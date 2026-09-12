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US Open 2026: बेन शेल्टन का तूफानी कमबैक... फ्रांसिस टियाफो को हराकर फाइनल में पहुंचे, अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगी खिताबी टक्कर

बेन शेल्टन इससे पहले 2023 के यूएस ओपन में भी सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन तब उनका सफर वहीं खत्म हो गया था. इस बार उन्होंने उस प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में प्रवेश किया है. 2003 के बाद किसी अमेरिकी खिलाड़ी ने यूएस ओपन में मेन्स सिंगल्स टाइटल नहीं जीता है. अब शेल्टन इस सूखे को खत्म करना चाहेंगे. 2003 में एंडी रोडिक ने यह खिताब जीता था.

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यूएस ओपन में मेन्स सिंगल्स फाइनल की पिक्चर साफ, शेल्टन से भिड़ेंगे ज्वेरेव. (Photo: Reuters)
यूएस ओपन में मेन्स सिंगल्स फाइनल की पिक्चर साफ, शेल्टन से भिड़ेंगे ज्वेरेव. (Photo: Reuters)

बेन शेल्टन का यूएस ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. यूएसए के इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने मेन्स सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है. 12 सितंबर (शनिवार) को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में आयोजित सेमीफाइनल में शेल्टन ने हमवतन फ्रांसिनस टियाफो को 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 से हराया. आठवीं सीड शेल्टन पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं. अब खिताब के लिए उनका सामना पहली वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा.

बेन शेल्टन की जीत खास इसलिए भी रही क्योंकि वह मुकाबले की शुरुआत में दबाव में थे. फ्रांसिस टियाफो ने पहला सेट 6-4 से जीतकर बढ़त बना ली थी, लेकिन इसके बाद शेल्टन ने धैर्य के साथ खेल को अपने पक्ष में करना शुरू किया. उनकी तेज सर्विस, आक्रामक फोरहैंड और अहम मौकों पर संयम ने मैच का रुख बदल दिया.

पहले सेट में दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. शुरुआती गेम में कोई भी खिलाड़ी दूसरे की सर्विस नहीं तोड़ सका. 4-4 के स्कोर पर फ्रांसिस टियाफो ने शेल्टन की सर्विस पर दबाव बढ़ाया. शेल्टन 30-0 से आगे थे, लेकिन टियाफो ने शानदार फोरहैंड विनर लगाकर वापसी की. इसके बाद शेल्टन की कुछ गलतियों और एक डबल फॉल्ट का फायदा उठाते हुए टियाफो ने ब्रेक हासिल कर लिया. अगला गेम जीतकर टियाफो ने सेट आसानी से अपने नाम कर लिया.

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बेन शेल्टन ने दूसरे सेट में शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और फ्रांसिस टियाफो की सर्विस तोड़ दी. टियाफो ने तुरंत जवाब देते हुए ब्रेक वापस हासिल किया, लेकिन शेल्टन लय पकड़ चुके थे. 3-3 के बाद उन्होंने एक और ब्रेक हासिल किया. टियाफो के फोरहैंड के बाहर जाने के साथ शेल्टन को निर्णायक बढ़त मिल गई. उन्होंने अपनी सर्विस बचाते हुए सेट 6-3 से जीत लिया और मुकाबले में वापसी कर ली.

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तूफानी सर्विस से टियाफो पर लगाया ब्रेक
तीसरे सेट में बेन शेल्टन ने अपनी सर्विस को सबसे बड़ा हथियार बना लिया. उनकी एक सर्विस की शुरुआती स्पीड 158 मील प्रति घंटा दर्ज हुई, हालांकि समीक्षा के बाद इसे 144 मील प्रति घंटा कर दिया गया. इसके बावजूद उनकी रफ्तार ने फ्रांसिस टियाफो पर लगातार दबाव बनाए रखा. सेट के अंतिम गेम में टियाफो ने हार मानने से इनकार कर दिया. गेम में सात बार ड्यूस हुआ और शेल्टन को तीन सेट पॉइंट बचाने पड़े. करीब 15 मिनट तक चले इस गेम को जीतकर उन्होंने सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया.

फ्रांसिस टियाफो ने चौथे सेट में वापसी की पूरी कोशिश की. उन्होंने अपनी सर्विस और फोरहैंड के जरिए बेन शेल्टन को लगातार चुनौती दी. दोनों खिलाड़ी 5-5 तक अपनी सर्विस बचाते रहे. शेल्टन ने 6-5 की बढ़त बनाने के बाद टियाफो की सर्विस पर दबाव बढ़ाया. निर्णायक क्षण में टियाफो से डबल फॉल्ट हुआ और शेल्टन को मैच जीतने का मौका मिल गया. उन्होंने इसे तुरंत भुनाया और 7-5 से सेट जीतकर फाइनल का टिकट कटाया.

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खिताबी मुकाबले में अब उनकी परीक्षा अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ होगी. जर्मनी के इस खिलाड़ी ने दूसरे सेमीफाइनल में करेन खाचानोव को 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6) को हराकर फाइनल में जगह बनाई. ज्वेरेव के खिलाफ बेन शेल्टन का रिकॉर्ड हालांकि चिंता बढ़ाने वाला है. दोनों के बीच हुए पिछले पांच मुकाबलों में अमेरिकी खिलाड़ी को जीत नहीं मिली है.

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