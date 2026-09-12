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3 बेटियां, पत्नी और पत्थर... रात में पिता कैसे बन गया हैवान? सन्न कर देगा जयपुर का ये हत्याकांड

जयपुर में एक पिता ने अपनी पत्नी और तीन बेटियों की हत्या कर दी. चारों रात में सो रही थीं, तभी आरोपी ने पत्थर से हमला कर दिया. सुबह घर में चार लाशें मिलीं. वारदात के बाद आरोपी ने अपने बुजुर्ग पिता को चाय पिलाई और फिर फरार हो गया. आखिर एक रात में क्या हुआ कि तीन बेटियों का पिता कथित तौर पर अपने ही परिवार का कातिल बन गया?

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जयपुर के घर में सुबह मिलीं चार लाशें. (Photo: ITG)
जयपुर के घर में सुबह मिलीं चार लाशें. (Photo: ITG)

रात का वक्त था. घर में सब सो चुके थे. एक कमरे में पत्नी थी. दूसरे कमरों में तीन बेटियां. शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह इस घर की कहानी पूरे जयपुर को हिला देगी. पुलिस के मुताबिक, देर रात घर का मुखिया एक पत्थर लेकर उठा. और फिर... सुबह उसी घर में चार लाशें मिलीं. मृतकों में एक महिला और उसकी तीन बेटियां थीं.

आरोप घर के उसी शख्स पर है, जो तीनों बेटियों का पिता था. पुलिस जांच में जो घटनाक्रम सामने आया है, वह और भी हैरान करने वाला है. आरोप है कि पत्नी और तीन बेटियों की हत्या के बाद आरोपी ने सुबह दूध लिया, अपने बुजुर्ग पिता के लिए चाय बनाई, उन्हें चाय पिलाई और फिर घर से निकलकर फरार हो गया.

मामला जयपुर के करधनी इलाके का है. शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गोविंद वाटिका में चार लोगों की हत्या हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घर की तलाशी शुरू हुई. पहली मंजिल के एक कमरे में राहुल झा की पत्नी गीता झा का शव मिला. इसके बाद पुलिस ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची. यहां दो अलग-अलग कमरों में तीन बेटियों के शव पड़े थे.

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jaipur husband kills wife three daughters stone murder case

23 साल की नंदिनी. 18 साल की राधिका और 14 साल की गौरी... एक ही घर में मां और तीन बेटियों की मौत की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका है कि वारदात को देर रात अंजाम दिया गया. पुलिस के अनुसार, चारों उस वक्त गहरी नींद में थीं. आरोप है कि राहुल झा उनके पास पहुंचा और पत्थर से हमला कर दिया.

चारों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. पुलिस को घटनास्थल से एक पत्थर भी मिला है, जिसके वारदात में इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है. अब पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों को जोड़कर उस रात की पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है. 

पुलिस जांच में सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक, हत्या के बाद भी राहुल झा का व्यवहार सामान्य था. सुबह करीब 7 बजे वह दूध वाले के पास गया और दूध लिया. इसके बाद घर पहुंचा. उसने अपने बुजुर्ग पिता लक्ष्मीनाथ के लिए चाय बनाई. और उन्हें चाय पिलाई. फिर वह घर से निकल गया.

यह भी पढ़ें: कानपुर विनीत विनोचा हत्याकांड: 'जेल में सदमे में है शालू, ऐसी वारदात को नहीं दे सकती अंजाम', बहन ने पूछा- आखिर जीजा सुब्रत कहां?

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सोचिए, जिस घर में कुछ घंटे पहले चार लोगों की जान चली गई थी, उसी घर में सुबह चाय बनाई जा रही थी. पुलिस अब इस पूरी टाइमलाइन की जांच कर रही है. जांच में सामने आया है कि राहुल झा शेयर ट्रेडिंग का काम करता था. वह कुछ दिन पहले ही गुजरात से जयपुर लौटा था.

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उसकी पत्नी गीता झा घर की पहली मंजिल पर बुटीक चलाती थीं. वहीं बड़ी बेटी नंदिनी पढ़ाई के साथ-साथ प्राइवेट नौकरी भी करती थी. लेकिन शुक्रवार सुबह जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया. पत्नी और तीन बेटियां अब इस दुनिया में नहीं थीं. और जिस राहुल झा पर हत्या का आरोप है, वह फरार था.

जांच के दौरान पुलिस को एक और जानकारी मिली है. घटना से करीब तीन दिन पहले राहुल झा ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला से 25 हजार रुपये उधार लिए थे. अब पुलिस इस जानकारी को भी जांच का हिस्सा बना रही है. क्या राहुल आर्थिक परेशानी में था? क्या घर में किसी तरह का पारिवारिक विवाद चल रहा था? क्या शेयर ट्रेडिंग में नुकसान हुआ था? या हत्या के पीछे कोई दूसरी वजह है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं. पुलिस आर्थिक परेशानी और पारिवारिक विवाद समेत कई एंगल से मामले की जांच कर रही है. फिलहाल जयपुर पुलिस आरोपी राहुल झा की तलाश में जुटी है.

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आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है? और अहम बात, चार लोगों की हत्या के बाद आरोपी के कथित तौर पर सामान्य व्यवहार करने की कहानी आखिर क्या कहती है? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ सकेंगे.

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