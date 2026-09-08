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16 चौके, 12 छक्के... 64 गेंदों में 173 रन, नमन धीर ने किया धुआं-धुआं, रच द‍िया इत‍िहास, बना ये महार‍िकॉर्ड

मुंबई इंडियंस के नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में ऐसा तूफान मचाया कि गेंदबाजों के होश उड़ गए. अमृतसर सूर्मास के लिए खेलते हुए धीर ने सिर्फ 64 गेंदों में 173 रन ठोक दिए. उन्होंने 16 चौके और 12 छक्के लगाए.

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173 रन, 28 बाउंड्री और 12 छक्के! नमन धीर का आया शेर-ए-पंजाब में तूफान (Photo: Instagram/@sherepunjabt20)
173 रन, 28 बाउंड्री और 12 छक्के! नमन धीर का आया शेर-ए-पंजाब में तूफान (Photo: Instagram/@sherepunjabt20)

नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में मंगलवार (8 मार्च) को बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि मोहाली का मैदान छक्कों और चौकों से गूंज उठा. मुंबई इंडियंस के इस ऑलराउंडर ने अमृतसर सूर्मास के लिए खेलते हुए सिर्फ 64 गेंदों में 173 रन ठोक दिए.

उनकी पारी में 16 चौके और 12 छक्के शामिल रहे. इस दौरान धीर ने शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी अपने नाम कर लिया. 

मोहाली के पीसीए आईएस स्टेड‍ियम में खेले गए इस मुकाबले में मोहाली किंग्स के कप्तान रमनदीप सिंह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी.अमृतसर सूर्मास की ओर से नमन धीर ओपनिंग करने उतरे. आमतौर पर निचले या मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने वाले धीर को इस बार पारी की शुरुआत का मौका मिला.

पहले ओवर में उन्हें तीन डॉट गेंदें खेलनी पड़ीं. इसके बाद उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि मोहाली के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं बचा.

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दूसरे ओवर में ही धीर ने दो छक्के जड़ दिए. पावरप्ले खत्म होने तक वह सिर्फ 19 गेंदों में 53 रन बना चुके थे.

जिस गेंदबाज ने डॉट गेंदें खिलाईं, उसी पर बरसे
धीर का सबसे खतरनाक रूप 12वें ओवर में देखने को मिला. गेंदबाजी करने आए लवदीप चाठा ने पारी की शुरुआत में धीर को लगातार तीन डॉट गेंदें खिलाई थीं. लेकिन धीर ने उसका पूरा हिसाब इसी मैच में चुकता कर दिया.

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उन्होंने चाठा के ओवर में पहले दो चौके लगाए और फिर लगातार तीन छक्के जड़ दिए. ऊपर से चाठा ने नो-बॉल भी कर दी. इस पूरे ओवर में 30 रन आए.

धीर ने इसके बाद सिर्फ 38 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. यानी उनका शतक चौकों-छक्कों के दम पर नहीं, बल्कि तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ आया.

54 गेंदों में 150... फिर भी नहीं रुके
धीर का बल्ला यहीं नहीं रुका. अगले ओवर में अभिषेक शर्मा उनके साथ बल्लेबाजी करने आए. जशनप्रीत सिंह 25 गेंदों में 41 रन बनाकर हरप्रीत बरार की गेंद पर आउट हुए. अभिषेक ने आते ही दो छक्के लगाए, लेकिन वह तेजप्रीत सिंह की गेंद पर आउट हो गए. इसी ओवर में तेजप्रीत ने तीन छक्के खाए, जिनमें दो नमन धीर के बल्ले से निकले. इसके बाद 16वें ओवर में धीर ने हरप्रीत बरार की गेंदों पर दो छक्के जड़े और सिर्फ 54 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए.

173 पर खत्म हुआ तूफानधीर की ऐतिहासिक पारी आखिरकार पारी के आखिरी ओवर में जाकर खत्म हुई. आयुष गोयल की गेंद पर हर्षदीप सिंह ने उनका कैच पकड़ा. धीर 64 गेंदों में 173 रन बनाकर आउट हुए. उनकी पारी में 16 चौके और 12 छक्के शामिल रहे. यानी उन्होंने कुल 28 बाउंड्री लगाईं.

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धीर की इस पारी की बदौलत अमृतसर सूर्मास ने 20 ओवर में 279/7 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. आयुष गोयल ने चार विकेट जरूर लिए, लेकिन धीर की तूफानी बल्लेबाजी ने उनके स्पेल का असर काफी हद तक फीका कर दिया.

गेल के नाम है सबसे बड़े व्यक्त‍िगत टी20 स्कोर का र‍िकॉर्ड  

नमन धीर की 173 रन की पारी शेर-ए-पंजाब टी20 लीग के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. वहीं  टी20 क्रिकेट में क्रिस गेल के नाम सबसे बड़ी टी20 पारी 175 रन की है.हालांकि व‍िभ‍िन्न राज्यों की हो रही इन टी20 लीग को टी20 र‍िकॉर्डबुक में शाम‍िल नहीं किया गया जाता है, ऐसे में इसे भी यह पारी भी टी20 र‍िकॉर्डबुक में नहीं है, अगर इस लीग को टी20 की मान्यता म‍िलती और ऐसा होता कि धीर गेल के 175 रनों के आंकड़े को पार कर जाते तो यह एक अलग मुकाम होता. बहरहाल, उनकी 173 रन की पारी से आईपीएल में उनकी फ्रेंचाइजी मुंबई इंड‍ियंस काफी खुश होगी. 

 

 

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