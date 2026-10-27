टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में ऐसा तूफान मचाया कि कीवी गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों पर 113 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर 45 रन ठोक दिए. भारत ने 199 रन का टारगेट सिर्फ 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली.

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199 रन के टारगेट का पीछा करने उतरे अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए महज 7.1 ओवर में 133 रन जोड़ दिए. इस ओपनिंग साझेदारी का रन रेट 18.13 रहा, जो मेन्स टी20 इंटरनेशनल में किसी फुल मेंबर टीम की 100 से ज्यादा रन की ओपनिंग साझेदारी में सबसे ज्यादा है.

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वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए. उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. मैथ्यू फिशर ने डेरिल मिचेल के शानदार कैच की मदद से उनकी पारी का अंत किया. इसके बाद अभिषेक ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और 38 गेंदों पर 113 रन ठोक दिए.

अभिषेक के नाम रिकॉर्ड की झड़ी

अभिषेक की पारी में 11 छक्के शामिल रहे. वह भारत की ओर से एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अपने ही रिकॉर्ड के करीब पहुंचे. उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में 13 छक्के लगाए थे. इसके बाद 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में 11 छक्के जड़े थे. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 11 छक्के लगाए.

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मेन्स टी20 इंटरनेशनल में एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अभिषेक तीसरी बार ऐसा करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं. इस मामले में ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह पांच पारियों के साथ आगे हैं, जबकि अभिषेक के नाम तीन पारियां हैं. क्रिस गेल और एरॉन फिंच ने दो-दो बार यह कारनामा किया है.

सभी मेन्स टी20 मुकाबलों को मिलाकर एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अभिषेक सात बार ऐसा कर चुके हैं. इस सूची में क्रिस गेल 18 पारियों के साथ शीर्ष पर हैं. वैभव सूर्यवंशी और करनबीर सिंह के नाम पांच-पांच पारियां हैं.

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टी20 में 11 शतकों तक पहुंचे अभिषेक

इस शतक के साथ अभिषेक शर्मा के नाम मेन्स टी20 क्रिकेट में 11 शतक हो गए हैं. इस ल‍िसट में क्रिस गेल 22 शतकों के साथ टॉप पर हैं. बाबर आजम के नाम 13, जबकि अभिषेक के नाम 11 शतक हैं. क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली और डेविड वॉर्नर 10-10 शतकों के साथ उनके बाद आते हैं.

मेन्स टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतकों की सूची में अभिषेक के नाम अब चार शतक हैं. इस मामले में ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा पांच-पांच शतकों के साथ आगे हैं. करनबीर सिंह, फिल सॉल्ट, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा के नाम चार-चार शतक हैं.

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अभिषेक ने 35 गेंदों में शतक पूरा किया. मेन्स टी20 इंटरनेशनल में फुल मेंबर टीमों के बीच सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड उनके ही नाम है, जो उन्होंने 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में 30 गेंदों पर बनाया था. इस सूची में सिकंदर रजा और फिन एलन के 33 गेंदों में शतक भी शामिल हैं. रोहित शर्मा और डेविड मिलर ने 35 गेंदों में शतक लगाया था.

पावरप्ले में भी भारत का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

भारत ने पावरप्ले के पहले छह ओवर में बिना विकेट गंवाए 118 रन बनाए. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, मेन्स टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले के दौरान 100 से ज्यादा रन बनाने वाली टीमों में यह सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले रोमानिया ने सर्बिया के खिलाफ 116/0 रन बनाए थे.

भारत ने सिर्फ 2.2 ओवर में टीम के 50 रन पूरे किए और पांच ओवर में 100 रन का आंकड़ा छू लिया. दोनों ही प्रदर्शन मेन्स टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम फिफ्टी और टीम सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी या शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले आंकड़े हैं.

भारत ने इससे पहले 2026 में दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ भी पावरप्ले में 100/0 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में टीम ने अपने आक्रामक अंदाज को और आगे बढ़ाया.

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टारगेट का सबसे तेज सफल पीछा

भारत ने 199 रन का टारगेट 13.2 ओवर में हासिल किया. यानी टारगेट पूरा होने के समय 40 गेंदें बाकी थीं. 190 या उससे ज्यादा रन के टारगेट का सफल पीछा करते हुए गेंदें शेष रहने के मामले में यह मेन्स टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े प्रदर्शनों में शामिल है.

इस सूची में एस्टोनिया ने 2024 में साइप्रस के खिलाफ 192 रन का टारगेट 42 गेंदें बाकी रहते हासिल किया था. भारत का 199 रन का पीछा इस सूची में दूसरे स्थान पर है. फुल मेंबर टीमों के बीच भारत का पिछला रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही था. रायपुर में भारत ने 209 रन का टारगेट 28 गेंदें बाकी रहते हासिल किया था.

न्यूजीलैंड ने बनाए थे 198 रन

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे. डेरिल मिचेल ने नाबाद 89 रन की पारी खेली, जबकि फिन एलन ने 25 गेंदों पर 40 रन बनाए. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लिया.

जवाब में भारत ने 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 199 रन बना लिए. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमीसन ने दो विकेट हासिल किए, लेकिन अभिषेक और वैभव की आक्रामक शुरुआत ने मुकाबले को भारत के पक्ष में कर दिया.

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पहली गेंद पर छक्का लगाने में भी अभिषेक आगे

टी20 इंटरनेशनल में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा बार छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी अभिषेक शर्मा शीर्ष पर हैं. उन्होंने ऐसा आठ बार किया है. अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी ने छह बार और सूर्यकुमार यादव ने पांच बार यह कारनामा किया है. पॉल स्टर्लिंग, कॉलिन मुनरो और मोहम्मद नवीद के नाम चार-चार बार पहली गेंद पर छक्का लगाने का रिकॉर्ड है.

वेलिंगटन में मिली इस जीत ने भारत को सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी. अभिषेक के शतक और वैभव की तेजतर्रार पारी ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया.

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