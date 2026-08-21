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बेंगलुरु में क्रेटा कार से ₹9 करोड़ कैश बरामद, इनकम टैक्स-पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

बेंगलुरु से तमिलनाडु के होसुर जा रही एक क्रेटा कार से कथित तौर पर 9 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया है. इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच जारी है.

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इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस के नाइट बीट स्टाफ ने 18 अगस्त को होसुर रोड पर एक सिग्नल पर एक गाड़ी को रोका. (Photo: Representational)
इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस के नाइट बीट स्टाफ ने 18 अगस्त को होसुर रोड पर एक सिग्नल पर एक गाड़ी को रोका. (Photo: Representational)

बेंगलुरु से तमिलनाडु के होसुर जा रही एक क्रेटा कार से इनकम टैक्स विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कथित तौर पर 9 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया है.

बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की इनकम टैक्स यूनिट-22 के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश के अनुरोध पर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस के नाइट बीट स्टाफ ने 18 अगस्त को रात लगभग 10:30 बजे होसुर रोड पर एक सिग्नल पर एक गाड़ी को रोका.

KL20T8629 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली यह क्रेटा कार बेंगलुरु से तमिलनाडु के होसुर की ओर जा रही थी, जिसमें कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से कैश ले जाया जा रहा था.

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यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में 1200 से ज्यादा ऑटो-टैक्सी चालकों को नोटिस, मराठी न आने पर एक्शन

यह गाड़ी BETL टोल पार करने के कुछ ही देर बाद रोकी गई थी. गाड़ी को पुलिस स्टेशन लाया गया और उसमें सवार दो लोगों के साथ इनकम टैक्स अधिकारियों को सौंप दिया गया.

गाड़ी की तलाशी लेने पर, इनकम टैक्स अधिकारियों को कथित तौर पर ₹9 करोड़ कैश मिला. कार में सवार जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनमें से एक की पहचान तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित सिंधु ज्वैलर्स के 42 वर्षीय सचिन के तौर पर हुई. आगे की पूछताछ के लिए इनकम टैक्स अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया है.

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इनकम टैक्स अधिकारियों ने तमिलनाडु में इन लोगों के ठिकानों पर भी तलाशी ली, जहां से कथित तौर पर ₹1.3 करोड़ की अतिरिक्त नकद राशि जब्त की गई.

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