महेंद्र सिंह धोनी का IPL में बतौर खिलाड़ी सफर अब खत्म हो गया है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 45 वर्षीय इस दिग्गज को IPL 2027 से पहले टीम का मेंटर नियुक्त किया है.

और पढ़ें

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब धोनी किसी टीम के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे. इससे पहले वह 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के मेंटर भी रह चुके हैं.

Forever an 𝗘𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 💛7️⃣ #TATAIPL | @ChennaiIPL | @msdhoni https://t.co/P261iU58A8 — IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026

मंगलवार को CSK की ओर से जारी बयान में धोनी की नई भूमिका की पुष्टि की गई. दिलचस्प बात यह रही कि इस घोषणा में धोनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. उन्होंने 2020 में इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. अब उनके IPL करियर पर भी विराम लग गया है.

धोनी पिछले कुछ वर्षों से लगातार चोटों से जूझ रहे थे. इसी वजह से बतौर खिलाड़ी उनकी भागीदारी भी कम होती जा रही थी. ऐसे में उनके खेल से आगे की भूमिका में आने के संकेत पहले से ही मिल रहे थे.

यह भी पढ़ें: MS Dhoni IPL Retirement: महेंद्र सिंह धोनी अब नहीं खेलेंगे आईपीएल, CSK में अब इस नई जिम्मेदारी के साथ आएंगे नजर

Advertisement

2021 T20 वर्ल्ड कप में भी बने थे टीम इंडिया के मेंटर

धोनी के लिए मेंटर की भूमिका नई नहीं है. 2021 में UAE में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें भारतीय टीम का मेंटर बनाया गया था. उस समय विराट कोहली टीम के कप्तान थे और रवि शास्त्री मुख्य कोच थे. अब CSK ने उन्हें अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है. हालांकि, तब भारतीय टीम पाकिस्तान से 10 व‍िकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी.



तब तत्कालीन BCCI सचिव जय शाह ने दुबई में धोनी से मुलाकात कर उन्हें यह जिम्मेदारी संभालने के लिए राजी किया था, तब धोनी ने टीम इंडिया के मेंटर के तौर पर काम करने के लिए BCCI से कोई भी फीस या मानदेय नहीं लिया था, उन्होंने देश के लिए मुफ्त में अपनी सेवाएं दी थीं.

'धोनी के बिना CSK नहीं...'

CSK के मालिक एन श्रीनिवासन ने धोनी के योगदान को याद करते हुए कहा, 'धोनी के बिना CSK नहीं है. करीब दो दशक से हम उनके साथ इस सफर में आगे बढ़े हैं. इस दौरान जीत, हार और हर तरह के उतार-चढ़ाव आए. हमारे रिश्ते की मजबूती की वजह एक-दूसरे की नीयत पर भरोसा है.'

Advertisement

वहीं, टीम की सह-मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा कि धोनी जैसे खिलाड़ी जिंदगी में एक बार आते हैं. वह CSK की शुरुआत से टीम के साथ रहे हैं और उन्होंने इसकी नींव रखी है. उन्होंने कहा कि धोनी का अनुभव और विशेषज्ञता बदलाव के इस दौर में काफी अहम होगी. टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं और उनका मार्गदर्शन CSK की अगली पीढ़ी को तैयार करने में मदद करेगा.

'ट्रॉफियां ही नहीं, उन्हें जीतने का तरीका भी याद रहेगा'

CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने कहा कि धोनी ने सिर्फ क्रिकेटर के तौर पर उपलब्धियां हासिल नहीं कीं, बल्कि वह पूरी तरह चेन्नई का हिस्सा बन गए. उन्होंने शहर को अपनाया और चेन्नई ने भी उन्हें अपना माना.

उन्होंने यह भी कहा कि मैदान पर पीली जर्सी में धोनी की कमी खलेगी, लेकिन टीम को खुशी है कि वह खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे. धोनी ने CSK को पांच IPL खिताब के अलावा दो चैम्प‍ियंस लीग T20 खिताब भी दिलाए थे. किसी भी कप्तान के नाम इस टूर्नामेंट में इतने खिताब नहीं हैं. हालांकि, अब चैम्प‍ियंस लीग T20 का आयोजन नहीं होता है.

---- समाप्त ----