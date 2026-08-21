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'रणबीर से अच्छे यश', रामायण के ट्रेलर पर बोले हनी सिंह, कहा- अब छूना मत

रामायण का ट्रेलर/टीजर देखने के बाद हनी सिंह ने यश के रावण वाले लुक की तारीफ की. उन्होंने कहा कि फिल्म को रामलीला से जुड़ी बचपन की यादों का सम्मान करना चाहिए और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए.

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रामायण पर बोले यो यो हनी सिंह (Photo: Instagram/@yoyohoneysingh)
रामायण पर बोले यो यो हनी सिंह (Photo: Instagram/@yoyohoneysingh)

सिंगर-रैपर हनी सिंह हाल ही में रिलीज हुए रामायण के ट्रेलर में यश के रावण के रोल से बहुत इम्प्रेस हुए हैं. गुरुवार को एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान सिंगर ने नितेश तिवारी की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म के ट्रेलर पर रिएक्ट किया और यश की परफॉर्मेंस की तारीफ की. हनी सिंह ने कन्नड़-स्टार को 'इनक्रेडिबल' कहा और कहा कि वह रणबीर कपूर से बेहतर दिखे, जो फिल्म में भगवान राम का रोल कर रहे हैं.

यो यो हनी सिंह ने इंस्टाग्राम लाइव पर कहा, 'यश भाई बेंगलुरु से हमारे हैं. रावण बने हैं. सच कहूं दोस्तों, मैंने रामायण का टीजर देखा है. मैं श्री राम का बहुत बड़ा भक्त हूं. मेरा रावण से कोई लेना देना नहींं है. लेकिन यश भाई क्या लग रहे हैं. मेरे ओपिनियन में रणबीर भाई से ज्यादा अच्छे मुझे, यश लगे.'

हनी सिंह ने आगे उम्मीद जताई कि जब यह फिल्म इस साल के आखिर में थिएटर में आएगी तो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे. उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी. किसी के सेंटिमेंट को ठेस न पहुंचे. जैसी हम बचपन से रामायण देखते आए हैं, जो हम दिल्ली में और करमपुरा में रामलीला देखते आए हैं, जितनी पूरी थी हमारे लिए, वैसी ही रहे. कोई छेड़छाड़ न हो. क्योंकि इमोशन्स हैं बचपन के.'

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यश ने रावण पर क्या कहा?
हाल ही में, यश आप की अदालत में आए, जब उनसे पूछा गया कि प्रोड्यूसर होने की आजादी होने के बावजूद उन्होंने रावण का रोल क्यों चुना? उन्होंने कहा, 'राम की भलाई दिखाने के लिए रावण की बुराई भी तो चाहिए,' यह समझाते हुए कि राम की अच्छाई के लिए रावण की बुराई को भी अच्छे से दिखाना जरूरी है. फिर यश ने कॉन्फिडेंस से कहा, 'मुझसे अच्छी बुराई कोई दिखा नहीं सकता.'

जब शर्मा ने मजाक में पूछा कि क्या उन्होंने स्क्रीन पर विलेन बनने की जिम्मेदारी ली है, तो यश ने जवाब दिया, 'जब मैं अच्छा कैरेक्टर भी करूंगा ना, मुझसे अच्छा कोई भी नहीं होगा.'

यश और रणबीर कपूर के अलावा, रामायण में साई पल्लवी, सनी देओल और रवि दुबे अहम रोल में हैं. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट 8 नवंबर, 2026 को दुनिया भर में आएगा, और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 के दौरान आएगा.

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