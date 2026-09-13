scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

16 साल का हुआ बेटा युग, भावुक हुईं मां काजोल, अजय देवगन बोले- अब इतने छोटे भी नहीं रहे

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और काजोल के बेटे युग आज 16 साल के हो गए हैं. इस मौके पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. बेटे के जन्मदिन पर मां काजोल ने युग के लिए एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर की है.

Advertisement
X
बेटे के जन्मदिन पर भावुक हुईं काजोल (Photo: Instagram @kajol)
बेटे के जन्मदिन पर भावुक हुईं काजोल (Photo: Instagram @kajol)

देवगन परिवार के लिए आज 13 सितंबर का दिन काफी स्पेशल है, क्योंकि इसी दिन काजोल और अजय देवगन के बेटे युग का जन्म हुआ था. युग आज 16 साल के हो गए हैं. पूरा देवगन परिवार धूमधाम से युग का जन्मदिन मना रहा है. 

काजोल और अजय ने बेटे के बर्थडे पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है. काजोल ने जो तस्वीर साझा की है, उसमें वो अपने लाडले युग को प्यार से गले लगाए नजर आ रही हैं. तस्वीर में मां-बेटे का खूबसूरत बॉन्ड और रिश्ता जगजाहिर है. अजय भी लाडले पर प्यार लुटाते दिखे. 

काजोल की बेटे के लिए भावुक पोस्ट

सम्बंधित ख़बरें

Ajay Devgn
बेटे संग त्र्यंबकेश्वर पहुंचे अजय, लिया महादेव का आशीर्वाद
Shahrukh Khan friendship bands
'KKHH' के एक सीन से बदला फ्रेंडशिप डे, ऐसे शुरू हुआ बैंड्स का ट्रेंड
kajol on Weight
काजोल को सताई बढ़े वजन की चिंता? मुश्किल दौर का किया जिक्र, बोलीं- सहानुभूति दिखाएं
Aamir Khan,Kajol
'महिलाओं में आमिर की पसंद लाजवाब', बोलीं काजोल, शरमाए आमिर
tanisha mukherjee grandmother 100 years old home pics
पहाड़ों में बसा तनीषा मुखर्जी की नानी का करोड़ों का पुश्तैनी घर, जहां बीता मां का बचपन, अंदर से इतना है आलीशान

बेटे युग संग तस्वीर शेयर करते हुए काजोल ने कैप्शन में लिखा- यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं...क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, मुझे तुममें वही छोटा सा बच्चा नजर आता है, जो मानो तुम्हारी आज की इमेज पर छाया हुआ है. मैं जानती हूं कि अब तुम ज्यादा लंबे और ताकतवर हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा ऐसा ही रहेगा. 

'मेरे मन में कुछ डर भी हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा यह उम्मीदें हैं कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनोगे. एक ऐसा इंसान जो जिंदगी के हर मोड़ का सामना हिम्मत, गरिमा और सबसे बढ़कर काइंडनेस के साथ करे... खुद के लिए भी और इस पूरी दुनिया के लिए भी. ऊंची उड़ान भरो और शानदार जिंदगी जियो मेरे बच्चे. मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूं.'

Advertisement

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kajol Devgan (@kajol)

बेटे पर अजय ने लुटाया प्यार

अजय देवगन ने भी बेटे को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. अजय ने अपने लाडले युग संग तस्वीर साझा की है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- आज भी मेरा पसंदीदा छोटा शैतान... बस अब उतना छोटा नहीं रहा. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बच्चे! बहुत सारा प्यार. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

 

बेटे युग के 16वें बर्थडे पर काजोल और अजय की भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है. कई सेलेब्स भी युग को बर्थडे विश कर रहे हैं और उनपर प्यार लुटा रहे हैं. रितेश देशमुख, सबा पटौदी ने युग को खास अंदाज में विश किया है. 

बता दें कि काजोल और अजय देवगन के दो बच्चे हैं. एक बड़ी बेटी निसा और बेटा युग. दोनों फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    16 साल का हुआ बेटा युग, भावुक हुईं मां काजोल, अजय देवगन बोले- अब इतने छोटे भी नहीं रहे |
    3 घंटे का अल्टीमेटम! प्रचार में फर्जी डीपफेक वीडियो डाला तो कार्रवाई, चुनाव आयोग की दो टूक |
    Personality Test: नीली लहरों के बीच कौन सा नंबर चुनेंगे आप? पसंद बताएगी आपकी पर्सनैलिटी |
    पीएम मोदी बोले- बढ़ते वैश्विक तनाव का आम लोगों पर पड़ रहा असर |
    Crisis of Oil: तेल का बड़ा संकट? मिडिल ईस्‍ट से आने वाले रास्‍ते बंद, BRICS ने की ये अपील |
    दो जिलों के फेर में फंसा यूपी का रामपुर नरुआ गांव, 45 सालों से इंसाफ के लिए भटक रहे लोग |
    शी जिनपिंग ने सुना पीएम मोदी का संबोधन, एयरपोर्ट के लिए हुए रवाना |
    Post Office की ये दो गजब स्कीम, बेटी से बुजुर्ग तक फायदा ही फायदा, जानिए कैसे |
    Shani Sade Sati 2026: 9 अक्टूबर तक शनि की 3 राशियों पर खास नजर, अगले 40 दिन बेहद अहम |
    गुरुग्राम: 'एक रुपये का भी नुकसान नहीं हुआ', प्लॉट आवंटन FIR पर IAS डी. सुरेश की सफाई
    Advertisement