एक युवा खिलाड़ी है, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा और वो हैं वैभव सूर्यवंशी. मैं निश्चित तौर पर उनकी छक्के लगाने की काबिलियत अपने अंदर चाहता हूं.

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आईपीएल में किया था कमाल

वैभव ने आईपीएल 2026 में तहलका मचाते हुए 776 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप अपने नाम की थी. इस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 72 छक्के जड़कर सभी को हैरान कर दिया था. अपनी इस तूफानी क्षमता के दम पर ही वैभव ने भारतीय सीनियर टीम में भी अपनी जगह बनाई.

बुमराह हैं सबसे खतरनाक गेंदबाज

जब सूर्यकुमार से उनके करियर के सबसे टफ गेंदबाज का नाम पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया के साथी जसप्रीत बुमराह का नाम लिया. उन्होंने कहा कि नेट्स में और मैच के दौरान बुमराह का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती रही है.

वहीं सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के बीच किसी एक को चुनने के सवाल पर सूर्यकुमार ने इसे 50-50 बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन में टीवी पर सचिन को देखकर ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था, इसलिए सचिन उनके प्रेरणा स्रोत हैं. वहीं, रोहित शर्मा के साथ उन्होंने कप्तान और साथी के रूप में लंबा समय बिताया है और उनके साथ काफी क्रिकेट खेली है.



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