scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Agra MLC Result: आगरा में BJP के 'गुरु जी' फिर जीते, सपा के शशांक यादव को हराकर पहुंचे विधान परिषद

आगरा खंड स्नातक एमएलसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है. भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' को चुनाव में विजयी घोषित किया गया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शशांक यादव को हराया. इस जीत के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर विधान परिषद पहुंचेंगे.

Advertisement
X
Agra mlc election result 2026
Agra mlc election result 2026

उत्तर प्रदेश के आगरा में एमएलसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं. आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' ने जीत दर्ज की है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शशांक यादव को हरा दिया. इस जीत के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं. नतीजा घोषित होते ही भाजपा खेमे में खुशी देखने को मिली. समर्थकों में जश्न का माहौल रहा. जीत के बाद मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्नातक, अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता होगी.

आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम और आधिकारिक नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' को विजयी घोषित किया गया है. उन्होंने सपा के शशांक यादव को हराया. मानवेंद्र प्रताप सिंह पहले भी इसी सीट से एमएलसी थे और इस बार दोबारा चुनाव मैदान में उतरे थे. नतीजों के बाद भाजपा समर्थकों में उत्साह नजर आया.

यहां देखें वीडियो

सम्बंधित ख़बरें

Bihar MLC Election
बिहार में MLC चुनाव में 42 इंच के प्रोफेसर ने डाला वोट
MLC election voting begins with tight security and strict checking.
UP में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग, सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम
स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए पर्यवेक्षक (File Photo: ITG)
यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव, 11 सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती
एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार
महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में शरद पवार ने कैसे 'No Risk, More Gain' का दांव चला है?
बिहार: तेजस्वी यादव और राहुल गांधी
बिहार MLC चुनाव: क्या चलेगा RJD का 'एकला चलो' दांव या कांग्रेस बिगाड़ेगी गेम?

यह भी पढ़ें: 'इस्लाम कुबूल कर लूंगा' कहकर रो पड़े थे सपा के आकाश अग्रवाल, अब आगरा MLC चुनाव में दर्ज की जीत

एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य. उत्तर प्रदेश में विधान परिषद राज्य की विधायिका का ऊपरी सदन है. यहां पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हैं. खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उन्हीं में से एक है. इस चुनाव में हर आम मतदाता सीधे वोट नहीं डालता. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले पात्र मतदाता ही वोट डालते हैं. इसके लिए तय शर्तें पूरी करनी होती हैं और मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है.

Advertisement

यानी किसी व्यक्ति के पास स्नातक की डिग्री होना भर अपने आप वोट डालने के लिए पर्याप्त नहीं है. उसे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की स्नातक मतदाता सूची में दर्ज होना भी जरूरी है. इसी वजह से इन चुनावों में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, वोटरों तक पहुंचने और लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने की भूमिका अहम हो जाती है.

जीत के बाद 'गुरु जी' ने क्या कहा?

जीत के बाद मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' ने कहा कि स्नातकों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों के हितों का ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन वर्गों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए काम किया जाएगा. अब उनके सामने चुनौती अपने इस वादे को जमीन पर उतारने की होगी. स्नातक मतदाता रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपने प्रतिनिधि से उम्मीद रखते हैं. वहीं, अधिवक्ताओं और पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को उठाने का भरोसा भी उन्होंने दिया है.

आगरा खंड स्नातक सीट पर मानवेंद्र प्रताप सिंह की जीत से भाजपा खेमे में खुशी है. पार्टी ने इस नतीजे के साथ सीट पर अपना प्रतिनिधित्व बरकरार रखा है. दूसरी ओर, सपा प्रत्याशी शशांक यादव को हार का सामना करना पड़ा. फिलहाल इतना साफ है कि आगरा खंड स्नातक एमएलसी सीट पर भाजपा के मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' को विजेता घोषित किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'पार्टी माल‍िक है', नीरज कुमार की जीत पर खुलकर बोले अनंत स‍िंह, देखें |
    विशाखापट्टनम से काकीनाडा तक चक्रवात तूफान अर्नब का कहर |
    Agra MLC Result: आगरा में BJP के 'गुरु जी' फिर जीते, सपा के शशांक यादव को हराकर दोबारा पहुंचे विधान परिषद |
    'भाजपाई वोट से नहीं खोट से जीतते हैं', UP MLC Election Result पर बोले अखिलेश यादव; गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी की हार पर कही ये बात |
    हिंदू-सिख गायब, हिजाबी महिलाओं को जगह नहीं? पाकिस्तानी ड्रामा शोज में नहीं दिखता असली कल्चर! |
    Karwa Chauth Sargi: न लगेगी भूख और न सताएगी प्यास! करवा चौथ की सरगी में खाएं ये चीजें, बिना थके आसानी से बीतेगा व्रत |
    100% सुन नहीं सकते हरियाणा के बैंक मैनेजर, फिर भी 130 KM पैदल चलकर पहुंचे एवरेस्ट बेस कैंप |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर बन रहा त्रिग्रही योग, 4 राशियां हो जाएंगी मालामाल! |
    अभिषेक-वैभव के तूफान का असर! भारत-न्यूजीलैंड मैच के लिए ईडन पार्क हाउसफुल |
    बॉस की ये 5 बातें सुनकर चिढ़ जाते हैं Gen Z एम्प्लॉय, जानें क्यों?
    Advertisement