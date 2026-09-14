राहुल को उप-कप्तानी, पंत-सिराज की वापसी... वेस्टइंडीज सीरीज के लिए सेलेक्टर्स लेंगे बड़े फैसले

एशियन गेम्स 2026 के दौरान ही टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन 16 सितंबर को होने की उम्मीद है, जब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति बैठक करेगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. इसके बाद 30 सितंबर को गुवाहाटी और 3 अक्टूबर को मुल्लांपुर में मुकाबले होंगे.

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इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन कई अहम फैसलों पर निर्भर करेगा. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में केएल राहुल को उपकप्तान बनाए जाने की संभावना है. वहीं, दूसरे विकेटकीपर के लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के बीच मुकाबला होगा. हार्दिक पंड्या की फिटनेस भी टीम संयोजन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है.

नियमित ओडीआई उपकप्तान श्रेयस अय्यर एशियन गेम्स के कारण इस सीरीज में उपलब्ध नहीं होंगे. वह जापान में भारतीय टी20 टीम की अगुवाई करेंगे. ऐसे में चयनकर्ताओं के सामने उपकप्तान के लिए अनुभवी केएल राहुल स्वाभाविक विकल्प के तौर पर उभरते हैं. राहुल के पास वनडे क्रिकेट का पर्याप्त अनुभव है और वह टीम की बल्लेबाजी के साथ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं. ऐसे में उन्हें लीडरशिप ग्रुप में शामिल करना टीम के लिए व्यावहारिक विकल्प माना जा रहा है.

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ऋषभ पंत को मिल सकता है मौका

विकेटकीपर के मोर्चे पर तस्वीर थोड़ी पेचीदा है. ईशान किशन भी एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल में होंगे, इसलिए वेस्टइंडीज के खिलाफ राहुल के पीछे दूसरे विकेटकीपर का विकल्प चुनना होगा. इसके लिए ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के नाम पर विचार किया जा रहा है. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि दोनों में से एक का चयन किया जाना है. कप्तान शुभमन गिल तथा मुख्य कोच की राय भी इस फैसले में अहम होगी.

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अगर ऋषभ पंत को वनडे टीम में जगह नहीं मिलती है तो वह ईरानी कप में शेष भारत की कप्तानी कर सकते हैं. दूसरी ओर, पंत के भारत के लिए चुने जाने पर जुरेल को रेस्ट ऑफ इंडिया की कमान मिलने की संभावना है. जुरेल हाल में श्रीलंका दौरे पर इंडिया-ए का नेतृत्व कर चुके हैं.

हार्दिक को लेकर सस्पेंस बरकरार

वनडे टीम में सीम गेंदबाजी ऑलराउंडर की जगह सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है. हार्दिक पंड्या फिट होते हैं तो चयनकर्ताओं को इस भूमिका के लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी. हार्दिक को इंडिया-ए के आगामी वनडे मैचों के लिए चुना गया है. बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक हार्दिक 20 सितंबर के आसपास प्रतिस्पर्धी व्हाइट बॉल क्रिकेट में लौटेंगे. ऐसे में चयनकर्ता उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ भी मौका दे सकते हैं, हालांकि अंतिम फैसला उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा.

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सिराज की ODI टीम में वापसी तय

पेस अटैक को लेकर चयनकर्ताओं के सामने स्थिति काफी स्पष्ट नजर आ रही है. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और प्रिंस यादव फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध बताए जा रहे हैं. श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी बल्लेबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए रास्ता खोल सकती है. उन्हें वनडे टीम में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

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टीम चयन की प्रक्रिया में चोटिल खिलाड़ियों की लंबी सूची भी बड़ी बाधा बन रही है. हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मोहसिन खान, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा और शाहबाज अहमद फिलहाल अलग-अलग स्तर की टीमों के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इन खिलाड़ियों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब करने की संभावना है. खासकर ऑलराउंडर विकल्पों की कमी चयन समिति के लिए चुनौती बनी हुई है.

ईरानी कप के लिए मुंबई के अनुभवी बल्लेबाज सरफराज खान को शेष भारत टीम में जगह मिलने की संभावना है. उन्हें ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ रेड बॉल मैचों के लिए इंडिया-ए टीम में नहीं चुना गया था. रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के सनत सांगवान और आयुष दोसेजा भी रेस्ट ऑफ इंडिया टीम में शामिल हो सकते हैं. रविचंद्रन स्मरण का नाम भी संभावित खिलाड़ियों में है.

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16 सितंबर की चयन बैठक अजीत अगरकर के मौजूदा अनुबंध के दौरान उनकी आखिरी चयन बैठक हो सकती है. उनका निर्धारित कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है. अगरकर को एक साल का विस्तार मिल सकता है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी उनके भविष्य पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

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