scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रेन से लापता हुए जन सुराज के डिजिटल मीडिया मैनेजर, अगले दिन झाड़ियों में मिला शव, सिर पर चोट के निशान

जन सुराज पार्टी के डिजिटल मीडिया मैनेजर देवपालिक गुप्ता का शव मंगलवार को झारखंड के रांची जिले में अनगड़ा थाना क्षेत्र के बरवादाग के पास झाड़ियों में मिला. वह सोमवार को रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस से लापता हो गए थे. पुलिस को उनके सिर पर चोट के निशान मिले हैं. पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह स्पष्ट होने की उम्मीद है.

Advertisement
X
झाड़ियों में मिला देवपालिक गुप्ता का शव. (File Photo: ITG)
झाड़ियों में मिला देवपालिक गुप्ता का शव. (File Photo: ITG)

जन सुराज पार्टी के डिजिटल मीडिया मैनेजर देवपालिक गुप्ता की मौत का मामला सामने आया है. वो सोमवार को रांची से पटना जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे. करीब 31 साल के देवपालिक का शव मंगलवार को झारखंड के रांची जिले में अनगड़ा थाना क्षेत्र के बरवादाग के पास झाड़ियों में पड़ा मिला. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. शुरुआती जांच में उनके सिर पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, आशंका है कि वह चलती ट्रेन से गिर गए होंगे. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

जानकारी के मुताबिक, देवपालिक गुप्ता सोमवार को रांची से पटना आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे. इसी दौरान वह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए. उनके लापता होने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. रात करीब 9 बजे इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसके बाद उनकी तलाश की जा रही थी. मंगलवार को रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र के बरवादाग के पास झाड़ियों में उनका शव बरामद हुआ. शव मिलने की जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि देवपालिक ट्रेन से कैसे लापता हुए और उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था.

सिर पर चोट के निशान, चलती ट्रेन से गिरने की आशंका

सम्बंधित ख़बरें

MLC COUNTING Drama
गोरखपुर MLC काउंटिंग में टूटी मिली बैलेट बॉक्स की सील
पटना में फाइल को लेकर मचा बवाल. (Photo: ITG)
पटना MLC चुनाव में बवाल, फाइल लेकर निकले कर्मचारी को लोगों ने घेरा, VIDEO
High drama outside Patna counting center
पटना में मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा, फाइलें बाहर ले जाने पर बवाल
लारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने मार्च में जमानत दे दी थी. (File Photo: ITG)
क्या अनंत सिंह की होगी जेल वापसी? बस 3 दिन बाद होने वाला है सुप्रीम फैसला
रांची से पटना जा रही ट्रेन के सफर में एक युवक लापता हो गया (Representational)
खाना लेने ट्रेन से उतरा जन सुराज पार्टी का सदस्य लापता, तलाश कर रही पुलिस

इस मामले में रूरल एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि शुरुआती जांच में देवपालिक के सिर पर चोट के निशान दिखाई दिए हैं. प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि वह चलती ट्रेन से गिर गए होंगे. हालांकि, पुलिस ने अभी इसे अंतिम निष्कर्ष नहीं माना है और मामले की जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि देवपालिक ट्रेन से किन परिस्थितियों में लापता हुए थे.

Advertisement
झाड़ियों में पड़ा मिला शव
झाड़ियों में पड़ा मिला शव

देवपालिक गुप्ता उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले थे. वह आईआईएमसी से ग्रेजुएट थे और पिछले करीब चार साल से जन सुराज पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़े हुए थे. पार्टी में वह डिजिटल मीडिया मैनेजर और सोशल मीडिया टीम लीड के तौर पर काम कर रहे थे. उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद जन सुराज ने घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं. पार्टी का कहना है कि फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं है. किसी साजिश की पुष्टि भी नहीं की जा सकती है. ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि देवपालिक की मौत से जुड़े सभी सवालों के जवाब सामने आ सकें.

जन सुराज पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है. पार्टी ने मांग की है कि जांच के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया जाए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो सके. पार्टी का कहना है कि देवपालिक की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करना जरूरी है. हालांकि, पार्टी ने भी किसी साजिश का दावा नहीं किया है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की मांग की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

Advertisement

फिलहाल पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी में सिर पर चोट के निशान मिलने और चलती ट्रेन से गिरने की आशंका जताई गई है. लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि देवपालिक की मौत किन परिस्थितियों में हुई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आने की उम्मीद है. पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही यह साफ हो सकेगा कि जनशताब्दी एक्सप्रेस से लापता होने के बाद देवपालिक के साथ क्या हुआ था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुवाहाटी में खौफनाक वारदात, होटल में फायरिंग में 5 लोगों की मौत |
    बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अर्नब, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट |
    तमिलनाडु की थेनी जेल में धरे रह गए सुरक्षा इंतजाम, 17 कैदी हुए फरार, 5 गिरफ्तार, 12 की तलाश में जुटी पुलिस |
    इजरायल में संसद चुनाव के लिए मतदान जारी, किसकी बनेगी सरकार? देखें |
    कुछ गलत नहीं किया, फिर भी इस्तीफा देने को कह रहे बॉस, वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान |
    धर्मशाला के पास पैराग्लाइडिंग हादसा, रातभर चला बचाव अभियान |
    Karwa Chauth 2026: करवा फेरना, सुहाग लेना और बायना निकालना क्या है? करवा चौथ की 3 अनोखी रस्में |
    ई-रिक्शा के नंबर पर इनोवा का बिल, मोपेड को बना दिया 26-सीटर ट्रैवलर... उज्जैन महाकाल कॉन्फ्रेंस में गाड़ियों के बिलों का बड़ा खेल |
    Royal Enfield ने उतारी ख़ास बाइक, जो बदलती है रंग, केवल 125 लोग खरीद सकेंगे इसे |
    IND vs NZ: इसे कहते हैं धोना! अभिषेक-वैभव ने कीव‍ियों को कूटा, टीम इंड‍िया ने 199 रन का टारगेट 80 गेंदों में किया चेज
    Advertisement