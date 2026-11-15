'पार्टी हो रही है' गर्ल की लगी लॉटरी, विदेश में मिला बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड, इनाम में मिले 7 करोड़ के हीरे

'ये हमारी कार है, और ये हम हैं... और यहां पार्टी हो रही है'... अपने इस वायरल वीडियो से रातोरात इंटरनेट सेंसेशन बनीं दानानीर मोबीन ने अब एक बार फिर दुनिया में पाकिस्तान को पहचान दिलाई है. सोशल मीडिया स्टार से एक्ट्रेस बनीं दानानीर के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है. उन्हें मॉस्को में आयोजित दूसरे 'ओपन यूरेशियन फिल्म अवार्ड्स' में बेस्ट एक्ट्रेस का 'डायमंड बटरफ्लाई अवॉर्ड' मिला है. इस बड़ी उपलब्धि के बाद से उनके घर और फैंस के बीच जश्न का माहौल है.

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किस फिल्म के लिए मिला अवॉर्ड?

दानानीर को यह सम्मान उनकी फिल्म 'मेरा लियारी' में बेहतरीन एक्टिंग के लिए मिला है. इस फिल्म में उन्होंने कराची के एक बदनाम और पिछड़े इलाके की उस लड़की का किरदार निभाया है, जो फुटबॉल खेलने के अपने सपने के लिए समाज की तमाम बंदिशों और दबावों से डटकर मुकाबला करती है. उनकी नेचुरल एक्टिंग ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि ज्यूरी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

क्या है 'डायमंड बटरफ्लाई अवॉर्ड्स' का इतिहास?

रूस के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से यूरेशियन एकेडमी फॉर सिनेमैटोग्राफिक आर्ट्स द्वारा दिए जाने वाले इन अवॉर्ड्स की शुरुआत पिछले साल 2025 में ही हुई थी. खास बात यह है कि इन दो सालों में पाकिस्तान की यह दूसरी बड़ी जीत है. इससे पहले पिछले साल एक्ट्रेस सोनिया हुसैन ने फिल्म 'दीमक' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड अपने नाम किया था और अब इस साल दानानीर ने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है. इस साल इस समारोह में 19 देशों की कुल 41 फिल्मों को नॉमिनेट किया गया था, जिनमें दानानीर ने बाजी मारी है.

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करोड़ों के हीरों से जड़ी है ट्रॉफी

इस अवॉर्ड की सबसे हैरान करने वाली और चर्चा में रहने वाली बात इसका इनाम है. ऑर्गेनाइजर्स और रूसी दूतावास के मुताबिक, इस अवॉर्ड के साथ मिलने वाले हीरों और ट्रॉफी की कुल कीमत करीब 2.5 लाख डॉलर यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 6.93 करोड़ रुपये (भारतीय करेंसी में करीब 2 करोड़ से ज्यादा) से भी ज्यादा बताई जा रही है.

बता दें कि इस अवॉर्ड में विजेताओं को लैब में तैयार 5,000 हीरों से जड़ी एक बेहद खूबसूरत ट्रॉफी दी जाती है. इसके अलावा, रूस के पूर्वी साखा रिपब्लिक की खदानों से निकला एक असली हीरा भी इनाम में मिलता है. बेस्ट फिल्म के लिए 10 कैरेट और बाकी अन्य विजेताओं (जैसे बेस्ट एक्ट्रेस) को 5 कैरेट का असली हीरा दिया जाता है.

मॉस्को के बड़े मंच पर दानानीर मोबीन की इस शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें फैंस और तमाम सेलिब्रिटीज की तरफ से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं.

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