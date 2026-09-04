पटना के दानापुर-दियारा में बाढ़ का कहर, घर-दुकान से स्कूल तक डूबे... CM सम्राट चौधरी ने किया एरियल सर्वे

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर का दियारा इलाका इन दिनों बाढ़ की चपेट में है. गंगा का पानी फैलने से यहां सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं और दोनों तरफ बने घर-दुकानों में पानी घुस गया है. हालात इतने खराब हैं कि जिस रास्ते से आम दिनों में लोग पैदल और वाहनों से गुजरते थे, वहां अब पानी ही पानी नजर आ रहा है.

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आजतक के संवाददाता ने गंगा नदी को पार कर दानापुर दियारा इलाके का जायजा लिया. मौके पर पहुंचने के बाद सड़क का पूरा हिस्सा डूबा हुआ दिखाई दिया. बाजार में बनी दुकानें भी पानी में समा गई हैं. लोगों का सामान्य आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है और बड़ी संख्या में परिवार अपने घरों के भीतर रहने को मजबूर हैं.

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इलाके में मौजूद SDRF की टीम लोगों को लगातार सावधान कर रही है. जवान लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने घरों में ही रहें और बिना जरूरत पानी के बीच बाहर न निकलें. दरअसल, इसी इलाके में सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति के डूबने की घटना भी सामने आ चुकी है. इसके बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

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घरों में कैद जिंदगी, बाजार और स्कूल भी डूबे

बाढ़ के बीच कुछ लोग जरूरी सामान लेकर घर लौटते दिखाई दिए. एक बच्चा भी राशन समेत कुछ सामान लेकर पानी से होकर अपने घर की ओर बढ़ता नजर आया. जिस जगह से वह गुजर रहा था, वह दियारा का बाजार क्षेत्र बताया जा रहा है. यहां स्कूल, दवा की दुकान और इलेक्ट्रिक सामान की दुकान समेत कई प्रतिष्ठान पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं.

पानी से घिरी सड़क पर बच्चे भी नजर आए. कुछ बच्चे जलमग्न रास्ते पर खेलते दिखाई दिए, जबकि कई परिवार घरों के भीतर ही रहने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है. किसी तरह जरूरी सामान जुटाकर लोग अपना गुजर-बसर कर रहे हैं.

दियारा क्षेत्र में जहां तक नजर जाती है, वहां तक पानी फैला दिखाई देता है. मंदिर के आसपास भी बाढ़ का असर साफ नजर आ रहा है. मंदिर के बाहर महिलाएं बैठी हुई थीं. एक महिला बांस के सहारे पानी के बीच अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां करती दिखाई दी. जलभराव ने यहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं.

बाढ़ के बीच दयनीय हालात, CM ने किया एरियल सर्वे

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दानापुर दियारा में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. सड़क, बाजार और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है. स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. SDRF की मौजूदगी के बावजूद पानी के बीच आवाजाही जोखिम भरी बनी हुई है.

इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई जायजा लेकर जमीनी हालात को देखा. इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे.

विजय कुमार चौधरी बिहार के जल संसाधन मंत्री भी हैं. ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के दौरान प्रशासन और जल संसाधन विभाग के सामने प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और जलभराव से निपटने की चुनौती भी बनी हुई है. दानापुर दियारा में मौजूदा हालात यह दिखा रहे हैं कि बाढ़ ने लोगों के सामान्य जीवन को पूरी तरह रोक दिया है.

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