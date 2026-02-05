scorecardresearch
 
Parliament Budget Session Live: पीएम की स्पीच के बिना लोकसभा से पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, 'अबोध बालक' वाले बयान पर जमकर हंगामा

aajtak.in | नई दिल्ली | 05 फरवरी 2026, 12:20 PM IST

Parliament Session Live Updates: राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई. लोकसभा में पीएम मोदी की स्पीच के बिना ही हंगामे के बीच धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Opposition MPs protesting in front of the Prime Minister's chair Opposition MPs protesting in front of the Prime Minister's chair

राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई. खड़गे ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक दिन पहले लोकसभा में हुए घटनाक्रम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया. इस पर नड्डा ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि दूसरे सदन की बात यहां नहीं कर सकते.

वहीं, लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. 12 बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्य फिर से वेल में आ गए. हंगामे के बीच ही स्पीकर ओम बिरला ने धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए ले लिया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.

12:12 PM (12 मिनट पहले)

पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी को देना था. पीएम मोदी 4 फरवरी को चर्चा का जवाब देने वाले थे. इसके लिए शाम 5 बजे का समय भी तय था, लेकिन हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो सका था. इसके बाद संभावनाएं जताई जा रही थीं कि पीएम आज इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं. अब इन सभी कयासों पर विराम लग गया है. पीएम की स्पीच के बिना ही हंगामे के बीच धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो गया है. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच ही धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए लिया और ध्वनिमत से सदन ने इसे पारित कर दिया.

12:05 PM (19 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, राज्यसभा में अब प्रश्नकाल

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है. लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के बीच ही स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू करा दी है. वहीं, राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है.

12:01 PM (23 मिनट पहले)

संदीप पाठक ने उठाया बच्चों के गायब होने का मुद्दा

Posted by :- Bikesh Tiwari

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली और देश में बच्चों के गायब होने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया. उन्होंने कहा कि हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है. दिल्ली इस मामले में भी कैपिटल बन गया है. संदीप पाठक ने मुंबई और कोलकाता के आंकड़े भी सदन में बताए और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की.
 

11:39 AM (45 मिनट पहले)

'अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए', खड़गे को नड्डा की नसीहत

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत दी कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए. उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चलाइए. जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार बैठे थे, वहां जो भी चीजें हुईं, उनका जवाब देने के लिए. आपने सदन ही नहीं चलने दिया. 

11:36 AM (48 मिनट पहले)

राज्यसभा में उठा राहुल गांधी को नहीं बोलने देने का मुद्दा

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकने का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरे सदन में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने इतना कहा था कि नेता सदन जेपी नड्डा ने आपत्ति की. जेपी नड्डा ने कहा कि आप दूसरे सदन की बात यहां नहीं कर सकते. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका दिया गया. उनको कई बार मौका दिया गया. सदन नियमों से चलेगा. वह नियम ही नहीं मानते.

