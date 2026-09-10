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₹3 लाख का iPhone Duo या ₹1.80 लाख का Galaxy Z Fold 8, कौन है पैसे वसूल?

Apple ने पहली बार फोल्डेबल iPhone के साथ मार्केट में एंट्री की है. iPhone Duo का सीधा मुकाबला Samsung Galaxy Z Fold 8 से माना जा रहा है. दोनों फोन में बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और दमदार प्रोसेसर मिलते हैं. हालांकि, कीमत और कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक दोनों में बड़ा अंतर है. ऐसे में कौन सा फोन ज्यादा बेहतर है, आइए जानते हैं.

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फोल्डेबल की जंग में कौन है बेहतर?
फोल्डेबल की जंग में कौन है बेहतर?

फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में काफी ज्यादा चर्चा में हैं. लगभग सभी बड़ी कंपनियां अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं. Apple ने भी अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. फोल्डेबल स्मार्टफोन के सेगमेंट में सबसे ज्यादा इनोवेशन Samsung करता आया है.

2019 में कंपनी ने अपना पहला Fold स्मार्टफोन लॉन्च किया था और इसी साल Samsung ने Galaxy Z Fold 8 Ultra लॉन्च कर दिया है. वहीं Apple ने iPhone Duo लॉन्च किया है. आइए जानते हैं दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा ज्यादा बेहतर है.

जानिए Samsung Galaxy Z Fold 8 में क्या देखने मिलता है

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Samsung ने अपनी Fold लाइनअप में बड़ा बदलाव किया था. Fold 8 में स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो बदला गया है. इसकी मदद से फोल्डेबल स्क्रीन पर वीडियो देखने के दौरान ऊपर और नीचे दिखने वाली ब्लैक बार कम होंगी. इसके लिए Samsung ने अपने इस मॉडल में बदलाव किया है. आइए अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में.

डिस्प्ले

Samsung Z Fold 8 के डिस्प्ले की बात करें तो फोन खुलने के बाद 7.6 इंच का QXGA+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. वहीं बाहर की तरफ 5.5 इंच का Dynamic AMOLED 2X कवर डिस्प्ले दिया गया है. स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए इसमें 120Hz का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है. इसकी मदद से मूवी देखने या मीडिया कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है.

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(Photo: Samsung)

कैमरा

कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP वाइड और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेटअप मिलता है. सेल्फी के लिए कवर डिस्प्ले और अंदर की स्क्रीन पर 10MP कैमरा दिया गया है. इसकी मदद से यूजर्स अच्छी फोटो और वीडियो ले सकते हैं.

परफॉर्मेंस

Samsung के फोल्ड फोन में हैवी मल्टीटास्किंग और गेमिंग के दौरान भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है. इसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिया गया है. इसके साथ 12GB RAM मिलती है. इसकी मदद से यूजर्स को फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है.

कीमत कितनी है?

Samsung Z Fold 8 की कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत ₹1,79,999 है.

जानिए Apple iPhone Duo के बारे में

Apple का पहला फोल्डेबल फोन काफी समय से चर्चा में था. अब लोगों का इंतजार खत्म हो गया है और Apple ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर दिया है. फोन का डिजाइन और साइज भी काफी अलग देखने को मिलता है. आइए जानते हैं iPhone Duo के बारे में.

डिस्प्ले कैसी है?

iPhone Duo में फोन खुलने के बाद 7.6 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ स्क्रीन दी गई है. बाहर की तरफ 5.4 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. फोन को खोलने और बंद करने पर ब्लर एनीमेशन दिया गया है, जिससे फोल्डेबल एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है. डिस्प्ले को और अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए इसमें 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट भी दिया गया है.

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यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy Z Fold 8, 8 Ultra और Flip 8 की पहली सेल, होगी 1 लाख तक की सेविंग

कैमरा कैसी है?

लोग iPhone को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें फोटो की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है. iPhone Duo में 48MP मेन और 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा सेटअप दिया गया है. वहीं सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा मिलता है.

(Photo: Apple)

परफॉर्मेंस कैसी है?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Apple का A20 Pro चिपसेट दिया गया है. इसकी मदद से आप हैवी टास्क आसानी से कर सकते हैं. गेमिंग के लिए भी यह फोन काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है.

कीमत

कीमत की बात करें तो Apple ने अपने पहले फोल्डेबल iPhone को करीब ₹3 लाख की कीमत में लॉन्च किया है.

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