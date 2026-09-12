BRICS के बीच राजधानी पर बारिश का साया, क्या आज भी बरसेंगे बादल?

दिल्ली में BRICS समिट के बीच मौसम ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. शुक्रवार को राजधानी के कई हिस्सों में अचानक तेज बारिश हुई. सड़कों पर पानी भर गया और कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार भी प्रभावित हुई. बारिश के बीच IMD ने कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया था.

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IMD के 12 सितंबर के ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में आज भी बाद छाए रहने और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. हालांकि आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कोई मौसम अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

11 सितंबर को दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी. इस दौरान कई सड़कों पर जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था. भारी बारिश के कारण दिल्ली पुलिस ने लोगों को सावधानी बरतने और सफर के लिए समय से पहले निकलने को कहा था.

BRICS के बीच बारिश का साया

दिल्ली में BRICS समिट के बीच मौसम भी बड़ी चुनौती बन सकता है. IMD के मुताबिक, शनिवार(12 सितंबर) को दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही 13 सितंबर को दिल्ली और हरियाणा के लिए IMD ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. ऐसे में समिट के दौरान विदेशी मेहमानों की आवाजाही और राजधानी के ट्रैफिक पर मौसम की नजर बनी रहेगी.

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BRICS के बीच मौसम क्यों अहम?

BRICS समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में हैं, ऐसे में उनकी आवाजाही के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई प्रमुख सड़कों पर डायवर्जन और ट्रैफिक प्रतिबंध लागू हैं. बारिश होने पर जलभराव और धीमे ट्रैफिक से आम लोगों के साथ-साथ इन रूट्स पर आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में बारिश के साथ पहले से लागू ट्रैफिक पाबंदियां लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

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