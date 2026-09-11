दलीप ट्रॉफी 2026 की चैम्पियन ईस्ट जोन की टीम चैम्पियन 10 सितंबर को बनी. ईस्ट जोन ने यह खिताब पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीता. ईस्ट जोन का ओवरऑल तीसरा दलीप ट्रॉफी खिताब रहा. वहीं इस खिताबी मुकाबले को जीतने के बाद ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन और उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो खूब चर्चा में हैं. जहां ईशान ने वैभव द्वारा लिए गए DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम), उनकी कप्तानी और बतौर खिलाड़ी को लेकर भी बात की.
इस वीडियो को बीसीसीआई डोमेस्टिक के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में वैभव से बातचीत हो रही थी. उनसे कुछ सवाल पूछे जाने की तैयारी थी, उनसे कुछ पूछा जाता लेकिन उससे पहले ही ईशान किशन आ गए.
ईशान वीडियो में कह रहे हैं- अरे क्या हुआ? क्या बात हो रहा है? बताओ, क्या बात हो रहा है? मुझसे भी सवाल करो, मुझे जानना है क्या जवाब दे रहा था. चलो भाई. वैभव वीडियो में कुछ कहते, तभी ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में लिए गए DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) पर बात की.
ईशान ने कहा- ये सब रिव्यू (DRS) में क्रेडिट ले ही लिया है, हर जगह... भले मैं लेने वाला था रिव्यू, फिर ये पास आ गया और उसके बाद तो इंटरनेट पर जो हुआ वो सब सामने हैं.
When the Captain and Vice-Captain meet, you can expect a whole lot of fun and banter! 😄— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 11, 2026
A wholesome chat between Ishan Kishan and Vaibhav Sooryavanshi post East Zone's memorable #DuleepTrophy triumph 🏆👏 - By @jigsactin #EZvSZ | @ishankishan51 pic.twitter.com/3kRQC6pVT4
ईशान यहीं नहीं रुके और उन्होंने वैभव का मजाक उड़ाते हुए कहा- इसने वो चीज बहुत अच्छे से निभाई और मैं बहुत खुश हूं.
जब मैदान से बाहर जाते थे, तो कौन ले रहा था डिसीजन? वैभव का तंज
ईशान के यह सब कहने के बाद वैभव भी कहां रुकने वाले थे. उन्होंने भी कहा- अगर कोई फील्ड के बाहर जा रहा था, तब कौन ले रहा था रिव्यू, ये भी तो बताइइए.
ईशान ने वैभव से कहा-फ्यूचर कैप्टन बनोगे
इसके बाद ईशान ने वैभव की बात सुनकर हामी भरी और कहा कि फ्यूचर कैप्टन भी बन सकते हो. देखते हैं कैसा करते हो? ईशान ने कहा वैभव खिलाड़ी के तौर पर तो शानदार हैं ही, वहीं वो खुद भी बहुत अच्छे हैं. वो टीम में सभी की केयर करते हैं. आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा.