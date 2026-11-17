उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में होगी, जबकि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 17 से 22 नवंबर तक उत्तराखंड के छह दिवसीय दौरे पर रहेंगी. इस दौरान वह संगठनात्मक बैठकें और जनसभा करेंगी.

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बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में आयोजित की जाएगी. दो दिवसीय इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को मजबूत करने और आगे के राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा होगी.

बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा भी मौजूद रहेंगे.

पहले दिन मोर्चों की बैठक, दूसरे दिन चुनावी रणनीति पर मंथन

21 नवंबर को बीजेपी की प्रदेश संयुक्त मोर्चा कार्यसमिति की बैठक होगी. इसमें युवा, महिला और किसान मोर्चों समेत विभिन्न प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी. शाम को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी. 22 नवंबर को विस्तृत प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा. हरिद्वार जिले की कमजोर विधानसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर विशेष जोर रहेगा. बैठक में केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

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कुमारी सैलजा छह दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में

2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा 17 से 22 नवंबर तक छह दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगी. इस दौरान वह टनकपुर, लोहाघाट, पिथौरागढ़, बेरीनाग, बागेश्वर और थराली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें और जनसभा करेंगी. 18 नवंबर को वह लोहाघाट में जनसभा और पिथौरागढ़ में हस्ताक्षर अभियान में शामिल होंगी.

21 नवंबर को कुमारी सैलजा थराली में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी. वहीं, 22 नवंबर को देहरादून में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी. इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी.

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