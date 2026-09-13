Most Dangerous Places on Earth: कहीं धधकते ज्वालामुखी तो कहीं जहरीले सांप: ये हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगहें

Most Dangerous Places on Earth: घूमने के लिए ज्यादातर लोग ऐसी जगहें पसंद करते हैं, जहां खूबसूरत नजारे, सुहावना मौसम और आराम का माहौल हो. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एडवेंचर और कुछ अलग अनुभव करने का शौक होता है. ऐसे पर्यटक दुनिया की उन जगहों का रुख करते हैं, जहां तेज गर्मी, कड़ाके की ठंड, जहरीली गैसें, खतरनाक पहाड़ और मुश्किल परिस्थितियां देखने को मिलती हैं. जोखिम के बावजूद इन जगहों की अनोखी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है. तो आइए जानते हैं धरती की 5 ऐसी खतरनाक जगहों के बारे में, जहां लोग घूमने पहुंचते हैं.

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डेथ वैली

अमेरिका की डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगहों में शामिल है. यहां गर्मियों के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच सकता है. बेहद सूखा रेगिस्तान, पानी की कमी और तेज गर्मी इसे काफी मुश्किल जगह बनाते हैं.

इसके बावजूद पर्यटक यहां के नमक के मैदान, रंग-बिरंगी घाटियां और रेगिस्तान के अनोखे नजारे देखने पहुंचते हैं. रात के समय यहां से आसमान में तारों को देखना भी एक खास अनुभव माना जाता है. यहां घूमने के लिए सर्दी और शुरुआती वसंत का समय अपेक्षाकृत बेहतर माना जाता है.

डानाकिल डिप्रेशन (Danakil Depression)

इथियोपिया का डानाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म और भूगर्भीय रूप से सक्रिय जगहों में से एक है. यहां तेज गर्मी के साथ अम्लीय गर्म पानी के स्रोत, जहरीली गैसें, नमक के मैदान और अलग-अलग रंगों वाले हाइड्रोथर्मल क्षेत्र देखने को मिलते हैं.

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यहां का नजारा इतना अलग है कि यह किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है. मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अनोखी भूगर्भीय संरचनाओं और प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटक यहां पहुंचते हैं.

अंटार्कटिका

अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ठंडा, सूखा और तेज हवाओं वाला महाद्वीप माना जाता है. यहां तापमान बेहद नीचे चला जाता है और चारों ओर बर्फ का विशाल इलाका नजर आता है. दूर-दराज और कठिन परिस्थितियों की वजह से यहां यात्रा करना आसान नहीं है.

फिर भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां विशाल हिमखंड, ग्लेशियर, पेंगुइन की कॉलोनियां और व्हेल देखने पहुंचते हैं. एक्सपीडिशन क्रूज की सुविधा ने एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए अंटार्कटिका की यात्रा को लोकप्रिय बनाया है.

माउंट एवरेस्ट

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यटन स्थलों में शामिल है. यहां ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और मौसम में अचानक बदलाव जैसी कई चुनौतियां सामने आती हैं.

इन खतरों के बावजूद दुनियाभर से पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई करने पहुंचते हैं. कई लोगों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना जीवन की बड़ी उपलब्धि और एडवेंचर का हिस्सा होता है.

स्नेक आइलैंड

ब्राजील के पास स्थित इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे को आमतौर पर स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है. यह जगह जहरीले गोल्डन लांसहेड सांपों के लिए मशहूर है. यहां सांपों की संख्या और उनकी जहरीली प्रकृति की वजह से इसे दुनिया के खतरनाक द्वीपों में गिना जाता है.

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ब्राजील के अधिकारियों ने यहां आम लोगों की पहुंच पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. यानी पर्यटक यहां अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते. इसके बावजूद इस द्वीप की रहस्यमयी और डरावनी कहानी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है. इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री, रिसर्च और एडवेंचर स्टोरीज के जरिए लोग जानकारी लेते हैं.

लोगों को क्यों पसंद आती हैं ये जगहें?

इन सभी जगहों पर अलग-अलग तरह के खतरे मौजूद हैं लेकिन इनके अनोखे प्राकृतिक नजारे और रोमांच लोगों को आकर्षित करते हैं. हालांकि, ऐसी जगहों की यात्रा करते समय स्थानीय नियमों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है. हर खतरनाक जगह आम पर्यटकों के लिए खुली हो, यह जरूरी नहीं है.

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