सीता बनीं अंजलि अरोड़ा के हाथ में रामायण का बड़ा जिम्मा! सीएम से की मुलाकात, झेल रहीं ट्रोलिंग

‘कच्चा बादाम’ गर्ल अंजलि अरोड़ा इन दिनों अपने फिल्मी डेब्यू को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर अब अंजलि बड़े पर्दे पर माता सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है. इस खास मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसके बाद उनकी फिल्म को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई.

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अंजलि ने बताया कि वह अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री से मिलीं और अपनी पहली फिल्म ‘महाकाव्य श्री रामायण कथा’ के लिए उनका आशीर्वाद, स्नेह और प्रोत्साहन लिया. इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म का नया पोस्टर भी सीएम को भेंट किया और उनके हाथों इस पोस्टर को दर्शकों तक पहुंचाने का मौका मिला.

अंजलि ने इस मुलाकात को अपने लिए बेहद खास और यादगार बताया. उन्होंने युवा कलाकारों और नई प्रतिभाओं के लिए मुख्यमंत्री के समर्थन की भी तारीफ की.

सीता बनकर बड़े पर्दे पर आएंगी अंजलि

अंजलि अरोड़ा का फिल्मी सफर इस बार काफी अलग होने वाला है. सोशल मीडिया पर अपने डांस और वीडियोज से पहचान बनाने वाली अंजलि अब सीधे सीता माता जैसे बेहद चर्चित और चुनौतीपूर्ण किरदार में दिखाई देंगी.

फिल्म में उनके साथ देव शर्मा भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं. सीता और राम का किरदार निभाने वाले दोनों कलाकार इस खास मुलाकात के दौरान मौजूद थे. सोशल मीडिया स्टार से एक्ट्रेस बनने के बाद अंजलि के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि करियर का बेहद बड़ा मौका है.

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CM को दिया फिल्म का नया पोस्टर

अंजलि ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फिल्म का नया पोस्टर भेंट किया. सीएम के हाथों इस पोस्टर को लॉन्च करवाना भी उनके लिए खास पल रहा.

तस्वीरों में अंजलि और देव शर्मा अपनी फिल्म के पोस्टर के साथ नजर आए. अंजलि ने इस पूरे मौके को प्रभु श्री राम की कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से जोड़ते हुए फैंस से भी फिल्म को प्यार देने की अपील की.

25 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी ‘श्री रामायण कथा’

अंजलि अरोड़ा की यह फिल्म 25 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म का आधार रामायण की कहानी है और अंजलि के लिए सबसे बड़ा आकर्षण उनका सीता का किरदार है.

फिल्म के जरिए अंजलि के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती भी यही होगी कि दर्शक उन्हें उस किरदार में कितना स्वीकार करते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी अब तक की इमेज काफी अलग रही है, इसलिए सीता जैसे किरदार में उन्हें देखना उनके फैंस के लिए भी बिल्कुल नया अनुभव होगा.

‘कच्चा बादाम’ से सीता तक का सफर

अंजलि अरोड़ा को देशभर में असली पहचान तब मिली थी, जब उनका नाम वायरल हुए ‘कच्चा बादाम’ ट्रेंड से जुड़ा. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़े और वह इंटरनेट की पॉपुलर चेहरों में शामिल हो गईं.

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इसके बाद उन्होंने रियलिटी शो और म्यूजिक वीडियोज के जरिए भी अपनी पहचान बनाई. अब वह एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं. और खास बात ये है कि डेब्यू के लिए उन्होंने कोई हल्की-फुल्की कहानी नहीं, बल्कि रामायण जैसे बड़े और भावनात्मक विषय को चुना है.

अंजलि के लिए सोशल मीडिया की लोकप्रियता को बॉक्स ऑफिस की पसंद में बदलना आसान नहीं होगा. अब देखना होगा कि ‘कच्चा बादाम’ वाली अंजलि अरोड़ा जब 25 सितंबर को सीता बनकर बड़े पर्दे पर उतरेंगी, तो दर्शक उन्हें कितना प्यार देते हैं.

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