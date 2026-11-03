scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भगवान कृष्ण के बाद अब श्रीराम पर बयान, अखिलेश ने शेयर किया धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के वीडियो पर नाराजगी जताते हुए उनके सभी कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि पहले भगवान कृष्ण और अब भगवान राम को लेकर अपमानजनक बातें की जा रही हैं.

Advertisement
X
अखिलेश यादव और धीरेंद्र शास्त्री. (Photo- ITG)
अखिलेश यादव और धीरेंद्र शास्त्री. (Photo- ITG)

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में हैं. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री कहते सुनाई दे रहे हैं कि 'राम जी के पांच बाप थे'. इस वीडियो को लेकर अखिलेश ने नाराजगी जताई और धीरेंद्र शास्त्री के सभी कार्यक्रम रद्द करने की मांग की.

अखिलेश ने आरोप लगाया कि पहले भगवान कृष्ण और अब भगवान राम को लेकर अपमानजनक बातें की जा रही हैं. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'ये सनातन विरोधी किसके कहने पर सक्रिय है. पहले भगवान कृष्ण के बारे में विवादित वीडियो आया अब भगवान राम के पिता के बारे अभद्रता की बात प्रसारित हो रही है. सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के अपराध में इसके सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएं. अब सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे'.

यह भी पढ़ें: भगवान राम और कृष्ण पर टिप्पणी कर घिरे धीरेंद्र शास्त्री, विवाद बढ़ने पर मांगी माफी

सम्बंधित ख़बरें

Om Prakash Rajbhar.
'इस देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, आंख दिखाई तो...' राजभर का बयान
rajendra pal gautam and swami prasad maurya meeting political
स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कांग्रेस खड़ी, अब क्या करेंगे अखिलेश यादव?
BJP की यूपी चुनाव 2027 की तैयारी, सबपर पड़ेगी भारी? देखें विशेष
'सनातन की एकता तोड़ने की साजिश', देवी-देवताओं की तुलना पर भड़के अखिलेश
MLC चुनावों के बाद यूपी में बढ़ी सियासी हलचल, 2027 में किसका पलड़ा भारी?

अखिलेश यादव ने अपने बयान में भी धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'सुनने में आ रहा है आपको और हमको कि बाबा विश्वनाथ की धरती पर कोई सनातनी चुप क्यों है. एक बाबा है जो अपमानित कर रहे है. पहले प्रभु श्री कृष्णा को अपमानित किया और अब सुनने में आया है कि प्रभु श्री राम के पिता जी का अपमान कर रहे हैं.'

Advertisement

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर भी हुआ था विवाद

धीरेंद्र शास्त्री इससे पहले भगवान कृष्ण को लेकर अपनी टिप्पणी के कारण विवादों में घिरे थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह भगवान राम और कृष्ण की तुलना करते हुए कृष्ण के खड़े होने के अंदाज, कमर और गर्दन की मुद्रा और बांसुरी बजाने को लेकर टिप्पणी करते सुनाई दिए थे. इस पर सांसद पप्पू यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग थाने का रुख किया था.

विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने भाव में ठाकुर जी को उलाहना दिया था और उनके वीडियो का आधा हिस्सा देखकर उन्हें कृष्ण विरोधी बताया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि उनका मकसद भगवान राम और कृष्ण में भेद पैदा करना नहीं था. दोनों एक ही हैं और उनमें कोई अंतर नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था, 'फिर भी हमारी बात या भाव से किसी को ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं.'

यह भी पढ़ें: धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे पप्पू यादव, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी को लेकर हंगामा

काशी विश्वनाथ के दर्शन पर भी अखिलेश ने दिया जवाब

Advertisement

ओम प्रकाश राजभर के इस सवाल पर कि क्या वह बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं जाएंगे, अखिलेश ने वाराणसी के दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर दिखाते हुए कहा, 'क्या आप ये भूल जाओगे? ये तस्वीर देखो ये भूलने वाली नहीं है.' उन्होंने कहा कि बनारस में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं. अखिलेश ने आरोप लगाया कि मां गंगा ने इन्हें बुलाया और ये मां गंगा को ही भूल गए.

दर्शन करने के सवाल पर अखिलेश ने कहा, 'हमारे बाबा विश्वनाथ और केदारेश्वर घर पर बना दिए और हम बिना पूजा हाथ जोड़े निकलते नहीं है'. उन्होंने कहा कि वह इन नकली सनातनियों से पूछेंगे कि भगवान कृष्ण और भगवान राम के बारे में क्या कहा जा रहा है. देश के लोग इन बयानों से दुखी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SD Pay ऐप के नाम पर 1211 करोड़ की ठगी, देशभर के 6.52 लाख लोग बने शिकार, 12 आरोपी गिरफ्तार |
    'जल्द ठीक होंगे शरद पवार...', डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट |
    भगवान कृष्ण के बाद अब राम पर बयान, अखिलेश ने शेयर किया धीरेंद्र शास्त्री का वीडियो |
    करीना कपूर भी निहारती रह गईं नीता अंबानी का बेशकीमती ब्रोच, 10 साल में हुआ तैयार, इतनी है कीमत, Video |
    परविंदर झोटा के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से किया इनकार, मानसा न आने की अपील की |
    चीनी कंपनी की भारत में बल्ले-बल्ले... BYD Sealion की रिकॉर्ड बिक्री |
    गाय-भैंस के शरीर पर दिख रही हैं गांठें? तुरंत उठाएं ये कदम वरना जा सकती है जान |
    शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज से पहले हार्दिक पर क्या कहा? |
    अमित शाह से मिले चिरंजीवी और रामचरण, Deepfake के खतरे पर जताई चिंता |
    भूटान के राजा ने PM मोदी को समर्पित किया बौद्ध स्तूप, मंत्री रिजिजू बोले- भारत के लिए बड़ा सम्मान
    Advertisement