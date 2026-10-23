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जो रूट ने रच दिया नया इतिहास, ODI में ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज

जो रूट को हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का दोबारा कप्तान बनाया गया था. टेस्ट के साथ-साथ वनडे इंटनरेशनल में भी उनका प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है. 2017 से 2019 तक उन्होंने हर साल ओडीआई क्रिकेट में 900 प्लस रन बनाए.

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जो रूट का शानदार प्रदर्शन जारी, ओडीआई में 8 हजार रन पूरे. (Photo: AFP)
जो रूट का शानदार प्रदर्शन जारी, ओडीआई में 8 हजार रन पूरे. (Photo: AFP)

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने ओडीआई क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह इस फॉर्मेट में 8000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ओडीआई ट्राई सीरीज में गुरुवार (22 अक्टूबर) को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में रूट ने यह मुकाम हासिल किया.

जो रूट ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में 66 गेंदों पर 69 रन की पारी खेली, जिसमें आठ चौके शामिल रहे. उन्होंने अपने ओडीआई करियर की 186वीं पारी में 8000 रन का आंकड़ा पार किया. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने इंग्लैंड के वनडे इतिहास में अपनी अलग पहचान कायम कर ली है.

बाकी इंग्लिश बल्लेबाज काफी पीछे
जो रूट अब तक 197 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 8005 रन बना चुके हैं. उनका औसत 50.66 है, जबकि स्ट्राइक रेट 87.83 रहा है. उनके नाम पर 20 शतक और 49 अर्धशतक दर्ज हैं. इस फॉर्मेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 166 रन है. इंग्लैंड के लिए वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन 6957 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. जोस बटलर ने 5678, इयान बेल ने 5416 और पॉल कॉलिंगवुड ने 5092 रन बनाए हैं.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: क्राइस्टचर्च में टीम इंडिया ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, T20I में पहली बार हुआ ऐसा

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जो रूट ने 2013 में भारत के खिलाफ राजकोट में वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था. पिछले एक दशक से अधिक समय में वह इंग्लैंड की बल्लेबाजी के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं. क्रीज पर टिककर खेलने और जरूरत के मुताबिक रन गति बढ़ाने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस प्रारूप में लगातार सफल बनाया है.
यह भी पढ़ें: IND vs NZ: क्राइस्टचर्च T20 में असली खेल तो नमन धीर ने किया, 15 गेंदों में पलट दिया मैच, बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड

2015 में जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर कुल 2228 रन बनाए, जबकि 2016 में उन्होंने 2570 रन जुटाए. इन दोनों वर्षों में वह सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज रहे.

जो रूट ने 2020 में वनडे क्रिकेट से दूरी बनाई थी, लेकिन क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले टीम में वापसी की. इंग्लैंड का अभियान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, फिर भी रूट ने तीन अर्धशतक लगाए. 8000 रनों का आंकड़ा पार करना उनके लंबे और निरंतर अंतरराष्ट्रीय करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है.

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