Parliament Budget Session Live: पीएम की स्पीच के बिना लोकसभा से पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव, 'अबोध बालक' वाले बयान पर जमकर हंगामा

राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी तकरार हुई. खड़गे ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक दिन पहले लोकसभा में हुए घटनाक्रम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया. इस पर नड्डा ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि दूसरे सदन की बात यहां नहीं कर सकते.
वहीं, लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. 12 बजे जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्य फिर से वेल में आ गए. हंगामे के बीच ही स्पीकर ओम बिरला ने धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए ले लिया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया.
लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी को देना था. पीएम मोदी 4 फरवरी को चर्चा का जवाब देने वाले थे. इसके लिए शाम 5 बजे का समय भी तय था, लेकिन हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो सका था. इसके बाद संभावनाएं जताई जा रही थीं कि पीएम आज इस चर्चा का जवाब दे सकते हैं. अब इन सभी कयासों पर विराम लग गया है. पीएम की स्पीच के बिना ही हंगामे के बीच धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो गया है. स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच ही धन्यवाद प्रस्ताव को वोटिंग के लिए लिया और ध्वनिमत से सदन ने इसे पारित कर दिया.
लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है. लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के बीच ही स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू करा दी है. वहीं, राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली और देश में बच्चों के गायब होने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया. उन्होंने कहा कि हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है. दिल्ली इस मामले में भी कैपिटल बन गया है. संदीप पाठक ने मुंबई और कोलकाता के आंकड़े भी सदन में बताए और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की.
राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नसीहत दी कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए. उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चलाइए. जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार बैठे थे, वहां जो भी चीजें हुईं, उनका जवाब देने के लिए. आपने सदन ही नहीं चलने दिया.
लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोकने का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दूसरे सदन में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने इतना कहा था कि नेता सदन जेपी नड्डा ने आपत्ति की. जेपी नड्डा ने कहा कि आप दूसरे सदन की बात यहां नहीं कर सकते. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने का पूरा मौका दिया गया. उनको कई बार मौका दिया गया. सदन नियमों से चलेगा. वह नियम ही नहीं मानते.