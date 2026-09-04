भारतीय क्रिकेट के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 3 सितंबर को अपना जन्मदिन परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया. शमी 36 साल के हो गए. इस खास मौके पर शमी ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इनमें वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ नजर आए, जबकि एक तस्वीर में वह अपनी मां के साथ भी दिखाई दिए. शमी ने अपना बर्थडे पोस्ट 4 स‍ितंबर को शेयर किया.

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शमी ने इस पोस्ट के जरिए अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि जन्मदिन खास होता है, लेकिन जब इसे परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जाए तो यह यादगार बन जाता है.

तेज गेंदबाज ने अपने पोस्ट में मिलने वाली शुभकामनाओं, प्यार और आशीर्वाद के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार और दोस्तों का प्यार और सपोर्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है और वह इस हर पल के लिए आभारी हैं. शमी के साथ इन फोटोज में उनकी मां अंजुम आरा भी द‍िख रही हैं. वहीं शमी के

दलीप ट्रॉफी में शमी का दमदार प्रदर्शन जारी

शमी के लिए जन्मदिन से पहले मैदान पर भी अच्छी खबर आई थी. वह इस समय दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन की टीम का हिस्सा हैं. ईस्ट जोन ने पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

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अब ईस्ट जोन का सामना फाइनल में साउथ जोन से होगा. दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल रविवार (6 सितंबर) से चेन्नई में खेला जाना है.

सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में शमी ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने मैच में कुल पांच विकेट अपने नाम किए. पहली पारी में उनके आंकड़े 2/42 रहे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 3/58 विकेट झटके.



फिर भी न्यूजीलैंड टेस्ट प्लान में शमी का नाम नहीं!

दिलचस्प बात यह है कि घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट लेने के बावजूद शमी को भारतीय टीम में वापसी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूजीलैंड दौरे के लिए सेलेक्टर्स ने पांच तेज गेंदबाजों की शॉर्टलिस्ट तैयार की है. इसमें शमी को जगह नहीं मिली है.

भारत इस साल के आखिर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगा, जहां दोनों टीमों के बीच 3 वनडे, 5 टी20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं. इसी दौरे की टेस्ट सीरीज के लिए चयनकर्ताओं ने तेज गेंदबाजों के विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्टर्स की शॉर्टलिस्ट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कम्बोज/अर्शदीप और आकाश दीप जैसे नाम शामिल हैं. ऐसे में शमी के लिए टीम में वापसी की तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है.

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घरेलू क्रिकेट में आंकड़े शमी के पक्ष में

शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सात मैचों से 37 विकेट लिए थे. इस दौरान उनका बॉल‍िंग एवरे 16.72 रहा और उन्होंने बंगाल के लिए तीन बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया.

इसके बाद उन्होंने व‍िजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी अपनी गेंदबाजी का असर दिखाया. सात मुकाबलों में शमी ने 15 विकेट चटकाए और उनका एवरेज 24.53 रहा.

आखिरी इंटरनेशनल मैच कब खेला था?

शमी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2025 में चैम्प‍ियंस ट्रॉफी के फाइनल के दौरान खेला था. इसके बाद वह टेस्ट क्रिकेट में भी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर हैं.उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) फाइनल था.

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