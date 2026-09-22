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India vs Japan: वाइड दी... फिर वापस ले ली! जापान के खिलाफ आखिरी ओवर में अंपायरिंग पर उठे सवाल

भारत ने बारिश से प्रभावित पांच-पांच ओवर के मैच में जापान को 2 रन से हराया, लेकिन आखिरी ओवर में वाइड का फैसला पलटने पर विवाद खड़ा हो गया. जापान को 8 रन चाहिए थे, तभी अक्षर पटेल की गेंद पर पहले वाइड दे दे गई. दोनों अंपायरों की चर्चा के बाद गेंद को डेडबॉल करार दिया गया और अतिरिक्त रन वापस ले लिया गया.

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भारत ने एकमात्र टी20 मैच में जापान को हरा दिया (Photo: AFP/File)
भारत ने एकमात्र टी20 मैच में जापान को हरा दिया (Photo: AFP/File)

भारत और जापान के बीच मंगलवार को खेले गए एकमात्र T20I में रोमांच के साथ विवाद और बवाल भी देखने को मिला. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में भारत ने जापान को सिर्फ 2 रन से हराया. लेकिन मैच के आखिरी ओवर में वाइड के फैसले को पलटने पर सवाल खड़े हो गए. मैच 22 स‍ितंबर को खेला गया. 

जापान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे. अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर के लेग साइड में गेंद फेंकी. बल्लेबाज ने र‍िवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद से चूक गए.

मैदानी अंपायर क्रिस थर्गेट ने इसे वाइड करार दिया. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर इस फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने स्क्वायर लेग अंपायर क्रिस ब्राउन से बात की. इसके बाद दोनों अंपायरों ने गिनती में चर्चा की और वाइड का फैसला बदल दिया. गेंद को डेड बॉल करार दिया गया और जापान को मिला अतिरिक्त रन भी वापस ले लिया गया. यह फैसला मैच के लास से बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि जापान की टीम अंत में लक्ष्य से सिर्फ 2 रन दूर रह गई.

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5 ओवर में भारत के छूटे पसीने
बारिश और मैदान में नमी के कारण मुकाबला सिर्फ 5-5 ओवर का कर दिया गया था. पिच पर मौजूद नमी से गेंद को उम्मीद से ज्यादा टर्न मिल रहा था. इसका फायदा जापान के स्पिनरों ने उठाया और भारत जैसी मजबूत बल्लेबाजी लाइन-अप को सिर्फ 32/4 रन पर रोक दिया. भारत ने अपनी पारी में सिर्फ तीन चौके लगाए. जापान के बाएं हाथ के स्पिनर चार्ली हारा हिंजे ने 2/17 और ऑफ स्पिनर इब्राहिम ताकाहाशी ने 1/13 विकेट के लिए.

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अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल सके. हारा-हिंजे की गेंद पर उन्होंने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन शॉट मिसटाइम हो गया. ताकाहाशी ने संजू सैमसन को फ्लाइट देकर फंसाया. सैमसन 10 रन बनाकर मिड-विकेट बाउंड्री पर कैच हुए.

इसके बाद बेंजामिन इटो-डेविस ने इशान किशन को 3 रन पर आउट किया. इशान लगातार टर्न के खिलाफ खेलने की कोशिश कर रहे थे और मिड-ऑफ पर कैच दे बैठे. श्रेयस अय्यर ने 16 रन बनाए और एक चौका भी लगाया, लेकिन पिच पर क्रॉस-द-लाइन शॉट खेलना आसान नहीं था.

आखिरी ओवर में अक्षर ने रिजर्व भारत को हराया
32 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए जापान ने भारत को जमकर परेशान किया. रवि बिश्नोई के तीसरे ओवर में 10 रन आए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने अंत‍िम से ठीक पहले ओवर में 7 रन दे दिए. सुंदर ने 2/13 के आंकड़ों के साथ गेंदबाजी की.

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इसके बाद जापान को आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे. अक्षर पटेल के पास अनुभव था और उन्होंने इसका पूरा इस्तेमाल किया. 150 से ज्यादा आईपीएल मैच खेले अक्षर ने शिराई-पैटमोर और बेंजामिन इटो-डेविस को फ्रैंक शॉट खेलने के लिए जगह नहीं दी.

बारिश के कारण आउटफील्ड भी धीमी हो चुकी थी, जिसका फायदा भारत को मिला. आखिरकार जापान की टीम 2 रन से गोल से पीछे रह गई और भारत ने बेहद करीबी मुकाबला अपना नाम कर लिया.

 

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