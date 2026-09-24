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रेड में मिला नोटों का पहाड़... तेलंगाना ACB का बड़ा एक्शन, हैदराबाद में आठ ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने सस्पेंडेड डीएसपी संकीरेड्डी भीम रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच तेज कर दी है. अधिकारी से कथित तौर पर जुड़े कई संदिग्ध बेनामीदारों की पहचान की गई है.

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छापेमारी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर कैश नजर आ रहा है. (Photo: ITG)
छापेमारी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर कैश नजर आ रहा है. (Photo: ITG)

तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सस्पेंड किए गए DSP संकीरेड्डी भीम रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच तेज कर दी है. जांचकर्ताओं ने ऐसे कई लोगों की पहचान की है, जिनके पास कथित तौर पर इस अधिकारी से जुड़ी संपत्तियां होने का शक है. 

सूत्रों के मुताबिक, एसीबी ने अपनी जांच के तहत 8 संदिग्ध बेनामीदारों की पहचान की है और उनके ठिकानों पर रेड मार रही है.

एसीबी की टीमें हैदराबाद के पुप्पलागुड़ा और अन्य इलाकों में तलाशी ले रही हैं. यह तलाशी एसीबी डीएसपी गंगासानी श्रीधर की देखरेख में की जा रही है. इस बीच छापेमारी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर कैश नजर आ रहा है

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यह तलाशी अभियान उस जांच का हिस्सा है जो एसीबी, भीम रेड्डी द्वारा अपने परिचितों के जरिए कथित तौर पर जुटाई गई संपत्ति के मामले में कर रही है.

एसीबी इस मामले में सुरागों की जांच कर रही है ताकि संदिग्ध बेनामी संपत्तियों के मालिकाना हक और मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके. बता दें, एसीबी ने भीम रेड्डी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था.

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NIMS अधिकारी के पास अकूत दौलत

कुछ दिन पहले तेलंगाना एसीबी ने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (NIMS) के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट नोरी लक्ष्मी भास्कर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया.

ACB ने उनके आवास समेत आठ ठिकानों पर छापेमारी की. एजेंसी को जांच के दौरान कई फ्लैट, खाली प्लॉट, लग्जरी कारें, सोने के गहने और करोड़ों रुपये के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिली थी. एजेंसी ने जानकारी दी कि डॉक्टर-एडमिनिस्ट्रेटर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार और गलत तरीकों से अकूत संपत्ति अर्जित की है, जिसका उनके पास स्रोत नहीं है.

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