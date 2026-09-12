अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया है 'बॉस', आंकड़े हैरान करने वाले

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 13 सितंबर 2026 से होने जा रहा है. सीरीज शुरू होने से पहले दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों का रिकॉर्ड देखें तो टीम इंडिया का पलड़ा काफी भारी नजर आता है. टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे.
9 मैचों में भारत का दबदबा
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें टीम इंडिया ने 8 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा. यानी अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ अब तक एक भी टी20 जीत नहीं मिली है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच 1 मई, 2010 को वेस्टइंडीज के सेंट लूसिया में खेला गया था. इस मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया था.
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आखिरी बार टीम इंडिया अफगानिस्तान से 20 जून, 2024 को टी20 वर्ल्ड कप में ब्रिजटाउन, बारबाडोस में भिड़ा था. इस मैच को भी भारत ने 47 रनों से जीत लिया था.
नई दिल्ली में दोनों टीमों का कैसा है रिकॉर्ड?
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (पूर्व में फिरोज शाह कोटला) में 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जिसमें भारत को 4 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा था.
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नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने इसी साल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में यूएई के खिलाफ 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. इस मैच को अफगानिस्तान ने 5 विकेट से जीत लिया था.
13 सितंबर से शुरू होगी सीरीज
भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज 13 सितंबर 2026 से शुरू होगी. दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या अफगानिस्तान इस बार भारत के खिलाफ अपनी पहली टी20 जीत दर्ज कर पाता है या टीम इंडिया अपना दबदबा कायम रखती है. सीरीज का तीनों मुकाबला नई दिल्ली में खेला जाएगा.
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अफगानिस्तान सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्कॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर.
भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजल हक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई, नवीन उल हक
भारत और अफगानिस्तान सीरीज का पूरा शेड्यूल
पहला टी20-13 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई दिल्ली)
दूसरा टी20-15 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई दिल्ली)
तीसरा टी20-17 सितंबर 2026, अरुण जेटली स्टेडियम (नई दिल्ली)