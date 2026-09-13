महिला को मॉल में किया KISS, फिसलकर गिरी, फिर भी चूमता रहा... अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

मुंबई के उपनगर में डिंडोशी सेशंस कोर्ट ने बोरिवली (पश्चिम) के बोरभातपाडा इलाके में रहने वाले 34 साल के रितेश राजुभाई अरमुल्ला को मॉल की एक कर्मचारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने (उसे चूमने) के आरोप में दोषी ठहराया है और एक साल की जेल की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने माना कि पीड़िता का बयान भरोसेमंद था और ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे यह पता चले कि पीड़िता आरोपी के खिलाफ़ क्यों गवाही देगी, जबकि घटना से पहले वह उसे जानती भी नहीं थी.

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महिला ने पिछले साल 17 सितंबर को केस दर्ज कराया था. उसने बताया कि वह बोरिवली पश्चिम के शिमपोली इलाके में एक मॉल में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी. शाम करीब 6 बजे ड्यूटी के दौरान उसने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और बिलिंग काउंटर की ओर जा रही थी, तभी गुलाबी शर्ट पहने एक व्यक्ति ने उससे वॉशरूम का रास्ता पूछा. उसने उसे रास्ता बता दिया, लेकिन वह बार-बार वॉशरूम दिखाने के लिए कहता रहा. उसने उसे आगे जाने के लिए कहा और वह चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक वहां आया, ज़बरदस्ती उसे चूमा, वे दोनों गिर गए और उसने उसे चूमना जारी रखा. जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंची. हालांकि वहां जमा लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया.

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महिला को गिराकर चूमता रह गया था आरोपी

जज ने गवाहों के बयान देखे, जिन्होंने कहा कि आरोपी वॉशरूम तक पीड़िता के पीछे गया और पीड़िता को पता न होने का फायदा उठाकर उसे चूमा, उसे गिरा दिया व फिर से चूमा. जज ने कहा कि इस सबूत पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबूत और इस बात को स्वीकार करने के कारण कि आरोपी वहां मौजूद था. दोनों गवाहों के सबूतों पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती.

जज ने आगे कहा कि अगर बहस के लिए यह मान भी लिया जाए कि कोई व्यक्ति फिसलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर गिर गया, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया कुछ और ही होगी, न कि उस व्यक्ति को चूमना जिस पर वह गिरा है. इसलिए इस पहलू पर विचार करते हुए यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि आरोपी ने यह हरकत जानबूझकर और सोच-समझकर की थी. शिकायतकर्ता को चूमना, उसे गिराना और फिर दोबारा चूमना, आपराधिक बल का इस्तेमाल करके उसकी मर्यादा भंग करने के अलावा और कुछ नहीं है.

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