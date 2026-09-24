घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला... पुरानी रंजिश में गाल का मांस तक काट डाला, लखनऊ में खूनी बवाल

लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के हरदासी खेड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर बवाल हो गया. सफारी कार जलाने के विवाद के बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ. इस दौरान एक महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसके गाल का मांस तक कट गया. घटना के बाद इलाके में तनाव और सनसनी फैल गई.

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पीड़ित पक्ष के उदय प्रताप मिश्रा का आरोप है कि 23 सितंबर की सुबह दबंगों ने पहले उनकी सफारी कार में आग लगा दी. परिवार ने जब इसका विरोध किया तो कुछ देर बाद पड़ोसी राजेश तिवारी, उसका बेटा सचिन तिवारी और पत्नी संगीता तिवारी हथियार लेकर उनके घर में घुस आए.

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उदय प्रताप के मुताबिक, घर में घुसते ही आरोपियों ने परिवार के सदस्यों पर हमला शुरू कर दिया. इसी दौरान उनकी पत्नी हेमलता मिश्रा पर धारदार हथियार से वार किया गया. हमले में उनके गाल का मांस अलग हो गया और होंठ भी बुरी तरह कट गए. गंभीर रूप से घायल हेमलता को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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दूसरे पक्ष ने सुनाई अलग कहानी

इस हमले में उदय प्रताप की बेटी आस्था के भी घायल होने की बात सामने आई है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं के कपड़े फाड़े और उनके साथ बदसलूकी की. परिवार ने पूरे घटनाक्रम को पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया है.

वहीं, दूसरे पक्ष के सोनू तिवारी ने घटना को लेकर पूरी तरह अलग आरोप लगाए हैं. सोनू के अनुसार, 23 सितंबर की सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच हेमलता मिश्रा, उदय प्रताप मिश्रा, आस्था, मिष्ठी और अभी मिश्रा लाठी-डंडे लेकर उनके घर पहुंचे थे.

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सोनू का दावा है कि उसके पिता राजेश तिवारी न्यूरो के मरीज हैं, इसके बावजूद हमलावरों ने उन पर हमला किया. आरोप है कि उनकी आंखों में मिर्च का स्प्रे डाला गया. सोनू के मुताबिक, डायल-112 पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उस पर बांके से जानलेवा हमला किया गया और गोली मारने की धमकी भी दी गई.

चेन, नकदी और मोबाइल लूटने का आरोप

सोनू तिवारी ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान उसकी सोने की चेन, 10 हजार रुपये नकद और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया. उसने यह भी दावा किया कि 11 सितंबर को उसने चिनहट थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई. सोनू के मुताबिक, कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बढ़े.

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दोनों पक्षों की शिकायतों में एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. एक ओर महिला के चेहरे पर धारदार हथियार से वार और महिलाओं से बदसलूकी का दावा किया गया है, तो दूसरी तरफ जानलेवा हमला, मिर्च स्प्रे, लूट और धमकी के आरोप लगाए गए हैं.

चिनहट के इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मामला दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश और आपसी विवाद से जुड़ा है. दोनों तरफ से शिकायतें मिली हैं. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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