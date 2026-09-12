दिल्ली में मथुरा रोड से लेकर भैरों मार्ग तक डायवर्जन: BRICS को लेकर एडवाइजरी जारी, इन रास्तों से बचें, देखें पूरी लिस्ट

BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर 12 सितंबर को दिल्ली में सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. भारत मंडपम, प्रगति मैदान के आसपास 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित रहेंगी. ट्रैफिक पुलिस ने कुल 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए हैं. कई प्रमुख सड़कों पर आम वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी.

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प्रमुख डायवर्जन के तहत दीन दयाल उपाध्याय चौक से मथुरा रोड और तिलक मार्ग की तरफ जाने वाला ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. राम चरण अग्रवाल चौक पर कमर्शियल वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी. मीर दर्द चौक से महाराजा रणजीत सिंह मार्ग की तरफ ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा. कस्तूरबा गांधी मार्ग/आउटर सर्किल से सी-हेक्सागन की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. जनपथ-कनॉट प्लेस से सी-हेक्सागन की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा.

पटेल चौक से विंडसर प्लेस और आरबीआई की तरफ जाने वाले वाहन डायवर्ट किए जाएंगे. आरएमएल अस्पताल राउंडअबाउट से मदर टेरेसा क्रिसेंट और तालकटोरा रोड की तरफ जाने पर रोक रहेगी. वंदे मातरम मार्ग/साइमन बोलिवर मार्ग पर साइमन बोलिवर मार्ग बंद रहेगा. धौला कुआं फ्लाईओवर से सरदार पटेल मार्ग पर डायवर्जन रहेगा. मोती बाग फ्लाईओवर से शांति पथ की तरफ ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा.

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ये मार्ग रहेंगे बंद

ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग से अफ्रीका एवेन्यू की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. मदरसा टी-पॉइंट से अरबिंदो मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. लोधी रोड/अमृता शेरगिल मार्ग पर अमृता शेरगिल मार्ग बंद रहेगा. लोधी रोड/मैक्स म्यूलर मार्ग पर मैक्स म्यूलर मार्ग बंद रहेगा. लोधी रोड/महार्षि रमण मार्ग पर महार्षि रमण मार्ग में ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा. लोधी रोड/आर्च बिशप मैकारियास मार्ग पर आर्च बिशप मैकारियास मार्ग बंद रहेगा.

इन मार्गों पर भी ट्रैफिक डायवर्ट

अंडर लोधी फ्लाईओवर से मथुरा रोड की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. नीला गुंबद से ओबेरॉय फ्लाईओवर/डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग की तरफ जाने पर रोक रहेगी. अंडर ओबेरॉय फ्लाईओवर से मथुरा रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. डीपीएस, मथुरा रोड के सामने यू-टर्न से भारत मंडपम की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. रिंग रोड/भैरों रोड से भैरों मार्ग की तरफ जाने वाला ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा. मंडी हाउस से फिरोज शाह रोड, भगवान दास रोड और कॉपरनिकस मार्ग की तरफ डायवर्जन रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि जरूरी न हो तो इन रास्तों पर जाने से बचें और डायवर्ट किए गए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.

मेट्रो का क्या है हाल

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दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं, निर्धारित डायवर्जन मार्गों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. पुलिस ने लोगों को अधिक से अधिक मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. साथ ही, इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी रोक-टोक के रास्ता दिया जाएगा.

रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग

एडवाइजरी में यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के अलावा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए विशेष वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं. एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर निकलने और मुख्य रूप से मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. वहीं, दिल्ली में बिना किसी निर्धारित गंतव्य के आने वाले कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.

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