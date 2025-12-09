scorecardresearch
 
IPL 2026 Auction: वेंकटेश अय्यर महंगे, पृथ्वी शॉ-सरफराज खान सस्ते… स्टीव स्मिथ की 4 साल बाद आईपीएल में होगी एंट्री?

IPL 2026 Auction list: आईपीएल 2026 प्लेयर ऑक्शन लिस्ट जारी हो गई है. कुल 350 खिलाड़ी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली नीलामी में उतरेंगे. इसमें कुल 240 भारतीय ख‍िलाड़ी हैं.

आईपीएल नीलामी में सरफराज खान, पृथ्वी शॉ, वेंकटेश अय्यर, स्टीव स्मिथ की चमकेगी क‍िस्मत (Photo: ITG)
IPL 2026 सीजन के लिए प्लेयर ऑक्शन लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है. कुल 350 खिलाड़ी 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली नीलामी में उतरेंगे. इस बार 1390 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 350 को शॉर्टलिस्ट किया गया है. 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी. लिस्ट में 224 अनकैप्ड भारतीय और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जिससे इस बार का प्लेयर पूल और भी मजबूत दिख रहा है. 

नीलामी के पहले सेट में भारत और मुंबई के बल्लेबाज़ पृथ्वी शॉ और सरफराज खान शामिल हैं, जिन्होंने अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा है. वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को KKR ने रिलीज किया था, और अब उन्होंने आगामी नीलामी में अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है. 

इस बार फ्रेंचाइज‍ियों के लिए कुल 77 स्लॉट उपलब्ध होंगे, जिनमें 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं. सबसे ऊंची बेस प्राइस कैटेगरी INR 2 करोड़ की है, जिसमें 40 खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया है. नीलामी मंगलवार दोपहर 2:30 से शुरू होगी. 

KKR के पास नीलामी में सबसे बड़ा पर्स 64.3 करोड़
तीन बार की चैम्प‍ियन कोलकाता नाइट राइडर्स 2026 की नीलामी में 64.3 करोड़ रुपये के सबसे बड़े पर्स के साथ उतरेगी. उनके बाद पांच बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का पर्स 43.4 करोड़ रुपये है. एक बार का IPL खिताब जीत चुकी सनराइजर्स हैदराबाद के पास 25.5 करोड़ रुपये का तीसरा सबसे बड़ा पर्स है. 

क्ल‍िक करें: IPL ऑक्शन की पूरी ल‍िस्ट यहां देखें, क‍िन ख‍िलाड‍ियों की चमकेगी क‍िस्मत

स्टीव आईपीएल नीलामी में ये स्टार ख‍िलाड़ी शामिल
IPL की शेयर की गई लिस्ट में दो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन ग्रीन और जेक फ्रेजर-मैकगर्क के साथ-साथ न्यूजीलैंड और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व ओपनर डेवोन कॉन्वे और साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर शामिल हैं, जिनमें से हर एक का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, जो हाल ही में अपने ODI रिटायरमेंट से वापस आए हैं, फाइनल लिस्ट में शामिल हैं. ड‍िकॉक  1 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ लिस्ट में देर से शामिल हुए हैं. लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी शामिल हैं, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. स्मिथ ने आखिरी बार IPL में 2021 में खेला था।

कैप्ड और अनकैप्ड खिलाड़ियों का पूरा विवरण

  • कैप्ड भारतीय-16
  • कैप्ड विदेशी - 96
  • अनकैप्ड भारतीय-224
  • अनकैप्ड विदेशी-14
  • कुल- 350

बेस प्राइस के अनुसार खिलाड़ियों की संख्या

रिजर्व प्राइस (लाख ₹ में)  खिलाड़ियों की संख्या

  • 200-40
  • 150- 9
  • 125 -4
  • 100-17
  • 75- 42
  • 50 -4
  • 40- 7
  • 30-227
  • कुल-350

 

