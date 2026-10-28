Agra MLC Result: आगरा में BJP के 'गुरु जी' फिर जीते, सपा के शशांक यादव को हराकर पहुंचे विधान परिषद

उत्तर प्रदेश के आगरा में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं. आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' ने जीत दर्ज की है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शशांक यादव को हरा दिया. इस जीत के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं. नतीजा घोषित होते ही भाजपा खेमे में खुशी देखने को मिली. समर्थकों में जश्न का माहौल रहा. जीत के बाद मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्नातक, अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता होगी.

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आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम और आधिकारिक नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' को विजयी घोषित किया गया है. उन्होंने सपा के शशांक यादव को हराया. मानवेंद्र प्रताप सिंह पहले भी इसी सीट से एमएलसी थे और इस बार दोबारा चुनाव मैदान में उतरे थे. नतीजों के बाद भाजपा समर्थकों में उत्साह नजर आया.

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एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य. उत्तर प्रदेश में विधान परिषद राज्य की विधायिका का ऊपरी सदन है. यहां पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हैं. खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उन्हीं में से एक है. इस चुनाव में हर आम मतदाता सीधे वोट नहीं डालता. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले पात्र मतदाता ही वोट डालते हैं. इसके लिए तय शर्तें पूरी करनी होती हैं और मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है.

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यानी किसी व्यक्ति के पास स्नातक की डिग्री होना भर अपने आप वोट डालने के लिए पर्याप्त नहीं है. उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की स्नातक मतदाता सूची में दर्ज होना भी जरूरी है. इसी वजह से इन चुनावों में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, वोटरों तक पहुंचने और लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने की भूमिका अहम हो जाती है.

जीत के बाद 'गुरु जी' ने क्या कहा?

जीत के बाद मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' ने कहा कि स्नातकों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन वर्गों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए काम किया जाएगा. अब उनके सामने चुनौती अपने इस वादे को जमीन पर उतारने की होगी. स्नातक मतदाता रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपने प्रतिनिधि से उम्मीद रखते हैं. वहीं, अधिवक्ताओं और पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने का भरोसा भी उन्होंने दिया है.

आगरा खंड स्नातक सीट पर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जीत से भाजपा खेमे में खुशी है. पार्टी ने इस नतीजे के साथ सीट पर अपना प्रतिनिधित्व बरकरार रखा है. दूसरी ओर, सपा प्रत्याशी शशांक यादव को हार का सामना करना पड़ा. फिलहाल इतना साफ है कि आगरा खंड स्नातक एमएलसी सीट पर भाजपा के मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' को विजेता घोषित किया गया है.

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