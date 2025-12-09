IPL 2026 Auction: शाहरुख खान के पास आईपीएल नीलामी सबसे बड़ा पर्स, काव्या मारन भी में खर्च करेंगी करोड़ों... जानें बाकी टीमों का हाल

IPL Teams Budget 2026: 16 द‍िसंबर को UAE के अबूधाबी में ख‍िलाड़‍ियों का ऑक्शन होगा, जोकि म‍िनी ऑक्शन है. नीलामी का समय दोपहर ढाई बजे रखा गया है. मंगलवार (9 द‍िसंबर) को प्लेयर ऑक्शन लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया. कुल 350 खिलाड़ी इस म‍िनी नीलामी में उतरेंगे.

कुल मिलाकर इस बार 1390 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनमें से 350 को शॉर्टलिस्ट किया गया. 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी इस शॉर्ट ल‍िस्ट में शामिल हैं. वहीं इस लिस्ट में 224 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी क्रिकेटर्स शामिल हैं.

आईपीएल 2026 में किस टीम का पर्स सबसे बड़ा?

कोलकाता नाइटराइडर्स- ₹64.3 करोड़

तीन बार की IPL चैम्प‍ियन कोलकाता नाइट राइडर्स 2026 की नीलामी में 64.3 करोड़ रुपये के सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी. हेड कोच अभिषेक नायर की लीडरशिप में एक नया सपोर्ट ग्रुप जिसमें शेन वॉटसन और टिम साउदी भी हैं, उनको नए सीजन से पहले टीम को फिर से बनाने का बड़ा काम करना है. ऐसे में यह तय है कि शाहरुख खान और जूही चावला के माल‍िकाना हक वाली इस टीम को एक बार फ‍िर से नई टीम बनानी होगी.

चेन्नई सुपर किंग्स- ₹43.4 करोड़

चेन्नई सुपर किंग्स के पास IPL 2026 ऑक्शन में काम करने के लिए दूसरा सबसे बड़ा पर्स है, जो 43.4 करोड़ रुपये का है. IPL 2025 में सबसे नीचे रहने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इस टीम ने बड़े बदलाव किए हैं. रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख राशिद और मथीशा पथिराना समेत दस खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है, जो एक बड़े रीबिल्ड का संकेत है.

सनराइजर्स हैदराबाद – ₹25.5 करोड़

SRH (सनराइजर्स हैदराबाद) जिसके माल‍िक कलान‍िध‍ि मारन का सन ग्रुप है. कलान‍िध‍ि मारन की बेटी काव्या मारन इस टीम की सहमाल‍िक और CEO हैं. इस टीम की कप्तानी पैट कमिंस कर रहे हैं. इस टीम ने छह खिलाड़ियों को रिलीज किया, इस तरह उनके पास 25.5 करोड़ रुपये की राशि खाली है. आईपीएल की नीलामी से पहले इस टीम ने एडम जाम्पा, राहुल चाहर, वियान मुल्डर जैसे स्टार ख‍िलाड़‍ियों को आउट किया.



लखनऊ सुपरजायंट्स – ₹22.9

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका हैं, जो कि आरपीएसजी (RPSG) ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2021 में यह फ्रेंचाइजी खरीदी थी. उन्होंने 2021 में यह फ्रेंचाइजी खरीदी थी. LSG ₹22.9 करोड़ की पर्स राशि के साथ नीलामी में उतरेगी. उन्होंने सात खिलाड़ियों को रिलीज किया था, जिनमें डेविड मिलर, रवि बिश्नोई, आकाश दीप जैसे दिग्गज शामिल हैं. इससे टीम को अपने स्क्वॉड को नए सिरे से बनाने के लिए पर्याप्त जगह मिली है.



दिल्ली कैपिटल्स – ₹21.8 करोड़

दिल्ली कैपिटल्स टीम के माल‍िक जीएमआर ग्रुप और जेएसडब्लू ग्रुप (पार्थ जिंदल) हैं. यह टीम टीम ₹21.8 करोड़ की उपलब्ध राशि के साथ नीलामी में जाएगी. टीम ने छह खिलाड़ियों को रिलीज किया था. सबसे बड़ा नाम फाफ डु प्लेसिस का था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु – ₹16.4 करोड़

यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड RCB टीम की माल‍िक है. पिछले सीजन की डिफेंडिंग चैंपियन RCB के पास नीलामी से पहले ₹16.4 करोड़ उपलब्ध हैं. उन्होंने लियाम लिविंगस्टोन और लुंगी एनगिडी जैसे दिग्गजों को रिलीज किया था. इसके अलावा मयंक अग्रवाल और स्वास्तिक चिकारा को भी हटाया गया. उनकी कोर टीम मजबूत है.

राजस्थान रॉयल्स – ₹16.05 करोड़

राजस्थान रॉयल्स के मुख्य माल‍िक मनोज वडाले हैं. उनके पास नीलामी में ₹16.05 करोड़ की रकम है. टीम ने नीलामी से पहले महीश तीक्ष्णा, फजलहक फारुखी, अशोक शर्मा, कुणाल राठौर और कुमार कार्तिकेय को हटाया था.

गुजरात टाइटंस – ₹12.9 करोड़

गुजरात टाइटंस (GT) फ्रेंचाइजी का स्वामित्व टोरेंट ग्रुप और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स के पास है. गिल की कप्तानी वाली GT ₹12.9 करोड़ के पर्स के साथ नीलामी में जाएगी. उन्होंने नीलामी से पहले पांच खिलाड़ियों करीम जनात, गेराल्ड कोएत्जे, दसुन शनाका, महेपाल लोमरोर और कुलवंत खेहेरोलिया को र‍िलीज किया था.

पंजाब किंग्स – ₹11.5 करोड़

पंजाब किंग्स (PBKS) टीम के संयुक्त मालिक नेस वाडिया, प्रीति जिंटा, करण पॉल और मोहित बर्मन हैं. बीते सीजन के रनर्स-अप PBKS के पास नीलामी में ₹11.5 करोड़ हैं. श्रेयस अय्यर की टीम ने नीलामी से पहले तीन विदेशी खिलाड़ियों ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस और आरोन हार्डी को रिलीज किया था.

मुंबई इंडियंस – ₹2.75 करोड़

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का माल‍िकाना हक मुकेश अंबानी की र‍िलायंस इंडस्ट्रीज के पास है. वो इस बार सबसे कम राशि ₹2.75 करोड़ के साथ नीलामी में उतरेगी. MI ने कई विदेशी खिलाड़ियों लियाम विलियम्स, मुजीब उर रहमान, बेनोज जैकब्स और रेसे टोपली को रिलीज किया था.

