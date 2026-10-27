वैभव ने अभिषेक संग फोटो डाली, गंभीर ने क्यों दी 'जमीन पर रहने' की नसीहत?

अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की शामत आई और भारत ने पलक झपकते ही 199 रनों का लक्ष्य उड़ा दिया. वेलिंगटन में टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी भी अपनी खुशी छिपा नहीं पाए. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी. कैप्शन दिया- 'Fast and Furious'. यानी रफ्तार और तबाही! लेकिन इसी बीच टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का एक संदेश भी चर्चा में आ गया. गंभीर ने लिखा- 'Stay Humble', यानी जमीन से जुड़े रहो.

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वैभव ने अभिषेक संग फोटो डाली, लिखा- 'Fast and Furious'

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत की छह विकेट से जीत के बाद वैभव सूर्यवंशी ने इंस्टाग्राम पर अभिषेक शर्मा के साथ अपनी तस्वीर साझा की. यह तस्वीर इसी मुकाबले के बाद की है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया- 'Fast and Furious'.

वैभव का यह कैप्शन दोनों बल्लेबाजों के आक्रामक अंदाज को बयां करता है. अभिषेक और वैभव दोनों ही शुरुआत से गेंदबाजों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में दोनों की जोड़ी का फिर साथ आना और उसके बाद भारत की ऐसी धमाकेदार जीत ने फैन्स का उत्साह बढ़ा दिया.

वैभव की पोस्ट का अंदाज भी कुछ ऐसा था, मानो वह इस जोड़ी की रफ्तार और आक्रामकता का जश्न मना रहे हों. आखिर न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने जो किया, उसके बाद जश्न बनता भी था. अभिषेक ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि विपक्षी गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

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गंभीर ने टीम इंडिया की हडल फोटो के साथ लिखा- 'Stay Humble'

वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन दिया- 'Fast and Furious'. उधर, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की हडल वाली तस्वीर साझा की और उसके साथ लिखा- 'Stay Humble', यानी जमीन से जुड़े रहो.

गंभीर का यह संदेश टीम इंडिया की सामूहिक तस्वीर के साथ आया, न कि किसी एक खिलाड़ी के लिए. न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के जश्न के बीच उनके इन दो शब्दों ने ध्यान खींचा.

एक तरफ वैभव ने अभिषेक के साथ तस्वीर साझा कर जीत की खुशी और जोड़ी के आक्रामक अंदाज को जाहिर किया, तो दूसरी तरफ गंभीर ने पूरी टीम के साथ तस्वीर के जरिए विनम्र बने रहने का संदेश दिया. दोनों पोस्ट का अंदाज अलग था, लेकिन वेलिंगटन में भारत की धमाकेदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर दोनों ने सुर्खियां बटोरीं.

Stay Humble https://t.co/Te0i4X7FWf — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 27, 2026

अभिषेक का तूफान, 38 गेंदों में 113 रन

वेलिंगटन में अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दीं. दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज ने महज 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. इसके बाद भी उनके बल्ले की रफ्तार कम नहीं हुई और उन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया.

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अभिषेक ने 38 गेंदों पर 113 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी ने न्यूजीलैंड के 199 रनों के लक्ष्य को बौना साबित कर दिया. भारत ने महज 13.2 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर छह विकेट से जीत दर्ज की.

जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय टीम को लंबी बल्लेबाजी की जरूरत पड़ सकती थी, उसे अभिषेक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से बेहद आसान बना दिया. चौकों और छक्कों की बरसात के बीच न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेबस नजर आए. शतक पूरा करने के बाद अभिषेक ने अपना खास मेडिटेशन पोज भी दिया. उनकी पावर-हिटिंग देखकर विपक्षी खिलाड़ी और दर्शक हैरान रह गए.

यह पारी सिर्फ शतक के कारण खास नहीं थी, बल्कि जिस रफ्तार से अभिषेक ने रन बनाए, उसने मैच का पूरा रुख बदल दिया. 199 रनों का लक्ष्य भारत ने जिस आसानी से हासिल किया, वह अभिषेक के तूफानी अंदाज का सबूत था. उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

वैभव-अभिषेक की जोड़ी पर क्यों टिकी हैं नजरें?

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में एक समानता है- दोनों आक्रामक अंदाज में खेलना पसंद करते हैं. शुरुआत से बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है. जब ऐसी शैली वाले बल्लेबाज साथ उतरते हैं, तो विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है.

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वेलिंगटन में अभिषेक की पारी ने इस आक्रामक सोच की झलक दिखाई. उनकी बल्लेबाजी के सामने न्यूजीलैंड की रणनीति काम नहीं आई और भारत ने लक्ष्य को 13.2 ओवर में ही हासिल कर लिया. इसके बाद वैभव का अभिषेक के साथ तस्वीर साझा करना भी फैंस के लिए खास रहा.

'Fast and Furious' कैप्शन ने इस जोड़ी के अंदाज को शब्द दे दिए. वैभव की पोस्ट के बाद फैंस के बीच इस जोड़ी को लेकर उत्साह और बढ़ सकता है. हालांकि, आगे दोनों को कितने मौके साथ मिलेंगे, यह टीम संयोजन और मैच की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.

भारत ने सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में छह विकेट से जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. भारतीय टीम ने 199 रनों का लक्ष्य जिस अंदाज में हासिल किया, उसने उसकी बल्लेबाजी की ताकत दिखा दी. अभिषेक की 38 गेंदों पर 113 रनों की पारी इस जीत का सबसे बड़ा आकर्षण रही.

मैच के बाद वैभव की पोस्ट और गंभीर का संदेश भी चर्चा में आ गया. वैभव का कैप्शन जहां आक्रामक अंदाज का जश्न मनाता है, वहीं गंभीर के 'Stay Humble' शब्द विनम्र बने रहने की बात कहते हैं. हालांकि, दोनों सोशल मीडिया पोस्ट के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं है.

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फिलहाल, भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खुशी सीरीज में मजबूत बढ़त है. अभिषेक का बल्ला चल रहा है और टीम जीत की राह पर है. अब फैंस यही चाहेंगे कि यह आक्रामक अंदाज आगे भी जारी रहे और भारत सीरीज अपने नाम करे.

एक तरफ वैभव का 'Fast and Furious', दूसरी तरफ गंभीर का 'Stay Humble'... मैदान पर रफ्तार और जीत का जश्न, साथ ही जमीन से जुड़े रहने का संदेश. वेलिंगटन में भारत की जीत के बाद इन दो पोस्ट ने भी खूब ध्यान खींचा.

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