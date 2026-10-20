मानव सुथार का नाम तक नहीं! श्रीलंका में 16 विकेट… फिर भी न्यूजीलैंड का टिकट नहीं, आखिर चाहते क्या हैं चयनकर्ता?

IND vs NZ Test Series: न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार का नाम नदारद है. श्रीलंका दौरे पर 16 विकेट लेकर अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करने वाले इस स्पिनर को मौका नहीं मिलने पर सवाल उठ रहे हैं.

और पढ़ें

भारतीय टीम के चयन को लेकर बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि किस खिलाड़ी को जगह मिली और किसे बाहर रखा गया. बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विदेशी दौरों पर अपनी उपयोगिता साबित करने का पर्याप्त मौका मिल रहा है? मानव सुथार का मामला इसी बहस को हवा दे रहा है.

श्रीलंका में प्रदर्शन, फिर भी टीम से बाहर

मानव सुथार ने श्रीलंका दौरे पर 16 विकेट लेकर अपनी क्षमता का परिचय दिया था. एक स्पिनर के लिए किसी विदेशी दौरे पर लगातार विकेट निकालना उसके कौशल, नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार गेंदबाजी करने की क्षमता का संकेत है. ऐसे प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड दौरे की टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलना चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल खड़े करता है.

सुथार बाएं हाथ के पारंपरिक स्पिनर हैं. उनकी गेंदबाजी की खासियत सिर्फ टर्न हासिल करना नहीं, बल्कि लाइन-लेंथ पर नियंत्रण रखते हुए बल्लेबाजों को गलतियां करने के लिए मजबूर करना भी है. टेस्ट क्रिकेट में ऐसे गेंदबाज की अहमियत और बढ़ जाती है, जहां बल्लेबाज को आउट करने के लिए धैर्य, अनुशासन और लगातार दबाव बनाने की जरूरत होती है.

Advertisement

न्यूजीलैंड में तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट से मदद मिलने की उम्मीद रहती है. हालांकि, मैच आगे बढ़ने के साथ पिच के व्यवहार और परिस्थितियों के हिसाब से स्पिनरों की भूमिका भी बदल सकती है. ऐसे में एक अनुशासित पारंपरिक स्पिनर टीम के लिए अतिरिक्त विकल्प बन सकता था.

23 विकेट का रिकॉर्ड भी कम नहीं

मानव सुथार के उपलब्ध करियर आंकड़े भी उनकी क्षमता की ओर इशारा करते हैं. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में 23 विकेट हासिल किए हैं. उनकी गेंदबाजी औसत 17.34 और इकॉनमी रेट 2.84 है. इस दौरान उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया, जबकि एक मैच में 10 विकेट भी झटके.

ये आंकड़े किसी भी गेंदबाज के लिए प्रभावशाली हैं. हालांकि, विदेशी परिस्थितियों में प्रदर्शन की संभावनाओं का आकलन करते समय विरोधी टीम, पिच और मैच के स्तर को भी ध्यान में रखना जरूरी है. इसके बावजूद, श्रीलंका में 16 विकेट लेने के प्रदर्शन को नजरअंदाज कर देना चर्चा का विषय जरूर है.

टीम में कुलदीप, जडेजा और सुंदर को जगह

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर के रूप में स्पिन के विकल्प मौजूद हैं. जडेजा अपने अनुभव और ऑलराउंड क्षमता के लिए जाने जाते हैं, कुलदीप कलाई के स्पिनर हैं, जबकि सुंदर ऑफ स्पिन के साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं.

Advertisement

ऐसे में चयनकर्ताओं के सामने अलग-अलग कौशल वाले खिलाड़ियों के बीच संयोजन चुनने का विकल्प था. सुथार को टीम में जगह नहीं मिलने की एक संभावित वजह यही संयोजन भी हो सकता है. हालांकि, चयनकर्ताओं ने उनके बाहर रहने का कोई विशेष कारण बताया हो, ऐसी जानकारी यहां उपलब्ध नहीं है.

फिर भी सवाल बना हुआ है कि क्या सुथार जैसे पारंपरिक स्पिनर को टीम के साथ रखने से गेंदबाजी में विविधता बढ़ सकती थी? खासकर तब, जब टेस्ट सीरीज लंबी हो और अलग-अलग मैचों में पिच का मिजाज बदल सकता हो.

क्या बल्लेबाजी के दम पर ही जीतना चाहती है टीम इंडिया?

सुथार के चयन को लेकर उठ रही आलोचना का एक बड़ा पहलू भारतीय टीम की रणनीति भी है. आलोचकों का तर्क है कि टीम प्रबंधन का जोर बल्लेबाजी को मजबूत करने पर अधिक दिखाई देता है, जबकि गेंदबाजी के उन विकल्पों को भी महत्व दिया जाना चाहिए जो विदेशी परिस्थितियों में मैच का रुख बदल सकते हैं.

टेस्ट क्रिकेट में केवल बड़े स्कोर बनाना पर्याप्त नहीं होता. विपक्षी टीम के 20 विकेट लेना भी उतना ही जरूरी है. इसके लिए तेज गेंदबाजों के साथ ऐसे स्पिनरों की जरूरत पड़ती है, जो लंबे स्पेल डाल सकें और बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखें.

Advertisement

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि मानव सुथार को टीम में शामिल करने से जीत की गारंटी मिल जाती. लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें चयन के दायरे में रखने पर विचार किया जा सकता था. अच्छे प्रदर्शन के बावजूद लगातार अवसर नहीं मिलना किसी भी उभरते खिलाड़ी के लिए निराशाजनक हो सकता है.

19 नवंबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों की शुरुआत 19 नवंबर से होगी. शुभमन गिल टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि केएल राहुल उपकप्तान होंगे. विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को चुना गया है. पंत की उपलब्धता फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर है.

टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज भी शामिल हैं. अब देखना होगा कि भारतीय टीम मैदान पर किस तरह का गेंदबाजी संयोजन उतारती है और स्पिनरों की भूमिका कितनी अहम रहती है.

मानव सुथार फिलहाल टीम से बाहर हैं, लेकिन श्रीलंका में उनके 16 विकेट का प्रदर्शन चयन पर बहस को जरूर जन्म देता है. सवाल सिर्फ एक खिलाड़ी को मौका देने या नहीं देने का नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या भारतीय क्रिकेट में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं.

Advertisement

न्यूजीलैंड दौरे के लिए टेस्ट स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज. ( * फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन)

---- समाप्त ----