जारी हो गई SSC CGL टियर-1 के लिए एग्जाम डेट, बड़े बदलावों के साथ होगी परीक्षा   

कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC CGL की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. आयोग की ओर से टियर-1 परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है. अगर आप भी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है. आयोग की ओर से जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक, टियर-1 की परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच किया जाएगा. देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. एग्जाम का आयोजन पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट के रूप में होगी. परीक्षा कम से कम एक महीने तक चलेगी जिसके लिए केवल तारीखों का मालूम होना जरूरी नहीं है. इन परीक्षाओं में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. तो चलिए जान लेते हैं, इनके बारे में.

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कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

लेकिन इससे पहले छात्रों के सामने जो सवाल है, वह यह है कि आखिर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब जारी होगा?

एग्जाम के तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया लेकिन एडमिट कार्ड को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. SSC के पुराने ट्रेंड को देखें, तो परीक्षा के करीब एक हफ्ते पहले एग्जाम सिटी और शिफ्ट की जानकारी दी जाती है लेकिन एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाता है.



क्या हैं बड़े बदलाव?

जारी हुए अधिसूचना के मुताबिक, आयोग ने परीक्षा पैटर्न को और भी ज्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने के लिए कई नए नियम को लागू करने का फैसला किया है.

लागू होगी सेक्शनल टाइमिंग

टियर-1 परीक्षा में अब तक उम्मीदवारों को 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट की छूट दी जाती थी. लेकिन अब उम्मीदवार ऐसा नहीं कर सकते हैं. उन्हें हर सेक्शन को हल करने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा. रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ और इंग्लिश के लिए केवल 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा. समय खत्म होते ही सेक्शन खुद पर खुद बंद हो जाएगा.

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AAO पदों के लिए न्यू पेपर

वहीं, अब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए टियर-2 में पेपर-III जोड़ दिया गया है. इन पदों के लिए अंतिम मेरिट टियर-2 के पेपर और पेपर-III दोनों के नंबरों को मिलाकर बनाई जाएगी.

सुरक्षा के नियम

इसके साथ ही पेपर में किसी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ आने वाले मददगारों के लिए OTR और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा.



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