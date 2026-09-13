पाकिस्तान की टेस्ट टीम संभालने को तैयार माइक हेसन, 0-3 की हार के बाद दिए संकेत, PCB जल्द लेगा कॉल

पाकिस्तानी टीम के अगले टेस्ट कोच को लेकर न्यूजीलैंड के माइक हेसन का नाम चर्चा में आ गया है. इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज के बीच में रेड बॉल टीम की जिम्मेदारी संभालने वाले हेसन ने संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) उन्हें यह जिम्मेदारी आगे भी देता है, तो वो इसके लिए तैयार हैं.

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माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट को काफी पसंद करते हैं और पाकिस्तान के सिस्टम में उन्हें पर्याप्त प्रतिभा नजर आती है. उनके मुताबिक, सही दिशा और मार्गदर्शन मिलने पर पाकिस्तानी टीम में सुधार किया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए धैर्य की जरूरत होगी और एक-दो मैच में बड़ा बदलाव नहीं आएगा.

लॉर्ड्स टेस्ट में पाकिस्तान की बड़ी हार के बाद पीसीबी ने टीम में व्यापक बदलाव किए थे. सात खिलाड़ियों को रिलीज किया गया और उनकी जगह सात नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया. इसके साथ कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव हुआ. सरफराज अहमद और उमर गुल को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया.

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इसी बदलाव के बीच माइक हेसन और बॉलिंग कोच एश्ले नॉफ्के को इंग्लैंड दौरे के बाकी हिस्से के लिए टेस्ट टीम के साथ जोड़ा गया. हेसन ने साफ किया कि उन्होंने अभी टेस्ट टीम के साथ अपनी भविष्य की भूमिका को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है. फिलहाल उनका ध्यान आगामी एशियन गेम्स पर है. उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स से पहले पाकिस्तान के टेस्ट सेटअप को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है. इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकता है कि वह रेड बॉल टीम के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे या नहीं.

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टेस्ट टीम की जिम्मेदारी मिलने के बाद हेसन का पहला असाइनमेंट जीत में नहीं बदल सका. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने 130 रनों का लक्ष्य रखा था. पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड की पारी की शुरुआत में दो विकेट लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जो रूट और जॉर्डन कॉक्स के बीच हुई नाबाद शतकीय साझेदारी ने मेजबान टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी.

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