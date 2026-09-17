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PM Modi Birthday: पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन, सेलेब्स ने दी बधाई, रवि किशन जलाएंगे 'आशीर्वाद दिया'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. बॉलीवुड से जुड़े कई सितारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.

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सेलेब्स ने पीएम को विश किया बर्थडे (Photo: Instagram @ravikishann)
सेलेब्स ने पीएम को विश किया बर्थडे (Photo: Instagram @ravikishann)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स के बीच एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. सभी ने पीएम को जन्मदिन विश किया है. पीएम की अच्छी हेल्थ की कामना भी की है. बॉलीवुड से जुड़े कई सितारों ने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी है. रवि किशन और शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी संग फोटो शेयर कर उन्हें मुबारकबाद दी है. 

सेलेब्स ने दी जन्मदिन की बधाई
शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम को एडवांस में जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने X पर पीएम संग दो फोटो पोस्ट की हैं. एक तस्वीर में पीएम उन्हें गले से लगाते हुए दिख रहे हैं. दूसरी फोटो में दोनों हैंडशेक करते नजर आए. उन्होंने कैप्शन में लिखा- इससे पहले मेरा ये मैसज ढेरों मैसेज की भीड़ में कहीं खो जाए, मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं. आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा सर जी? हमारे दोस्त, समाज के दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आपको अच्छी सेहत, प्यार, खुशी, शांति और एक स्वस्थ जिंदगी मिले.

रवि किशन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए स्पेशल पोस्ट किया है. पीएम संग फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा- विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दृढ़ इच्छाशक्ति, राष्ट्रनिष्ठा और अनवरत परिश्रम के प्रतीक, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी को जन्मदिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं. आपके सशक्त, कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ आपने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का मान-सम्मान बढ़ाया है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अखंड ऊर्जा प्रदान करें, ताकि आपका मार्गदर्शन सदैव माँ भारती की सेवा में हमें प्राप्त होता रहे.

बिंदु दारा सिंह, ईशा कोप्पिकर जैसे कई और सितारों ने भी पीएम को जन्मदिन विश करते हुए उनकी अच्छी सेहत की कामना की है.
 

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रवि किशन ने इंस्टा पर एक स्टोरी भी पोस्ट की है जिसमें वो पीएम के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो और उनका परिवार 'आशीर्वाद दिया' जला रहे हैं. रवि के मुताबिक, पीएम ने भारत का नक्शा ही बदल दिया है. पहले क्या भारत था और आज क्या बन गया है, बहुत अंतर है. पीएम की पहल की वजह से आज उनके गांव में शौचालय, चूल्हा, पानी आया है. उन्होंने देश को अनगिनत सौगात दी है.

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