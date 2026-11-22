इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश की अगली सरकार का नेतृत्व करने के लिए गादी आइजेनकोट को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में काम करने की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

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इस बीच अब उनके इस बयान से देश में चल रही गठबंधन की बातचीत में एक नया मोड़ आ गया है. B'Yachad पार्टी के नेता बेनेट ने शनिवार को कहा कि वे आइजेनकोट के नेतृत्व में एक 'जायनिस्ट यूनिटी गवर्नमेंट' बनाने के लिए कमिटेड हैं, जो 27 अक्टूबर के अनिर्णायक चुनाव के बाद इजरायल की अगली सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं.

बेनेट ने स्पष्ट किया कि वे अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ मिलकर आइजेनकोट की लीडरशिप में सरकार बनाना चाहते हैं उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू या उनके गुट के नेतृत्व वाली सरकार में अपनी पार्टी के शामिल होने की किसी भी संभावना से इनकार किया.

बेनेट ने कहा कि उद्देश्य ऐसी सरकार बनाना होना चाहिए जो इजरायल को मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा संकट से बाहर निकाल सके. उन्होंने तर्क दिया कि आइजेनकोट इसे हासिल करने का सबसे मजबूत विकल्प हैं.

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बेनेट ने कहा, 'मेरा मानना है कि यह सब हासिल करने का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव एक जायनिस्ट यूनिटी गवर्नमेंट है.'

उन्होंने कहा कि मैं जो पहल आगे बढ़ाने जा रहा हूं, उससे बहुत जल्द यह साफ हो जाएगा कि लिकुड सचमुच एकता चाहती है या वे गादी के मैंडेट के बचे हुए 29 दिनों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं.

बता दें, बेनेट का यह रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि नेतन्याहू से मीटिंग के बाद से ही उनके अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी थीं. इससे पहले लोकल मीडिया ने बेनेट के करीबी सूत्रों के हवाले से उन खबरों को गलत बताया था जिनमें कहा गया था कि वे नेतन्याहू की सरकार में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक बेनेट केवल रोटेशन अरेंजमेंट पर ही बात करेंगे, जिसमें आइजेनकोट पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

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