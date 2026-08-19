भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में जारी है. आज (19 अगस्त) को मैच का अंत‍िम और न‍िर्णायक है. मैच का काफी हिस्सा बार‍िश और खराब मौसम की वजह से भी खराब हुआ है. फ‍िलहाल श्रीलंका के सामने 372 रनों का टारगेट है. उसके 6 व‍िकेट ग‍िर चुके हैं.

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इस समय सोनल द‍िनुशा और कप्तान धनंजय डीस‍िल्वा क्रीज पर हैं. इस मैच के लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड के लिए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें.

भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रन का टारगेट रखा है. इसके जवाब में मेजबान टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी दूसरी पारी में 34 ओवर में 84 रन बना लिए हैं और उसके 4 विकेट गिर चुके हैं.

श्रीलंका का रन रेट इस समय 2.47 का है. दिन का खेल खत्म होने के बाद मेजबान टीम को टेस्ट जीतने के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत को जीत के लिए श्रीलंका के बाकी 6 विकेट हासिल करने होंगे.

भारत ने पहली पारी में बनाए 462 रन

भारत ने इस टेस्ट में अपनी पहली पारी में 462 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई. भारत को पहली पारी के आधार पर बढ़त हासिल हुई और उसने दूसरी पारी में 193 रन बनाए. इसके बाद श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा गया.

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आखिरी दिन किसके पक्ष में जाएगा मैच?

गॉल टेस्ट के मौजूदा समीकरण भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के पास अभी 6 विकेट मौजूद हैं. उसे 288 रन बनाने हैं, इसलिए आखिरी दिन का खेल दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होगा.

भारत की कोशिश होगी कि शुरुआती सत्र में जल्द विकेट निकालकर श्रीलंका पर दबाव बढ़ाया जाए. वहीं मेजबान टीम की नजरें टिके हुए बल्लेबाजों पर होंगी, जो आखिरी दिन लंबी पारी खेलकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचा सकें.



गॉल टेस्ट में टीम इंड‍िया की प्लेइंग इलेवन: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा



गॉल टेस्ट में श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: लाहिरू उदारा, निशान फर्नांडो, दिनेश चांदीमल, कामिंदु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (डब्ल्यू), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो





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