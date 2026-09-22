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25 दिन बाद ‘हनुमान अंश’ को लगा झटका, कुणाल-करीना की फिल्मों को भी पहुंचा नुकसान

हनुमान अंश ने तीन हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर जो गदर मचाया, उसका असर कई फिल्मों पर भी हुआ. हालांकि अब फिल्म को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा है. इसके साथ-साथ कुणाल की वाइब और करीना की दायरा भी बड़े नुकसान का शिकार हुई हैं.

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मंडे को गिरी हिंदी फिल्मों की कमाई (Photo: ITGD)
मंडे को गिरी हिंदी फिल्मों की कमाई (Photo: ITGD)

नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित फिल्म हनुमान अंश इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ ग्लोबल भी छाई. इस जादू को हम सभी ने देखा और एक्सपीरियंस किया. 2 करोड़ के बजट में बनी पिक्चर दुनियाभर में 350 करोड़ कमाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था. यहां तक कि ये अपने से बड़ी बजट की फिल्मों को भी पीछे छोड़ेगी, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 

कामकाजी वाले दिन दिखी भारी गिरावट

हनुमान अंश ने टॉक्सिक, मिर्जापुर द मूवी, हैवान- ऐसी बड़ी बजट की फिल्मों को टक्कर दी और इनसे ज्यादा कमाई करके दिखाई. 7 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में खूब देखी जा रही है, जबकि इस हफ्ते कुणाल खेमू की वाइब और करीना कपूर स्टारर दायरा रिलीज हुई थीं. संडे को हनुमान अंश ने इतिहास रचा, मगर मंडे के दिन इसे एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा. 

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सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, हनुमान अंश ने अपने 46वें दिन एक बड़ी गिरावट देखी है. कामकाजी दिन की वजह से फिल्म ने सिर्फ नेट 4 करोड़ रुपये कमाए, संडे के मुकाबले कल फिल्म की कमाई में 70% के आसपास गिरावट आई. फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 275.88 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 25 दिन बाद हनुमान अंश ने इतनी बड़ी गिरावट देखी है. 

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वहीं दूसरी तरफ कुणाल की वाइब और करीना की दायरा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. अपने चौथे दिन दोनों ही फिल्में 1 करोड़ रुपये भी नहीं कमा पाई. जहां मंडे को वाइब ने 90 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया, वहीं दायरा सिर्फ 45 लाख ही कमा सकी. कुणाल की फिल्म का टोटल कलेक्शन 8.35 करोड़ रुपये पहुंच चुका है, चार दिनों में वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 11.50 करोड़ हुई है. दायरा का टोटल नेट कलेक्शन वाइब के लगभग आधा यानी 4.95 करोड़ हुआ है. 

हनुमान अंश ने चौंकाया

हनुमान अंश की कमाई में इतनी बड़ी गिरावट शॉकिंग है. अपने छठवें संडे को फिल्म 13 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कलेक्शन करने के बाद, मंडे को इतनी ज्यादा गिर जाएगी इसकी उम्मीद नहीं थी. हालांकि मेकर्स को इससे परेशानी नहीं होने वाली है क्योंकि उनपर हनुमान जी की अपार कृपा बरसी है. लेकिन परेशानी इस समय कुणाल खेमू और करीना कपूर के लिए बनी हुई है क्योंकि उनकी फिल्में अगर ऐसे ही नुकसान झेलती रही, तो बहुत जल्द फ्लॉप हो सकती है.

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