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डीप नेक ब्लाउज में क्रिकेटर पंड्या की EX गर्लफ्रेंड ने लगाए ठुमके, बाथरूम में डांस कर लूटी महफिल

हार्द‍िक पंड्या की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी ब्रिट‍िश मूल की स‍िंगर चर्चा में हैं, इसकी वजह है उनका हाल‍िया एक वीड‍ियो, जिसमें वो 1975 में आई मूवी शोले के फेमस ट्रैक पर थ‍िरकती नजर आ रही हैं.

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हार्दिक पंड्या की एक्स ने दिखाया जलवा, किया गजब का डांस (Photo: instagram@/jasminwalia/hardikpandya93)
हार्दिक पंड्या की एक्स ने दिखाया जलवा, किया गजब का डांस (Photo: instagram@/jasminwalia/hardikpandya93)

वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान बुधवार (16 स‍ितंबर) को हुआ, जहां भारतीय टीम से हार्द‍िक पंड्या का नाम नहीं था. पंड्या ने IPL 2026 के बाद से कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है, इसकी वजह लगातार लगी चोटें हैं,  जून में उनको अफगान‍िस्तान के ख‍िलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया था, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही उन्हें पैर में चोट लग गई थी. 

इससे पहले वह मुंबई इंडियंस के लिए पीठ में खिंचाव की वजह से चार मैच नहीं खेल पाए थे,  इसके बाद वह BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) CoE में फ‍िटनेस और कंडीशनिंग पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक और चोट लग गई. बहरहाल, हार्द‍िक पंड्या टीम में सेलेक्ट ना होने की वजह से चर्चा में हैं. 

वहीं अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रहीं जैस्मिन वाल‍िया अपने एक वीड‍ियो की वजह से छाई हुई हैं. जैस्मिन वालिया भारतीय मूल की ब्रिट‍िश स‍िंगर और टीवी प्रेजेंटर हैं.  उन्होंने अंग्रेज़ी, पंजाबी और हिन्दी में गाने गाये हैं, साल 2017 में जैक नाइट के साथ गाया उनका गाना 'बॉम डिग्गी' बीबीसी एशियन नेटवर्क के चार्ट में पहले स्थान पर रहा था, इसे अब तक 42 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है. 

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36 साल की जैस्म‍िन ने अब एक ताजा वीड‍ियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जहां सफेद रंग के स्लीवलेस, डीप नेक क्रॉप ब्लॉउज और सफेद साड़ी में गोल्ड ज्वेलरी पहनी नजर आ रही हैं. वीड‍ियो में वो 1975 में आई मूवी शोले के फेमस ट्रैक महबूबा, महबूबा पर डांस कर रही हैं. 

वीड‍ियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, जब आप इंड‍िया में हों. इससे यह माना जा रहा है कि वो इस समय भारत में हैं. उनके इस वीड‍ियो को यूजर्स भी खूब पसंद कर रहे हैं और खूब कमेंट भी कर रहे हैं. कुल मिलाकर उनका लुक बहुत स्टाइलिश और बोल्ड है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पोस्ट पर फैन्स का रिएक्शन जबरदस्त है, कोई लिख रहा है 'Jas!!!!', कोई उन्हें ड्रीमगर्ल कह रहा है,  एक कमेंट में तो हार्दिक पांड्या का नाम तक ले लिया गया, जैस्मीन वालिया लंबे समय से बॉलीवुड और सोशल मीडिया में अपनी बोल्ड अदाओं के लिए चर्चा में रहती हैं, सफेद आउटफिट में उनका ये लुक काफी वायरल हो रहा है, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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जब हार्द‍िक का नाम जैस्म‍िन वाल‍िया से जुड़ा था 
पंड्या ने मॉडल नताशा स्टेनकोविक संग 31 मई  2020 को शादी की और उसी साल 30 जुलाई को बेटे अगस्त्य का दुन‍िया में स्वागत किया.  
लेक‍िन महज 4 साल बाद ही नताशा और पंड्या ने जुलाई 2024 में अपने तलाक की घोषणा की थी.

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IPL

इसके बाद हार्द‍िक का नाम अगसत 2024 में ब्रिट‍िश स‍िंगर जैस्म‍िन वाल‍िया से जुडा. दोनों ही लोग कथ‍ित तौर पर ग्रीस में छुट्ट‍ियां मनाते देखे गए, जहां से उनके फोटो वायरल हुए, दोनों ही लोगों ने एक ही लोकेशन से अपने फोटो शेयर किए थे. 

जैस्म‍िन आईपीएल 2025 में हार्द‍िक के मैच देखने गई थीं. वहीं वो चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 में भी हार्द‍िक के मैच देखने पहुंची थी, हालांकि उसके बाद उसी साल दोनों में अलगाव की खबरें आईं. बाद में हार्द‍िक का नाम मॉडल माह‍िका शर्मा के साथ जुड़ गया. 

 

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