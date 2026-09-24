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नहाते समय महिला का वीडियो बनाया, वायरल करने की धमकी देकर 3 साल तक किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में एक महिला ने युवक पर नहाते समय उसका वीडियो बनाकर करीब तीन साल तक ब्लैकमेल और यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी उस पर दबाव बनाता था. विरोध करने पर मारपीट और बेटे के अपहरण की धमकी देने का भी आरोप है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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महिला को ब्लैकमेल करना वाला गिरफ्तार. (Photo: ITG)
महिला को ब्लैकमेल करना वाला गिरफ्तार. (Photo: ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि आरोपी ने नहाते समय उसका कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था. इसके बाद उसी वीडियो और फोटो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर करीब तीन साल तक उसका यौन शोषण किया गया. महिला का आरोप है कि आरोपी लगातार वीडियो और फोटो वायरल करने का डर दिखाकर उसे दबाव में रखता था.

मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है. महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोपी संजीव पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. महिला के मुताबिक, आरोपी ने पहले उसका नहाते समय कथित तौर पर वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता के अनुसार, वह लंबे समय तक आरोपी की धमकियां सहती रही. आरोप है कि वीडियो और फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी के कारण वह लगातार दबाव में रही. महिला का कहना है कि करीब छह महीने पहले उसने आरोपी से बातचीत और संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया था. महिला के मुताबिक, संपर्क बंद करने के बाद भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा.

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वीडियो वायरल करने की धमकी का आरोप

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आरोप है कि आरोपी ने महिला के निजी फोटो और वीडियो मोहल्ले के लोगों को दिखाना शुरू कर दिया. इसके साथ ही उस पर दोबारा संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी की हरकतों से परेशान थी और उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन आरोप है कि आरोपी लगातार उस पर दबाव बनाता रहा. महिला ने अपनी शिकायत में मंगलवार की घटना का भी जिक्र किया है. उसके अनुसार, वह घर में अकेली थी. इसी दौरान आरोपी कथित तौर पर जबरन घर में घुस आया. महिला का आरोप है कि आरोपी उसके साथ जोर-जबरदस्ती करने लगा. इसी दौरान महिला का पति घर पहुंच गया. उसने बीच-बचाव कर आरोपी को रोकने की कोशिश की.

महिला का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसके और उसके पति के साथ मारपीट की. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसके पति का गला दबाने का भी प्रयास किया. पति-पत्नी ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों के पहुंचने के बाद आरोपी वहां से चला गया. घटना के बाद महिला ने सिकंदरपुर थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी संजीव पटेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. नगर एएसपी टाउन-1 सुरेश कुमार के अनुसार, आरोपी से पूछताछ की गई. इसके बाद बुधवार को उसे विशेष अदालत में पेश किया गया. अदालत से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. मामले में तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है.

महिला की शिकायत के मुताबिक, आरोपी और उसके बीच पहले से संपर्क था. महिला का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसका निजी वीडियो बना लिया और बाद में उसे वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाया. महिला ने कहा कि वह करीब छह महीने पहले आरोपी से बातचीत और संपर्क पूरी तरह बंद कर चुकी थी. इसके बावजूद आरोपी ने कथित तौर पर उसके निजी फोटो और वीडियो दूसरे लोगों को दिखाना शुरू कर दिया. इसके बाद उस पर फिर से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. महिला का यह भी आरोप है कि जब उसने आरोपी का विरोध किया तो उसे मारपीट और उसके बेटे के अपहरण की धमकी दी गई. शिकायत में महिला ने आरोपी पर ब्लैकमेल करने के साथ-साथ लगातार मानसिक दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है.

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अब तकनीकी साक्ष्यों की जांच

मामला सामने आने के बाद पुलिस अब उन आरोपों की जांच कर रही है, जो महिला ने अपनी शिकायत में लगाए हैं. पुलिस तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है. इसमें महिला द्वारा बताए गए वीडियो और फोटो से जुड़े आरोप भी जांच का हिस्सा हैं. पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. महिला ने आरोपी पर करीब तीन साल तक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर यौन शोषण करने, ब्लैकमेल करने, मारपीट करने और बेटे के अपहरण की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. पुलिस जांच के बाद ही मामले से जुड़े आरोपों और घटनाक्रम की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी.
 

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