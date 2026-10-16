scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शुरू हो गई युवराज सिंह की IPL मास्टर क्लास, करुण नायर को दी स्पेशल ट्रेन‍िंग, VIDEO

युवराज सिंह द‍िल्ली कैप‍िटल्स के अस‍िस्टेंट कोच और बैट‍िंग कोच बने हैं. अब उनका एक नया वीड‍ियो सामने आया है, जहां वो टीम के बैटर करुण नायर को स्पेशल कोच‍िंग देते हुए नजर आए.

Advertisement
X
युवराज सिंह की पाठशाला में करुण नायर! IPL से पहले मिली खास ट्रेनिंग (Photo: X/@DelhiCapitals)
युवराज सिंह की पाठशाला में करुण नायर! IPL से पहले मिली खास ट्रेनिंग (Photo: X/@DelhiCapitals)

दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी IPL 2027 सीजन के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर 'काम शुरू हो गया है'  लिखकर प्री-सीजन ट्रेनिंग (Pre-season Training) की शुरुआत का ऐलान किया. इसके साथ ही टीम ने अपने ट्रेनिंग सेंटर से 25 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया. हालांकि यह ट्रेन‍िंंग कहां हो रही है, इस बात का खुलासा फ्रेंचाइजी की ओर से नही हुआ है.  

वीडियो में 34 साल के करुण नायर पूरे बैटिंग गियर में नेट्स पर अभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में वह गेंदों का सामना करते हुए ड्राइव और दूसरे शॉट्स खेलते नजर आते हैं. इस दौरान द‍िल्ली कैप‍िटल्स के अस‍िस्टेंट कोच और बैट‍िंग कोच युवराज सिंह उन्हें लगातार फीडबैक देता सुनाई दे रहे हैं. 

करुण के शॉट्स पर कोच 'लवली हेड', 'शॉट!' और 'नाइस हैंड्स, करुण!' जैसे शब्द कहते हुए नजर आए. वीडियो में बल्लेबाजी अभ्यास के साथ युवराज के बारीकी से काम करने की झलक भी द‍िख रही है.  ध्यान रहे 44 साल के युवराज इस दौरान टीम हेड कोच 54 साल के सौरव गांगुली के साथ मिलकर काम करेंगे. 

युवराज द‍िल्ली कैप‍िटल्स के लिए खेल चुके हैं 
युवराज 2015 में कैपिटल्स के लिए 14 मैच भी खेले थे, उस सीज़न से पहले उन्हें 16 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और उस वक्त वह IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी थे. उन्होंने टीम के लिए 248 रन बनाए और एक विकेट लिया.  कुल मिलाकर युवराज ने IPL में 132 मैच खेले, जिनमें 2750 रन बनाने के साथ 36 विकेट लिए. उन्होंने 2019 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से र‍िटायरमेंट ले लिया था. 

मैं तो आपका अस‍िस्टेंट हूं, गांगुली के लिए युवराज का वीड‍ियो 
वहीं द‍िल्ली कैप‍िटल्स ने युवराज सिंह के दो वीड‍ियो शुक्रवार को शेयर किए, जहां वो एक वीड‍ियो में खुद  बल्लेबाजी करते द‍िखाई दे रहे हैं. वहीं एक दूसरे वीड‍ियो में वो सौरव गांगुली को लेकर बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली ने उनसे यह काम (द‍िल्ली कैप‍िटल्स की बैट‍िंग कोच‍िंग) करने के लिए कहा था. उन्होंने मुझसे यह भी पूछा था कि क्या तुम मेरे अस‍िस्टेंट बनना पसंद करोगे? मैंने उनसे तुरंत कहा कि प‍िछले 25 साल से मैं आपका अस‍िस्टेंट हूं. 

Advertisement

युवराज ने कई ख‍िलाड़‍ियों को किया ग्रूम 
पिछले कुछ साल में भारत के कई खिलाड़ियों ने बल्लेबाज के तौर पर अपनी सफलता में युवराज की अहम भूमिका का ज‍िक्र किया है. इनमें टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह शामिल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma Family Full House Show
Bumrah और Pant को लेकर रोहित शर्मा ने दिए मजेदार बयान
T Natarajan
IPL Trade: नटराजन की SRH में वापसी... पर हो गया करोड़ों का घाटा
Yuvraj Singh
2008 में खिलाड़ी, 19 साल बाद कोच… युवराज क्या साब‍ित करना चाहते हैं?
Yuvraj Singh Delhi Capitals
IPL में सौरव गांगुली के साथ फिर मैदान पर दिखेंगे युवराज
Yuvraj Singh
IPL में युवराज सिंह की धमाकेदार एंट्री, इस टीम की बदलेंगे किस्मत!


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शुरू हो गई युवराज सिंह की IPL मास्टर क्लास, करुण नायर को दी स्पेशल ट्रेन‍िंग, VIDEO |
    Richest Gen Z Celebrities: कम उम्र में करोड़ों की दौलत, ये हैं दुनिया के सबसे अमीर Gen Z स्टार्स |
    चाय बनाने के बहाने बुलाता, फिर सरकारी स्कूल का टीचर करता था गंदी हरकत, एक बच्ची की हिम्मत से खुला 4 छात्राओं से जुड़े आरोपों का मामला |
    How To Make Gulgule: एक कप कुट्टू के आटे और गुड़ से बनाएं हलवाई वाले फूले-फूले गुलगुले, आसान है रेसिपी |
    CJP के मार्च के बीच CP पहुंचे व्यापारी, ज्ञानेश कुमार के समर्थन में लगाए नारे |
    तिरंगा यात्रा से पहले अभिजीत दिपके को पुलिस ने किया डिटेन, VIDEO |
    मैसूर: सुबह-सुबह स्लीपर बस की लॉरी से टक्कर, ड्राइवर समेत 4 की मौत |
    चोरी के शक में 6 बच्चों की पिटाई? मोतिहारी का वीडियो वायरल |
    राजधानी बची रहे इसलिए पूरा एक गांव डूबा, मोड़ दिया बाढ़ का पानी |
    अमेरिका में गूंजा राम का नाम! रामायण की एडवांस बुकिंग ने दिखाया दम, टूटेगा धुरंधर 2 का रिकॉर्ड?
    Advertisement