scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

केतन हत्याकांड: पिता ने सिया के परिवार भी जताया शक, बोले- चार्जशीट से खुलेंगे कई राज

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में उनके पिता विशाल अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने आशंका जताई कि केतन की हत्या की साजिश में उसकी मंगेतर सिया गोयल के परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं. पिता ने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की है.

Advertisement
X
केतन हत्याकांड मामले में मंगेतर सिया को गिरफ्तार किया गया है. (Photo: ITG)
केतन हत्याकांड मामले में मंगेतर सिया को गिरफ्तार किया गया है. (Photo: ITG)

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की साज़िश में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी के साथ-साथ सिया के परिवार वाले भी शामिल हो सकते हैं. एक एजेंसी के मुताबिक विशाल अग्रवाल ने आरोपियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की.

उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक चार्जशीट नहीं देखी है. इसे पढ़ने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूंगा. हमने इसकी कॉपी के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दी है."

पिता का आरोप केतन की हत्या में सिया का परिवार भी था शामिल 
अग्रवाल ने हत्या की साज़िश में सिया गोयल के परिवार के अन्य सदस्यों के शामिल होने की आशंका जताई. उन्होंने कहा, "मुझे अभी भी शक है कि केतन की हत्या की साज़िश में सिया के पिता, मां, भाई, चाचा और चाची शामिल हैं. चार्जशीट पढ़ने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊंगा."

सम्बंधित ख़बरें

Ketan Agarwal.s Father Alleges Conspiracy Against Siya, Chetan and Others in Murder Case
सिया-चेतन की शादी से हत्या की साजिश तक, केतन के पिता का बड़ा दावा
Siya and Chetan get secretly married in Khatu Shyam
खाटू श्याम में सिया-चेतन ने कर ली थी गुपचुप शादी? खुला बड़ा राज
The clip, purportedly recorded in December 2025, shows Siya inside a nightclub holding what appears to be a beer bottle while speaking on the phone.
'माही' का फेक इंस्टा, बर्थडे प्लान... केतन को सिया ने इस ट्रिक से बुलाया
'हम चीटिंग का समर्थन नहीं करते, लेकिन...', साहिल केस में IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स की सफाई
Washim Ganesh Idol QR Code
गणेश मूर्ति के पास अश्लील QR! CCTV से पकड़े गए तीन आरोपी!
Advertisement

उन खबरों का ज़िक्र करते हुए कि सिया ने सह-आरोपी चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली थी, अग्रवाल ने सवाल किया कि अगर ये खबरें सच हैं, तो उसके परिवार ने उसकी शादी उनके बेटे से कराने की कोशिश क्यों की. उन्होंने कहा कि हत्या के मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

मामले को लेकर CM से भी अपील कर चुके हैं केतन के पिता
अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने और निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की थी. अब तक मुझे इन दोनों मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. मैं सरकार से एक बार फिर ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की अपील करूंगा.

उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र मांग यही है कि उनके बेटे की हत्या के ज़िम्मेदार लोगों को मौत की सज़ा दी जाए. पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को सिया गोयल, चेतन चौधरी और उसके दोस्त रितेश हांगे के खिलाफ 5,000 से ज़्यादा पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दायर की.

18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से धक्का दिए जाने के बाद केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद गोयल, चौधरी और हांगे को गिरफ्तार कर लिया गया था. चार्जशीट में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने पहले बताया था कि 'माही' के नाम से बनाए गए एक फ़ेक इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर अग्रवाल को यह मनाने के लिए किया था कि वह गोयल को 18 जून को लोहागढ़ किले ले जाए, जहां उसे धक्का देकर मार डाला गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    केतन हत्याकांड: पिता ने सिया के परिवार भी जताया शक, बोले- चार्जशीट से खुलेंगे कई राज |
    जमुई में छात्रा से छेड़खानी पर राहुल गांधी की बिहार सरकार से बड़ी मांग! |
    ‘चवन्नी नहीं, गांधी वाली 500 की नोट हैं हम...', अखिलेश के तंज पर केसी त्यागी ने दिया करारा जवाब |
    उबलती चाय में 3 मिनट के लिए डाला iPhone 18 Pro Max, फिर जो हुआ... |
    'हमने खुद को मरा हुआ मान लिया है!', प्रयागराज में आमरण अनशन पर बैठे TGT-PGT छात्र, शिक्षा निदेशालय में रातभर धरना |
    संभल: 17 जुलाई 2019 की वो खौफनाक वारदात, जब हुई थी दो सिपाहियों की हत्या, अब दोषी धर्मपाल को उम्रकैद |
    Kumar Vishwas Daughters: दो बेटियों के पिता हैं कुमार विश्वास, खूबसूरती में हीरोइनों से नहीं कम, शोबिज से बनाई दूरी |
    India vs Japan T20 Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या जापान के खिलाफ वैभव को मिलेगा मौका? |
    UP IAS Transfer: DM की कुर्सी से शासन तक के बदले समीकरण, जानिए किस अफसर को कहां मिली जिम्मेदारी |
    ईरान में जंग के बीच न्यूयॉर्क मुलाकात करेंगे ट्रंप-पेजेश्कियान? UNGA के बीच क्यों हो रही चर्चा
    Advertisement