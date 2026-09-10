अफगानिस्तान T20I सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, हर्षित राणा बाहर, 27 साल के पेसर की एंट्री

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह विदर्भ के 27 साल के तेज गेंदबाज यश ठाकुर को भारतीय टीम में शामिल किया गया है.
सेलेक्शन कमेटी ने यश ठाकुर को अफगानिस्तान T20I सीरीज के साथ-साथ 2026 एशियन गेम्स के लिए भी हर्षित राणा का रिप्लेसमेंट बनाया है. हर्षित राणा बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे और उनकी रिकवरी अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी. लेकिन 7 सितंबर को मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते हुए उन्हें रेक्टस फेमोरिस स्ट्रेन हो गया. इस चोट के बाद उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ T20I सीरीज और एशियन गेम्स, दोनों से बाहर कर दिया गया है.
यश ठाकुर पर टीम मैनेजमेंट का भरोसा
हर्षित की जगह जिस यश ठाकुर को मौका मिला है, वह हाल में ही भारतीय T20I टीम का हिस्सा बने थे. 27 वर्षीय यश ने जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के लिए T20I डेब्यू किया था.
उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो मुकाबले खेले और चार विकेट अपने नाम किए. अब उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में खुद को साबित करने का एक और मौका मिला है. यश ने घरेलू क्रिकेट में 76 टी20 मैचों में 114 विकेट लिए हैं. इस दौरान उनकी इकोनॉमी रेट 8.20 का है.
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) September 10, 2026
Yash Thakur replaces Harshit Rana in India’s T20Is squads for Afghanistan T20Is & Asian Games
More Details ▶️ https://t.co/qh86ExSbgB #TeamIndia | #AFGvIND | #AsianGames
श्रेयस अय्यर संभालेंगे कप्तानी
गानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे. तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है. टीम में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाजों के साथ संजू सैमसन और ईशान किशन के रूप में दो विकेटकीपिंग विकल्प हैं.
ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को जगह मिली है. स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई हैं, जबकि तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अब यश ठाकुर संभालेंगे.
अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की अपडेटेड टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.
एशियन गेम्स के लिए भी हर्षित की जगह यश ठाकुर
यश ठाकुर सिर्फ अफगानिस्तान T20I सीरीज में ही हर्षित राणा की जगह नहीं लेंगे. उन्हें 2026 एशियन गेम्स के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में भी शामिल किया गया है.
एशियन गेम्स के लिए भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे. वैभव सूर्यवंशी को भी इस टीम में जगह मिली है.
एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी और यश ठाकुर.