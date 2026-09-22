उबलती चाय में 3 मिनट के लिए डाला iPhone 18 Pro Max, फिर जो हुआ...

Apple iPhone 18 Pro Max की टेस्टिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि iPhone को उबलती हुई चाय में डाल दिया, फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Apple ने 8 सितंबर को न्यू iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया, जिसमें दो हैंडसेट को लॉन्च किया है. इनके नाम iPhone 18 Pro और 18 Pro Max आते हैं. इसकी पहली सेल बीते सप्ताह शुरू हुई है और अब एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है.

iPhone 18 Pro Max का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर iPhone 18 Pro Max का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया है कि दो शख्स एक आईफोन पर टेस्टिंग करते हैं. वे दोनों सड़क किनारे एक चाय वाले की दुकान पर जाते हैं.

कैमरा ऑन करके उबलती चाय में डाला

फिर उबलती हुई चाय के अंदर iPhone 18 Pro Max का बरगंडी कलर चाय में डाल दिया जाता है. चाय में iPhone 18 Pro डालने से पहले शख्स कहता है ' आइये देखते हैं कि नए वाले iPhone का थर्मल प्रोटेक्शन कितना अच्छा है और चलते इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगा देते हैं'.

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देखें वायरल वीडियो

This is actually WILD... Bro literally dipped the brand new iPhone 18 Pro Max into boiling hot tea.💀 pic.twitter.com/M8FpA1WjFV — Bhuvan (@Bhuvan_RJ46) September 19, 2026

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चाय में 3 मिनट तक उबाला गया

iPhone 18 Pro Max को चाय के पतीले में डालने के बाद चाय को पूरे 3 मिनट तक उबाला गया है. इसके बाद iPhone को बाहर निकाला गया. वीडियो में बताया कि मॉइश्चर चला गया है.

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आखिर में क्या हुआ?

iPhone 18 Pro Max को पानी से क्लीन करने के बाद उसको इस्तेमाल करके देखा गया. वीडियो में iPhone का कैमरा ऑन किया और फिर उससे फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करके देखे गए. वीडियो में बताया है कि कैमरा लेंस के अंदर मॉइश्चर चला गया है.

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