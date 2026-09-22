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मैच हारे, लेकिन दिल जीत गए जापानी खिलाड़ी, टीम इंडिया को द‍िया ये खास तोहफा

जापान के खिलाफ 2 रन की करीबी जीत के बाद भारतीय और जापानी खिलाड़ियों के बीच मैदान के बाहर शानदार खेल भावना देखने को मिली. जापानी खिलाड़ियों ने भारतीय सितारों के साथ जर्सी एक्सचेंज की और फोटो खिंचवाई. एक खिलाड़ी को अभिषेक शर्मा से साइन की हुई भारतीय जर्सी मिली. शेष टीम ने भी जापानी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया.

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India Vs Japan T20I (Photo: X@StarSportsIndia)
India Vs Japan T20I (Photo: X@StarSportsIndia)

भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक T20I मुकाबला भले ही टीम इंडिया ने 2 रन से जीत लिया, लेकिन मैच के बाद जापानी खिलाड़ियों ने अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया. दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जर्सी एक्सचेंज की और एक-दूसरे के साथ फोटो खिंचवाई.

स्टार स्पोर्ट्स इंड‍िया की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में भारतीय और जापानी खिलाड़ी जर्सी बदलते नजर आए. अर्शदीप सिंह , जसप्रीत बुमराह और अभ‍िषेक शर्मा समेत भारतीय खिलाड़ियों के साथ जापान के कप्तान केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंगऔर उनकी टीम के खिलाड़ी नजर आए.

यह मुकाबला सानो में खेला गया था और भारत-जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर Sport 75 पहल के तहत आयोजित किया गया था. बारिश के कारण मुकाबला 5-5 ओवर का हुआ और भारत ने इसे सिर्फ 2 रन से जीता.

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जापानी खिलाड़ियों को मिला भारतीय सितारों का साथ
मैच के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे भारतीय मूल के दर्शकों ने जापानी टीम का खड़े होकर स्वागत किया. जापान के खिलाड़ी दुनिया के बड़े क्रिकेट सितारों के साथ फोटो खिंचवाने और उनकी जर्सी पर ऑटोग्राफ लेने पहुंचे.

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जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा मांग में रहे. हालांकि उन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी जापानी खिलाड़ी उनके साथ फोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्साहित दिखे.

एक जापानी खिलाड़ी को अभ‍िषेक शर्मा से साइन की हुई भारतीय जर्सी मिली. वहीं भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी जापानी खिलाड़ियों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया.

अय्यर ने मैच के बाद जापानी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि पांच ओवर के मुकाबले में कुछ भी हो सकता है और जापानी टीम का रवैया शानदार था. उन्होंने कहा कि जापान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत के लिए भी यह पिच पर अच्छा अभ्यास रहा.

2 रन से चूका जापान
बारिश के कारण मैच छोटा होने और पिच पर नमी के चलते गेंद को उम्मीद से ज्यादा टर्न मिला. भारत ने 5 ओवर में 32/4 रन बनाए. अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल सके, संजू सैमसन ने 10 और ईशान किशन ने 3 रन बनाए. श्रेयस अय्यर ने 16 रन की पारी खेली.

लक्ष्य का पीछा करते हुए जापान ने भारत को आखिरी ओवर तक परेशान किया. रवि बिश्नोई के ओवर में 10 रन और वाशिंगटन सुंदर के ओवर में 7 रन आने के बाद जापान को आखिरी छह गेंदों पर 8 रन चाहिए थे.

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लेकिन अक्षर पटेल ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन दिए. जापान 30/3 तक ही पहुंच सका और भारत ने 2 रन से मुकाबला जीत लिया. आखिरी ओवर में वाइड के फैसले को लेकर भी विवाद हुआ. अंपायर क्रिस थर्गेट ने वाइड दी, जिस पर श्रेयस अय्यर ने लेग अंपायर क्रिस ब्राउन से बात की. इसके बाद दूसरा वाइड वापस ले लिया गया, हार के बाद भी जापान के कप्तान को गर्व है. 

जापान के कप्तान कडोवाकी-फ्लेमिंग ने कहा कि उन्हें अपनी टीम और पूरी कम्युन‍िटी पर गर्व है,  उन्होंने माना कि टीम के दिमाग में कुछ मौके मिलेंगे और वह सोचेंगे कि अगर कोई बड़ा शॉट बाउंड्री पार कर गया होता तो क्या होता. जापान के सामने अब एशियन गेम्स अभियान है,  कप्तान ने बताया कि टीम के पास अगले मुकाबले की तैयारी के लिए सिर्फ 36 घंटे का समय है. भारत के खिलाफ करीबी मुकाबले के बाद जापानी खिलाड़ियों ने जिस तरह भारतीय टीम के साथ जर्सी एक्सचेंज की, उसने इस ऐतिहासिक मैच को मैदान के बाहर भी यादगार बना दिया. 
 

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