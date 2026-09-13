16 साल का हुआ बेटा युग, भावुक हुईं मां काजोल, अजय देवगन बोले- अब इतने छोटे भी नहीं रहे

देवगन परिवार के लिए आज 13 सितंबर का दिन काफी स्पेशल है, क्योंकि इसी दिन काजोल और अजय देवगन के बेटे युग का जन्म हुआ था. युग आज 16 साल के हो गए हैं. पूरा देवगन परिवार धूमधाम से युग का जन्मदिन मना रहा है.

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काजोल और अजय ने बेटे के बर्थडे पर एक भावुक पोस्ट शेयर की है. काजोल ने जो तस्वीर साझा की है, उसमें वो अपने लाडले युग को प्यार से गले लगाए नजर आ रही हैं. तस्वीर में मां-बेटे का खूबसूरत बॉन्ड और रिश्ता जगजाहिर है. अजय भी लाडले पर प्यार लुटाते दिखे.

काजोल की बेटे के लिए भावुक पोस्ट

बेटे युग संग तस्वीर शेयर करते हुए काजोल ने कैप्शन में लिखा- यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इस मोड़ पर पहुंच गए हैं...क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखती हूं, मुझे तुममें वही छोटा सा बच्चा नजर आता है, जो मानो तुम्हारी आज की इमेज पर छाया हुआ है. मैं जानती हूं कि अब तुम ज्यादा लंबे और ताकतवर हो गए हो, लेकिन मेरे लिए तो हमेशा ऐसा ही रहेगा.

'मेरे मन में कुछ डर भी हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा यह उम्मीदें हैं कि तुम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनोगे. एक ऐसा इंसान जो जिंदगी के हर मोड़ का सामना हिम्मत, गरिमा और सबसे बढ़कर काइंडनेस के साथ करे... खुद के लिए भी और इस पूरी दुनिया के लिए भी. ऊंची उड़ान भरो और शानदार जिंदगी जियो मेरे बच्चे. मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूं.'

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बेटे पर अजय ने लुटाया प्यार

अजय देवगन ने भी बेटे को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है. अजय ने अपने लाडले युग संग तस्वीर साझा की है. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- आज भी मेरा पसंदीदा छोटा शैतान... बस अब उतना छोटा नहीं रहा. जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बच्चे! बहुत सारा प्यार.

बेटे युग के 16वें बर्थडे पर काजोल और अजय की भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है. कई सेलेब्स भी युग को बर्थडे विश कर रहे हैं और उनपर प्यार लुटा रहे हैं. रितेश देशमुख, सबा पटौदी ने युग को खास अंदाज में विश किया है.

बता दें कि काजोल और अजय देवगन के दो बच्चे हैं. एक बड़ी बेटी निसा और बेटा युग. दोनों फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं.

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