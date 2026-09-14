scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

AI से इंसानों के खत्म होने का डर! 27 साल पहले Matrix ने दिखाया था कैसा होगा भविष्य?

The Matrix की कहानी थॉमस एंडरसन नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर से शुरू होती है, जो इंटरनेट की दुनिया में Neo नाम के हैकर के तौर पर जाना जाता है. नियो को लंबे समय से लगता है कि जिस दुनिया में वह रह रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है. उसकी मुलाकात ट्रिनिटी से होती है और फिर वह रहस्यमयी मॉर्फियस तक पहुंचता है.

Advertisement
X
इंसानों को क्या वाकई एआई से डरना चाहिए? (Photo: ITG)
इंसानों को क्या वाकई एआई से डरना चाहिए? (Photo: ITG)

AI की दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से एक डर भी हमारे सामने है कि क्या एक दिन इंसान अपनी ही बनाई तकनीक के सामने बेबस हो जाएगा? एंथ्रोपिक से जुड़े एक पूर्व रिसर्चर की चेतावनी ने इस बहस को फिर हवा दी है. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि AI हमारी नौकरियां छीन लेगा या हमारी जिंदगी को आसान बना देगा बल्कि यह भी है कि अगर कभी मशीनें इंसानी नियंत्रण से बाहर हो गईं तो क्या होगा? अगर खतरा इतना बड़ा हो कि इंसान को अपनी गुलामी का एहसास तक न हो, तब? दिलचस्प बात यह है कि आज की AI बहस से करीब 27 साल पहले हॉलीवुड इसी डर को पर्दे पर उतार चुका था.

1999 में आई The Matrix ने मशीनों के इंसानों के खिलाफ खड़े होने की कल्पना सामने रखी थी. एक ऐसी दुनिया जहां इंसान जिंदा तो है, लेकिन उसकी वास्तविकता, उसकी सोच और उसकी आजादी किसी और के नियंत्रण में है यानी AI के उस भविष्य का सवाल, जिसे आज दुनिया गंभीरता से पूछ रही है, सिनेमा ने करीब तीन दशक पहले ही पूछ लिया था.

मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.
मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.

The Matrix की कहानी थॉमस एंडरसन नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर से शुरू होती है, जो इंटरनेट की दुनिया में Neo नाम के हैकर के तौर पर जाना जाता है. नियो को लंबे समय से लगता है कि जिस दुनिया में वह रह रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है. उसकी मुलाकात ट्रिनिटी से होती है और फिर वह रहस्यमयी मॉर्फियस तक पहुंचता है. मॉर्फियस उसे बताता है कि जिस दुनिया को वह असली समझ रहा है, वह असल में असली दुनिया है ही नहीं. वह एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन है, The Matrix.

सम्बंधित ख़बरें

AI पर ट्रंप का बड़ा फैसला, सैम ऑल्टमैन ने क्यों जताई चिंता?
AI पर चीन से मुकाबले को अमेरिकी राष्टेरपति ने अहम बताया.(Photp-File)
क्या सच में कम हो जाएगी AI मॉडल बनाने की रफ्तार? ट्रंप ने चीन को दिया बड़ा मैसेज
Manoj Tiwari shares AI generated
BRICS समिट की AI फोटो शेयर कर क्यों फंसे मनोज तिवारी?
AI की आंधी में घटेंगी कैंपस नौकरियां? प्रोफेसर का बड़ा सवाल
Dario Amodei says AI race needs slowdown
'AI पर ब्रेक लगाएं', डारियो के प्रस्ताव पर मस्क-ऑल्टमैन की सहमति
Advertisement
मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.
मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.

मॉर्फियस नियो को दो विकल्प देता है. नीली गोली लेकर वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता है और उस दुनिया को सच मान सकता है या लाल गोली लेकर असली दुनिया का सामना कर सकता है. नियो लाल गोली चुनता है और यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है. वह एक मशीन से जुड़े पॉड में जागता है. उसके शरीर में तार और ट्यूब लगे हैं और उसके आसपास हजारों-लाखों इंसान भी इसी तरह मशीनों से जुड़े हुए हैं. उसे पता चलता है कि जिस दुनिया में वह अब तक जी रहा था, वह दरअसल उसके दिमाग में चल रही एक आर्टिफिशियल रियलिटी है.

मॉर्फियस उसे बताता है कि भविष्य में इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनें बनाईं, लेकिन आखिरकार वही मशीनें इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो गईं. इंसानों और मशीनों के बीच युद्ध हुआ और इंसान हार गए. मशीनों को ऊर्जा की जरूरत थी. इंसानों ने सूर्य की रोशनी को मशीनों से छीनने के लिए आसमान को काला करने की कोशिश की, लेकिन मशीनों ने इसका दूसरा रास्ता निकाल लिया. उन्होंने इंसानों के शरीर को ऊर्जा के स्रोत की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. मनुष्यों को विशाल खेतों में पैदा किया जाता है, पॉड्स में रखा जाता है और उनके शरीर से ऊर्जा हासिल की जाती है.

Advertisement

लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ यह नहीं था कि इंसान मशीनों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन चुके थे. मशीनों ने उनके दिमाग को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था. उन्होंने एक ऐसी कंप्यूटर जेनरेटेड दुनिया बनाई, जो 1999 की सामान्य मानवीय जिंदगी जैसी दिखाई देती थी. सड़कें, ऑफिस, घर, रिश्ते, काम, खाना, सब कुछ वैसा ही था, जैसा एक आम इंसान अपनी जिंदगी में देखता है. फर्क सिर्फ इतना था कि यह सब असली नहीं था. इंसानों को उनके शरीर से अलग नहीं किया गया था, लेकिन उनके दिमाग को एक ऐसी नकली दुनिया में कैद कर दिया गया था, जहां उन्हें अपनी गुलामी का पता ही नहीं था.

मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.
मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.

यही The Matrix का सबसे डरावना विचार है. मशीनों को इंसानों को खत्म करने की जरूरत नहीं थी. उन्हें सिर्फ इंसानों की वास्तविकता पर नियंत्रण करना था, जो व्यक्ति Matrix के भीतर था, उसके लिए वही दुनिया सच थी. इसलिए आज जब AI को लेकर सिर्फ नौकरियां जाने या गलत जानकारी फैलने की चिंता नहीं, बल्कि ऑटोनोमस सिस्टम्स के नियंत्रण से बाहर जाने जैसे सवाल भी उठ रहे हैं, तो The Matrix का विचार एक बार फिर प्रासंगिक लगता है. 

हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि फिल्म एक काल्पनिक डिस्टोपियन कहानी है और वास्तविक AI आज उस स्थिति में नहीं है जैसी फिल्म में दिखाई गई है. मौजूदा बहस मुख्य रूप से इस बात पर है कि ज्यादा सक्षम AI का विकास और उसका दुरुपयोग किस तरह नियंत्रित किया जाए.

Advertisement

फिल्म में इस नकली दुनिया से बाहर निकल चुके कुछ इंसान मशीनों के खिलाफ लड़ रहे हैं. मॉर्फियस, ट्रिनिटी और उनकी टीम Matrix में प्रवेश करके दूसरे लोगों को भी इस झूठी दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करती है. उनका विश्वास है कि नियो ही वह व्यक्ति जो मैट्रिक्स के नियमों को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ सकता है और इंसानों को मशीनों की गुलामी से आजाद करा सकता है. 

मैट्रिक्स के भीतर नियो को ऐसे एजेंट्स का सामना करना पड़ता है, जो दरअसल सिस्टम की सुरक्षा करने वाले शक्तिशाली प्रोग्राम हैं. इनमें सबसे खतरनाक एजेंट स्मिथ है. नियो धीरे-धीरे समझता है कि मैट्रिक्स की ताकत उसकी मशीनों या कोड में ही नहीं, बल्कि इंसानों के विश्वास में भी है. जब तक इंसान उस नकली दुनिया को वास्तविक मानता रहेगा, वह उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा. यही वजह है कि फिल्म का संघर्ष सिर्फ इंसान बनाम मशीन नहीं रह जाता. यह वास्तविकता बनाम भ्रम, स्वतंत्र इच्छा बनाम नियंत्रण और चुनाव बनाम प्रोग्रामिंग का संघर्ष बन जाता है.

मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.
मैट्रिक्स फिल्म का एक सीन.

The Matrix इसलिए भी खास है क्योंकि 1999 में, जब आज की तरह जेनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, फिल्म ने मशीनों के खतरे को सिर्फ बंदूक चलाते रोबोट के रूप में नहीं देखा था. उसने एक ज्यादा जटिल डर सामने रखा था, ऐसी तकनीक का, जो इंसान के शरीर से ज्यादा उसके दिमाग, उसकी धारणा और उसकी आजादी पर कब्जा कर ले.

Advertisement

शायद इसी वजह से आज AI के भविष्य को लेकर होने वाली बहस में The Matrix का सवाल फिर सुनाई देता है. अगर किसी दिन मशीनें इतनी शक्तिशाली हो जाएं कि वे हमारी दुनिया को ही परिभाषित करने लगें, तो क्या हमें पता भी चलेगा कि हम आजाद हैं या सिर्फ आजादी का सपना देख रहे हैं?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, फर्जी ई-वीजा रैकेट चलाने वाला दंपति गिरफ्तार |
    कैंसर के खिलाफ जंग में AI बना नई ताकत, AIIMS का ‘आई ऑन्कोलॉजी’ मॉडल BRICS पेपर में शामिल |
    हूती से जंग के लिए सऊदी जाएंगे 100000 पाकिस्तानी यूथ? इस सीनेटर ने मुनीर को दी वार्निंग |
    ISRO से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स तक, देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय का 66वां AMI सम्मेलन बना रिसर्च और इनोवेशन का केंद्र |
    राजस्थान में BJP का दबदबा, निकाय चुनाव में 163 सीटों पर जीत |
    Chawal Atta Paratha Recipe: गेहूं नहीं, चावल के आटे से बनाएं कुरकुरा पराठा, आलू की सब्जी के साथ लगेगा टेस्टी |
    जब फिलिस्तीन और इजरायल में समझौता हुआ, कट्टर दुश्मनों ने मिलाया था हाथ |
    राहुल को उप-कप्तानी, पंत-सिराज की वापसी... वेस्टइंडीज सीरीज के लिए सेलेक्टर्स लेंगे बड़े फैसले |
    'यह कार्रवाई मुस्लिम विरोधी है...', बंगाल में 252 मदरसे बंद होने पर भड़के पीरजादा ताहा सिद्दीकी |
    AI से इंसानों के खत्म होने का डर! 27 साल पहले Matrix ने दिखाया था कैसा होगा भविष्य?
    Advertisement