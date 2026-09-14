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Chawal Atta Paratha Recipe: गेहूं नहीं, चावल के आटे से बनाएं कुरकुरा पराठा, आलू की सब्जी के साथ लगेगा टेस्टी

Chawal Atta Paratha Recipe: रोज-रोज गेहूं की रोटी या परांठे खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार चावल के आटे से बने परांठे ट्राई करें. मसालों और हरे धनिये से तैयार ये पराठे स्वाद में काफी टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है.

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चावल के आटे से बनाएं स्वादिष्ट पराठे (Photo-ITG)
चावल के आटे से बनाएं स्वादिष्ट पराठे (Photo-ITG)

Chawal Atta Paratha Recipe: अगर आप रोज-रोज गेहूं की रोटी या परांठे खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं. चावल के आटे से बने ये परांठे स्वाद में खाने में काफी टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाने का तरीका भी आसान है. इसमें चावल के आटे के साथ अदरक-लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, कसूरी मेथी और हरा धनिया डाला जाता है, जिससे परांठों का स्वाद और भी बढ़ जाता है. आप इन्हें नाश्ते में या लंच में सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं चावल के आटे के परांठे कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप चावल का आटा
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च
1½ छोटी चम्मच कसूरी मेथी
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
2 से 3 छोटी चम्मच तेल
नमक स्वादानुसार
परांठे सेंकने के लिए घी
2 कप पानी

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चावल के आटे से पराठा कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक पैन में 2 कप पानी डालकर गर्म करें. पानी गर्म होने लगे तो इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी, हरा धनिया और अदरक-लहसुन का पेस्ट डाल दें. साथ ही 2 से 3 छोटी चम्मच तेल भी डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.
  2. अब इस गर्म पानी में धीरे-धीरे चावल का आटा डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि इसमें गांठें न पड़ें. आटा पानी को सोखने लगेगा. इसे लगातार चलाते हुए करीब 2 मिनट तक पकाएं. इसके बाद गैस बंद कर दें और पैन को 2 मिनट के लिए ढककर रख दें.
  3. दो मिनट बाद तैयार मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लें. इसे थोड़ा ठंडा होने दें. अब हाथों पर हल्का तेल लगाकर इसे अच्छी तरह गूंथ लें. अगर मिश्रण ज्यादा गर्म लगे तो थोड़ा ठंडा होने के बाद ही गूंथें.
  4. अब आटे की लोइयां बना लें. बेलने के लिए थोड़ा सूखा चावल का आटा लगाएं और लोई को बेलकर परांठे का आकार दें. तवा गर्म करके उस पर परांठा डालें और दोनों तरफ घी लगाकर अच्छी तरह सेंक लें. परांठे दोनों तरफ से हल्के सुनहरे और अच्छी तरह सिक जाएं तो इन्हें तवे से उतार लें.
  5. तैयार हैं स्वादिष्ट चावल के आटे के परांठे. इन्हें गरमागरम आलू की सब्जी, दही या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं.
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