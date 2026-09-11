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'क्रेड‍िट ले लिया...', ईशान किशन ने DRS पर उड़ाया वैभव सूर्यवंशी का मजाक, 'बेबी बॉस' का जुबानी हमला, देखें VIDEO

दलीप ट्रॉफी 2026 का ख‍िताब जीतने के बाद वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन का वीड‍ियो वायरल हो रहा है. जिसे एक्स पर बीसीसीआई डोमेस्ट‍िक अकाउंट से शेयर किया गया. इस वीड‍ियो में वैभव से बात रही थी, लेकिन ईशान किशन की एंट्री ने इसे और मजेदार बना दिया है.

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ईशान किशन ने पूछा- 'फ्यूचर कैप्टन?'... वैभव सूर्यवंशी ने भी कर दिया काउंटर अटैक (Photo: X/@BCCIdomestic)
ईशान किशन ने पूछा- 'फ्यूचर कैप्टन?'... वैभव सूर्यवंशी ने भी कर दिया काउंटर अटैक (Photo: X/@BCCIdomestic)

दलीप ट्रॉफी 2026 की चैम्प‍ियन ईस्ट जोन की टीम चैम्प‍ियन 10 स‍ितंबर को बनी. ईस्ट जोन ने यह ख‍िताब पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीता. ईस्ट जोन का ओवरऑल तीसरा दलीप ट्रॉफी ख‍िताब रहा. वहीं इस ख‍िताबी मुकाबले को जीतने के बाद ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन और उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी का एक वीड‍ियो खूब चर्चा में हैं. जहां ईशान ने वैभव द्वारा लिए गए DRS (ड‍िसीजन र‍िव्यू स‍िस्टम), उनकी कप्तानी और बतौर ख‍िलाड़ी को लेकर भी बात की. 

इस वीड‍ियो को बीसीसीआई डोमेस्ट‍िक के आध‍िकार‍िक 'एक्स' अकाउंट से शेयर किया गया है. वीड‍ियो में वैभव से बातचीत हो रही थी. उनसे कुछ सवाल पूछे जाने की तैयारी थी, उनसे कुछ पूछा जाता लेकिन उससे पहले ही ईशान क‍िशन आ गए. 

ईशान वीड‍ियो में कह रहे हैं- अरे क्या हुआ? क्या बात हो रहा है? बताओ, क्या बात हो रहा है? मुझसे भी सवाल करो, मुझे जानना है क्या जवाब दे रहा था. चलो भाई. वैभव वीड‍ियो में कुछ कहते, तभी ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में लिए गए DRS (ड‍िसीजन र‍िव्यू स‍िस्टम) पर बात की. 

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ईशान ने कहा-  ये सब र‍िव्यू (DRS) में क्रेड‍िट ले ही लिया है, हर जगह... भले मैं लेने वाला था र‍िव्यू, फ‍िर ये पास आ गया और उसके बाद तो इंटरनेट पर जो हुआ वो सब सामने हैं. 

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ईशान यहीं नहीं रुके और उन्होंने वैभव का मजाक उड़ाते हुए कहा- इसने वो चीज बहुत अच्छे से न‍िभाई और मैं बहुत खुश हूं. 

जब मैदान से बाहर जाते थे, तो कौन ले रहा था ड‍िसीजन? वैभव का तंज 
ईशान के यह सब कहने के बाद वैभव भी कहां रुकने वाले थे. उन्होंने भी कहा- अगर कोई फील्ड के बाहर जा रहा था, तब कौन ले रहा था र‍िव्यू, ये भी तो बताइइए. 

ईशान ने वैभव से कहा-फ्यूचर कैप्टन बनोगे
इसके बाद ईशान ने वैभव की बात सुनकर हामी भरी और कहा कि फ्यूचर कैप्टन भी बन सकते हो. देखते हैं कैसा करते हो? ईशान ने कहा वैभव ख‍िलाड़ी के तौर पर तो शानदार हैं ही, वहीं वो खुद भी बहुत अच्छे हैं. वो टीम में सभी की केयर करते हैं. आने वाले द‍िनों में यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा. 

 

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