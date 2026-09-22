केतन हत्याकांड: पिता ने सिया के परिवार भी जताया शक, बोले- चार्जशीट से खुलेंगे कई राज

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की साज़िश में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी के साथ-साथ सिया के परिवार वाले भी शामिल हो सकते हैं. एक एजेंसी के मुताबिक विशाल अग्रवाल ने आरोपियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की.

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उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में दायर चार्जशीट की कॉपी पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है. उन्होंने कहा, "मैंने अभी तक चार्जशीट नहीं देखी है. इसे पढ़ने के बाद ही मैं कोई टिप्पणी करूंगा. हमने इसकी कॉपी के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दी है."

पिता का आरोप केतन की हत्या में सिया का परिवार भी था शामिल

अग्रवाल ने हत्या की साज़िश में सिया गोयल के परिवार के अन्य सदस्यों के शामिल होने की आशंका जताई. उन्होंने कहा, "मुझे अभी भी शक है कि केतन की हत्या की साज़िश में सिया के पिता, मां, भाई, चाचा और चाची शामिल हैं. चार्जशीट पढ़ने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊंगा."

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उन खबरों का ज़िक्र करते हुए कि सिया ने सह-आरोपी चेतन चौधरी से गुपचुप शादी कर ली थी, अग्रवाल ने सवाल किया कि अगर ये खबरें सच हैं, तो उसके परिवार ने उसकी शादी उनके बेटे से कराने की कोशिश क्यों की. उन्होंने कहा कि हत्या के मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

मामले को लेकर CM से भी अपील कर चुके हैं केतन के पिता

अग्रवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने और निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की थी. अब तक मुझे इन दोनों मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. मैं सरकार से एक बार फिर ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की अपील करूंगा.

उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र मांग यही है कि उनके बेटे की हत्या के ज़िम्मेदार लोगों को मौत की सज़ा दी जाए. पुणे ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को सिया गोयल, चेतन चौधरी और उसके दोस्त रितेश हांगे के खिलाफ 5,000 से ज़्यादा पन्नों की एक विस्तृत चार्जशीट दायर की.

18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से धक्का दिए जाने के बाद केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद गोयल, चौधरी और हांगे को गिरफ्तार कर लिया गया था. चार्जशीट में दी गई जानकारी का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने पहले बताया था कि 'माही' के नाम से बनाए गए एक फ़ेक इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर अग्रवाल को यह मनाने के लिए किया था कि वह गोयल को 18 जून को लोहागढ़ किले ले जाए, जहां उसे धक्का देकर मार डाला गया.

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