'कोख में मरे जुड़वा बच्चे', Ex हसबैंड ने बेल्ट से पीटा-शरीर पर काटा, एक्ट्रेस ने 9 साल झेला टॉर्चर

पाकिस्तानी सिनेमा में इन दिनों एक्टर जमाल शाह और उनकी एक्स वाइफ फरयाल गोहर का मामला चर्चा में है. एक्ट्रेस फरयाल ने जमाल पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं. हालांकि इन इल्जामों को जमाल ने पूरी तरह से नकारा है. एक्टर ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी महिला के साथ मारपीट नहीं की है. एक्स कपल के बीच का ये झगड़ा पाकिस्तानी आवाम के बीच ट्रेंड कर रहा है. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

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फरयाल के गंभीर आरोप

फरयाल ने टीवी शो 'गुड मॉर्निंग पाकिस्तान' में अपनी आपबीती सुनाई थी. उन्होंने अपनी शादी के दौरान घरेलू हिंसा झेलने की बात कही थी. फरयाल से पूछा गया क्यों इतनी पढ़ी-लिखी और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वो अब्यूसिव मैरिज में रहीं? जवाब में फरयाल ने कहा कि कई बार लड़की के परिवार की तरफ से शादी को बचाए रखने का दबाव होता है. वो कहती हैं- लोग कहते थे रिश्ता ठीक करना है तो औलाद पैदा कर लो. लेकिन वो औलाद कैसे पैदा होगी जब आपको चमड़े की बेल्ट से मारा जा रहा हो. जिसकी वजह से आपकी होने वाली औलाद जाया हो रही है. मैंने इससे भी ज्यादा झेला है. तब मेरी उम्र 23 साल की थी. मैंने लव मैरिज की थी. जमाल अच्छे घराने के थे, इसलिए मेरे घरवाले मान गए थे. मैंने 9 साल तक वॉयलेंस को झेला है.

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फरयाल ने कहा कि मारपीट के कारण लगी चोटों की वजह से कई बार वो यूनिवर्सिटी की क्लास तक नहीं ले पाती थीं. उनकी किडनी में दर्द होता था. उन्हें बैक पर मारा जाता था, इसलिए उनकी हिप सर्जरी हुई. लेकिन मारपीट से ज्यादा वायलेंस वो सोच देती है जहां औरतों को कम समझा जाता है. फरयाल ने कहा उन्हें वॉक पर जाने तक की मनाही थी.

फरयाल के मुताबिक, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के कहने पर उन्होंने इस शादी से बाहर आने का फैसला किया था. डॉक्टर ने कहा था- क्यों बर्दाश्त कर रही हो. तुम्हें इतनी जोर से काटा गया है. अगले बच्चे से पहले ये शादी तोड़ो. फरयाल ने बताया कि मारपीट की वजह से उनका मिसकैरिज हुआ था. उन्होंने जुड़वा बच्चों को खो दिया था. तब उन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने की ठानी.

जमाल ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

जमाल शाह ने एक्स वाइफ के आरोपों को सुनने के बाद सोशल मीडिया समेत कई इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा है. जमाल के मुताबिक, फरयाल और उनका रिश्ता 1989 में खत्म हुआ था. दोनों सभ्य तरीके से अलग हुए थे. वे करीब पांच साल तक साथ रहे थे. उन्होंने कहा कि फरयाल का 1985 में मिसकैरिज हुआ था. जो कि उनकी वजह से नहीं, बल्कि कुत्ते के काटने की वजह से हुआ था. जमाल ने कहा कि 1986 में दोनों पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे. तब बच्चा करने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी. उन्होंने 1988 में अपनी पढ़ाई पूरी की और 1989 में दोनों अलग हो गए. जमाल संग फरयाल की ये दूसरी शादी थी.

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जमाल ने बताया कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं. उनकी 2005 में दोबारा शादी हो चुकी है. इस रिश्ते से उनके तीन बच्चे हैं. उन्हें लेकर उड़ रही गलत अफवाहों का असर उनके बच्चों पर भी पड़ रहा है. पहले वो चुप थे, लेकिन बच्चों को परेशान देखकर उन्होंने फरयाल के इल्जामों पर रिएक्ट किया है. एक्टर ने ARY Digital चैनल पर भी अपनी भड़ास निकाली है. उनका आरोप कि चैनल ने फरयाल के जरिए अपनी टीआरपी का जुगाड़ किया है.

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